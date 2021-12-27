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20 загадочных снимков, которые практически невозможно объяснить

20 загадочных снимков, которые практически невозможно объяснить (20 фото)

Автор:
27 декабря 2021 23:50
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Загадочные   Объяснить   Поломать   невозможно   снимки   странности   
2487
20
Интернет - это куча странностей, но это нас в нём и привлекает! В этом посте вы увидите фотографии, над расшифровкой которых точно придётся поломать голову, да и то не факт, что что-то станет ясным. Что же здесь происходит?
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Метки: Загадочные   Объяснить   Поломать   невозможно   снимки   странности   
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14k
Nikita 2 часа назад
Найди отличия....
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20k
shevanez 17 минут назад
Может, вопрос слегка поменять. К примеру-"Из чего эта машина?"

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24k
Юрьевич Полчаса назад
Застрял в текстурах

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