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Видео: первый выход в открытый космос без страховки

Видео: первый выход в открытый космос без страховки

Автор:
13 декабря 2023 09:28
Сообщество : Космос
Метки: NASA   Брюс Маккэндлесс II   Челленджер   история   космос   фотография   
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Если вы старше представителей поколения Z, то, возможно, помните самую устрашающую космическую фотографию, на которой изображён астронавт Брюс Маккэндлесс II в открытом космосе. Спустя почти 40 лет опубликовано видео, сделанное с борта космического корабля "Челленджер" 7 февраля 1984 года.

Брюс Маккэндлесс стал первым человеком, работавшим в открытом космосе без страховочного фала.

В статье для Guardian Брюс вспоминал:

"Моя жена была в центре управления полётами, обстановка была довольно напряжённая. Я хотел сказать что-то похожее на слова Нила [Армстронга], когда тот высадился на Луну, поэтому произнёс: "Возможно, для Нила это был маленький шаг, но для меня это чертовски большой скачок". Это немного ослабило напряжение".

Пилотируемые маневрирующие модули позволили двум астронавтам двигаться со скоростью 28900 километров в час, которая практически не ощущалась.

"Мне не нравятся все эти штампы вроде "вырвался из угрюмых уз Земли", - рассказывал Брюс. - Но, когда я оказался за пределами корабля, эта фраза пришлась очень кстати. Это было прекрасное чувство, смесь личного восторга и профессиональной гордости: позади были годы подготовки".

После катастрофы "Челленджера" в 1986 году были пересмотрены многие аспекты, влияющие на безопасность астронавтов. Применение пилотируемых маневрирующих модулей было признано рискованным, их эксплуатацию прекратили.

Получив множество наград, в том числе медаль НАСА "За исключительные заслуги" в 1974 году и орден "Легион почёта" в 1988 году, Маккэндлесс умер 21 декабря 2017 года в возрасте 80 лет.

В 1986 году Боб Стюарт получил армейское звание бригадного генерала и перешёл из НАСА в командование стратегической обороны армии США в Хантсвилле, штат Алабама, спустя 6 лет ушёл в отставку. Сейчас ему 81 год.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: NASA   Брюс Маккэндлесс II   Челленджер   история   космос   фотография   
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hairov 2 часа назад
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Святослав Полчаса назад

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