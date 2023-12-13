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Экстремальная доставка почты на севере

Экстремальная доставка почты на севере

Автор:
13 декабря 2023 20:18
Сообщество : Жить в России
Метки: ЯНАО   вездеходы   зима   почта   север   хищник   
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Четырехтонные снегоболотоходы «Хищник» высотой три метра по льду доставили почту в поселок Мужи в Ямало-Ненецком автономном округе. Экстремальная доставка попала на видео, кадры публикует портал «Ямал1» в своем сообществе во «ВКонтакте».

На опубликованных кадрах видно, как тяжелые колесные вездеходы едут сквозь снег, фарами освещая дорогу в условиях полярной ночи. Уже в самом северном поселке вездеходы, каждый из которых может нести почти полторы тонны полезной нагрузки, попали в кадр рядом с обычными автомобилями — стало видно, что высота каждого из них превышает «рост» обычного авто в два раза.


«Маршрут пролегал по зимникам Салехард — Мужи — Азовы — Горки — Лапхари: в каждом населенном пункте производился обмен почтой. Это первая доставка по зимникам на новой вездеходной технике, которая поступила в регион этой осенью. Длительность маршрута — двое суток», — сообщили в почтовой службе.


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Метки: ЯНАО   вездеходы   зима   почта   север   хищник   
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