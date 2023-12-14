14 самых опасных растений в мире, которых обязательно следует остерегаться

Оказывается, что даже привлекательный внешний вид цветка, экзотического кустарника или дерева не гарантирует того, что они не представляют никакой опасности. Поэтому нам стоит уважительнее и осторожнее относиться к природе и избегать ненамеренного отравления. Предлагаем вам ознакомиться с некоторыми разновидностями растений, которых при случае лучше обходить десятой дорогой.