Экстремальная доставка почты на севере

На опубликованных кадрах видно, как тяжелые колесные вездеходы едут сквозь снег, фарами освещая дорогу в условиях полярной ночи. Уже в самом северном поселке вездеходы, каждый из которых может нести почти полторы тонны полезной нагрузки, попали в кадр рядом с обычными автомобилями — стало видно, что высота каждого из них превышает «рост» обычного авто в два раза.