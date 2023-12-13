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Во Флориде медведь напал на рождественские декорации и стащил оленя

Во Флориде медведь напал на рождественские декорации и стащил оленя

Автор:
13 декабря 2023 10:13
Сообщество : Животные
Метки: Медведь   Флорида   барибал   декорация   животные   праздник   
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Около 3:42 утра камера в Лонгвуде, штат Флорида, зафиксировала, как любопытный барибал приближается к трём праздничным декорациям в виде оленей. Обнюхав украшение, косолапый сбил его лапой.

Иджей Элвин из Лонгвуда, штат Флорида, поделился кадрами забавного инцидента, произошедшего ночью на его участке.

Барибала привлекла праздничная композиция. Одолев самого большого оленя, хищник обращает внимание на изделие поменьше.

Он опрокидывает декорацию, гаснут огоньки. Медведь хватает оленёнка и тащит в лес. Видимо, пришло время украшать берлогу.


Барибал быстро расправился с праздничными украшениями и подтвердил своё превосходство.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Медведь   Флорида   барибал   декорация   животные   праздник   
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