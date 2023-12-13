Хвостатые скульпторы-вдохновители и их творения

Зима постепенно входит в свои права. С сопутствующими проблемами, но и развлечениями тоже. Одно из главных – снеговики. Примитивных и шедевральных снежных человечков с удовольствием лепит малышня и молодёжь. Взрослые тоже иногда принимают участие в зимней забаве. Как и самые верные помощники – собаки.