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Барибал разгромил машину из-за пачки конфет

Барибал разгромил машину из-за пачки конфет

Автор:
27 ноября 2023 09:18
Сообщество : Животные
Метки: Медведь   америка   барибал   животные   колорадо   машина   
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10 октября в американском Литтлтоне, штат Колорадо, голодный медведь-барибал забрался в автомобиль, почуяв запах конфет M&Ms . Косолапый разорвал обшивку салона и разбил приборную панель, а потом ещё и справил нужду.

Сотрудники национального парка дикой природы Колорадо разместили видео и фотографии инцидента.

Медведь громил салон и гадил на сиденья, пока его не прогнали.

Видео начинается с того, что мужчина открывает дверь со стороны пассажирского сиденья и говорит: "Вылезай отсюда, медведь!"

Барибал выпрыгивает и бежит в сторону леса. Далее демонстрируется вид автомобиля: разорванная обшивка, разбитая приборная панель, фекалии и пустой пакет из-под конфет M&Ms.


Представители парка описали произошедшее так: "Посмотрите, что медведь может сделать с автомобилем, когда он голоден и чувствует запах оставленной еды".

За последние недели подобные случаи участились в Америке.

3 ноября семья из Орландо осталась без ужина: барибал стащил с крыльца их заказ, а затем вернулся за газировкой.

Когда домочадцы вышли за едой, её уже не было. Как сообщается, компания Uber Eats вернула семье деньги за украденное блюдо.

Ещё одна встреча с барибалом произошла в пятизвездочном отеле St. Regis Aspen Resort в Колорадо. Охранник услышал шум на кухне и пошёл разбираться, там его и атаковал хищник. Он вскочил на задние лапы и повалил мужчину, после чего быстро покинул место происшествия.

Пострадавший позвонил в службу спасения, ему оказали медицинскую помощь. Американцу посчастливилось отделаться лишь царапинами на спине. Медведь был найден и подвергнут эвтаназии.

Сотрудники национального парка дикой природы Колорадо призывают местных жителей убирать мусор и остатки пищи, чтобы не привлекать животных. Они также рекомендуют убрать все кормушки для птиц, поскольку известно, что медведи опустошают их.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Медведь   америка   барибал   животные   колорадо   машина   
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1  комментарий
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thrashbox 40 минут назад
Судя по названию вида - этот медведь должен плохо относиться к барам, а не к автомобилям.
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