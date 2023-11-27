Барибал разгромил машину из-за пачки конфет

Представители парка описали произошедшее так: "Посмотрите, что медведь может сделать с автомобилем, когда он голоден и чувствует запах оставленной еды".

За последние недели подобные случаи участились в Америке.

3 ноября семья из Орландо осталась без ужина: барибал стащил с крыльца их заказ, а затем вернулся за газировкой.

Когда домочадцы вышли за едой, её уже не было. Как сообщается, компания Uber Eats вернула семье деньги за украденное блюдо.