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Хвостатые скульпторы-вдохновители и их творения

Хвостатые скульпторы-вдохновители и их творения

Автор:
13 декабря 2023 15:33
Сообщество : Животные
Метки: Животное   Питомец   Пёс   вдохновение   зима   развлечение   снег   снеговик   собака   фото   
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Зима постепенно входит в свои права. С сопутствующими проблемами, но и развлечениями тоже. Одно из главных – снеговики. Примитивных и шедевральных снежных человечков с удовольствием лепит малышня и молодёжь. Взрослые тоже иногда принимают участие в зимней забаве. Как и самые верные помощники – собаки.

Они вдохновляют, помогают, радуются, позируют. И корректируют фигурки. Правда, специфическим способом. Но разве стоит винить в этом пёселей? Ведь они всего лишь используют доступный инструментарий, подаренный природой. И дарят позитивные эмоции.

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Метки: Животное   Питомец   Пёс   вдохновение   зима   развлечение   снег   снеговик   собака   фото   
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2  комментария
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Григорий Час назад
21 джабба дог))
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София Час назад
Ну как без фиксации декора.
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