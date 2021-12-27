20 загадочных снимков, которые практически невозможно объяснить

Интернет - это куча странностей, но это нас в нём и привлекает! В этом посте вы увидите фотографии, над расшифровкой которых точно придётся поломать голову, да и то не факт, что что-то станет ясным. Что же здесь происходит?

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Лучше не пробовать бегать по этой лужайке 0 Источник:

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Прошёл сквозь стену? 0 Источник:

Какой смысл он вкладывал в эту татуировку? 0 Источник:

Опасность - это профессия 0 Источник:

Гамак или скамейка 0 Источник:

Чужой среди своих 0 Источник:

Тарелка - большая редкость 0 Источник:

Общеукрепляющий комплекс 0 Источник:

Что здесь происходит? 0 Источник:

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Глаза - пуговицы 0 Источник:

У вас что-то в волосах завелось 0 Источник:

Из чего этот велосипед? 0 Источник:

У кого-то неплохо проходит корпоратив 0 Источник:

Недоступная ванна 0 Источник:

Испортил праздник 0 Источник:

Убежал с работы пораньше 0 Источник:

Без комментариев 0 Источник: