Барибал разгромил машину из-за пачки конфет

10 октября в американском Литтлтоне, штат Колорадо, голодный медведь-барибал забрался в автомобиль, почуяв запах конфет M&Ms . Косолапый разорвал обшивку салона и разбил приборную панель, а потом ещё и справил нужду.
Сотрудники национального парка дикой природы Колорадо разместили видео и фотографии инцидента.
Медведь громил салон и гадил на сиденья, пока его не прогнали.
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Видео начинается с того, что мужчина открывает дверь со стороны пассажирского сиденья и говорит: "Вылезай отсюда, медведь!"
Барибал выпрыгивает и бежит в сторону леса. Далее демонстрируется вид автомобиля: разорванная обшивка, разбитая приборная панель, фекалии и пустой пакет из-под конфет M&Ms.
Представители парка описали произошедшее так: "Посмотрите, что медведь может сделать с автомобилем, когда он голоден и чувствует запах оставленной еды".
За последние недели подобные случаи участились в Америке.
3 ноября семья из Орландо осталась без ужина: барибал стащил с крыльца их заказ, а затем вернулся за газировкой.
Когда домочадцы вышли за едой, её уже не было. Как сообщается, компания Uber Eats вернула семье деньги за украденное блюдо.
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Ещё одна встреча с барибалом произошла в пятизвездочном отеле St. Regis Aspen Resort в Колорадо. Охранник услышал шум на кухне и пошёл разбираться, там его и атаковал хищник. Он вскочил на задние лапы и повалил мужчину, после чего быстро покинул место происшествия.
Пострадавший позвонил в службу спасения, ему оказали медицинскую помощь. Американцу посчастливилось отделаться лишь царапинами на спине. Медведь был найден и подвергнут эвтаназии.
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Сотрудники национального парка дикой природы Колорадо призывают местных жителей убирать мусор и остатки пищи, чтобы не привлекать животных. Они также рекомендуют убрать все кормушки для птиц, поскольку известно, что медведи опустошают их.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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