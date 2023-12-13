Видео: первый выход в открытый космос без страховки

Брюс Маккэндлесс стал первым человеком, работавшим в открытом космосе без страховочного фала.

В статье для Guardian Брюс вспоминал:

"Моя жена была в центре управления полётами, обстановка была довольно напряжённая. Я хотел сказать что-то похожее на слова Нила [Армстронга], когда тот высадился на Луну, поэтому произнёс: "Возможно, для Нила это был маленький шаг, но для меня это чертовски большой скачок". Это немного ослабило напряжение".