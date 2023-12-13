Видео: первый выход в открытый космос без страховки

Если вы старше представителей поколения Z, то, возможно, помните самую устрашающую космическую фотографию, на которой изображён астронавт Брюс Маккэндлесс II в открытом космосе. Спустя почти 40 лет опубликовано видео, сделанное с борта космического корабля "Челленджер" 7 февраля 1984 года.
7 февраля 1984 года Брюс и его коллега-астронавт Боб Стюарт сели в пилотируемые маневрирующие модули (MMU) и покинули шаттл
Брюс Маккэндлесс стал первым человеком, работавшим в открытом космосе без страховочного фала.
В статье для Guardian Брюс вспоминал:
"Моя жена была в центре управления полётами, обстановка была довольно напряжённая. Я хотел сказать что-то похожее на слова Нила [Армстронга], когда тот высадился на Луну, поэтому произнёс: "Возможно, для Нила это был маленький шаг, но для меня это чертовски большой скачок". Это немного ослабило напряжение".
Пилотируемые маневрирующие модули позволили двум астронавтам двигаться со скоростью 28900 километров в час, которая практически не ощущалась.
"Мне не нравятся все эти штампы вроде "вырвался из угрюмых уз Земли", - рассказывал Брюс. - Но, когда я оказался за пределами корабля, эта фраза пришлась очень кстати. Это было прекрасное чувство, смесь личного восторга и профессиональной гордости: позади были годы подготовки".
На видео Брюс медленно отдаляется от корабля. Его полёт длился 5 часов 55 минут
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После катастрофы "Челленджера" в 1986 году были пересмотрены многие аспекты, влияющие на безопасность астронавтов. Применение пилотируемых маневрирующих модулей было признано рискованным, их эксплуатацию прекратили.
Получив множество наград, в том числе медаль НАСА "За исключительные заслуги" в 1974 году и орден "Легион почёта" в 1988 году, Маккэндлесс умер 21 декабря 2017 года в возрасте 80 лет.
В 1986 году Боб Стюарт получил армейское звание бригадного генерала и перешёл из НАСА в командование стратегической обороны армии США в Хантсвилле, штат Алабама, спустя 6 лет ушёл в отставку. Сейчас ему 81 год.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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