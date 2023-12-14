14 самых опасных растений в мире, которых обязательно следует остерегаться

В мире существует множество красивых и удивительных растений. Но, к сожалению, далеко не все они безопасны для человека. Некоторые растения обладают ядовитыми свойствами, способными нанести серьёзный вред здоровью или даже привести к смерти.
Оказывается, что даже привлекательный внешний вид цветка, экзотического кустарника или дерева не гарантирует того, что они не представляют никакой опасности. Поэтому нам стоит уважительнее и осторожнее относиться к природе и избегать ненамеренного отравления. Предлагаем вам ознакомиться с некоторыми разновидностями растений, которых при случае лучше обходить десятой дорогой.
Олеандр содержит кардиотоксические гликозиды, которые делают его ядовитым для людей и животных. Они воздействуют на сердечную деятельность и могут быть смертельными при употреблении в больших количествах.
Тис ягодный — красивый кустарник, который часто используется в ландшафтном дизайне. Однако растение производит ягоды, которые являются ядовитыми и могут быть опасными для людей и животных, если употреблять их в пищу. Они содержат алкалоиды, которые и провоцируют интоксикацию организма. Безопасными являются только кровельки семян.
Все части этого растения, включая корни, листья и плоды, содержат высокие концентрации аконитина, которые могут вызвать серьёзное отравление даже при минимальном контакте.
Тропический кустарник семейства паслёновые, который пользуется невероятной популярностью у садовников. Все части растения, включая листья, цветы и семена ядовиты, поэтому они могут представлять серьёзную опасность. Его лучше не сажать в доме, в котором есть дети и животные.
Абрус молитвенный, также известный как «чёточник молитвенный», содержит абрин, ядовитый белок, который может быть смертельным даже в небольших дозах. Он склеивает кровяные эритроциты, что приводит к нарушению кровообращения и смерти. Вызвать необратимые процессы в организме крайне легко — достаточно коснуться цветов или семян абруса и не помыть после этого руки.
Это абсолютно безобидное на первый взгляд растение является настоящим убийцей. Ста граммов его корневищ достаточно для того, чтобы убить взрослую корову или овцу. Ядовитыми являются все части растения.
Ядовиты все части этого хорошо известного кустарника. Вдыхать аромат его цветов также очень опасно. Употреблять плоды растения без вреда для здоровья способны лишь некоторые разновидности птиц.
Во всех частях дерева содержится очень сильный яд — церберин. Его нельзя использовать даже для разжигания костра, так как велик риск отравления дымом. Больше всего яда содержится в косточке плода. Летальный исход наступает в течение 3-4 часов после его употребления.
Белладонна является ядовитым растением, содержащим алкалоиды, такие как атропин, скополамин и гиосциамин. Эти вещества могут вызвать серьёзное отравление у человека при случайном употреблении. Симптомы интоксикации белладонной могут включать расширение зрачков, сухость во рту, тахикардию, галлюцинации и ощущение повышенной возбудимости. В больших дозах белладонна может быть смертельной.
Яд, содержащийся в клещевине, вызывает агглютинацию — склеивание эритроцитов. В результате во всех органах нарушается нормальное капиллярное кровообращение. При отсутствии медицинской помощи гибель человека наступает в течение 6-7 дней.
Ядовито всё растение. Однако наибольшую опасность представляют плоды дурмана.
Прикосновение к австралийскому дереву под названием гимпи-гимпи вызывает мучительную боль, которая может не проходить в течение нескольких месяцев. А всё из-за нейротоксинов, которые не способны устранить ни одни лекарства. Свою способность жалить растение сохраняет даже в высушенном виде.
Это растения часто используется в медицине. Однако в больших дозировках оно представляет серьёзную опасность. Контакт с растением также нежелателен. Прикоснувшись к нему, человек рискует столкнуться с аллергической реакцией или даже ожогом.
Это растение является самым опасным в мире. Его плоды настолько ядовиты, что будет достаточно съесть всего один маленький кусочек, чтобы получить смертельную дозу яда. Млечный сок, содержащийся в ветках, стволе и листьях, способен вызывать серьёзные ожоги на теле. Поэтому люди по возможности стараются помечать деревья красной краской, чтобы незнающие обходили их стороной.
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