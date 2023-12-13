Хвостатые скульпторы-вдохновители и их творения

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Зима постепенно входит в свои права. С сопутствующими проблемами, но и развлечениями тоже. Одно из главных – снеговики. Примитивных и шедевральных снежных человечков с удовольствием лепит малышня и молодёжь. Взрослые тоже иногда принимают участие в зимней забаве. Как и самые верные помощники – собаки.
Они вдохновляют, помогают, радуются, позируют. И корректируют фигурки. Правда, специфическим способом. Но разве стоит винить в этом пёселей? Ведь они всего лишь используют доступный инструментарий, подаренный природой. И дарят позитивные эмоции.
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