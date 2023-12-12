Советский мультфильм для детей, где можно испугаться от вида Мойдодыра

В 20-е годы советские мультипликаторы делали первые шаги в создании мультфильмов. Естественно, были эксперименты в этой области.
В 1927 году на киностудии "Межрабпом-Русь" режиссером-мультипликатором Марией Бендерской был снят мультфильм по мотивам сказки Корнея Чуковского "Мойдодыр".
Долгое время данный мультфильм считался утраченным, но однажды его обнаружили в Чехии и в 2008 году показали на фестивале "Белые столбы".
Сюжет мультфильма
Сюжет все прекрасно знают.
Жил-был очень неряшливый мальчик, который не любил умываться. Однажды от него убежали все вещи. Из маминой спальни вышел умывальник и объяснил мальчику причину побега вещей. Ну, а дальше... понеслось.
В итоге, встретив крокодила, мальчик резко перевоспитался, так как испугался, что крокодил его съест. После процедур по умыванию и приведению себя в порядок - к нему вернулись все его убежавшие вещи.
Так вот, мультфильм хоть и был обнаружен, но в сети Интернет в свободном доступе его нет. Но зато есть фрагмент из 24 секунд.
Этот фрагмент демонстрирует нам эпизод появления Мойдодыра (кадры из доступного фрагмента):
Как видим, это кукольный мультфильм.
Лицо умывальника очень заметно выражает эмоции. При этом лицо не какое-то "добренькое", а способное испугать.
Торчащий из-рта кран напоминает какую-то "сигару", но только не кран.
И вскричал - "Кара-барас!".
Именно эти слова мы видим "в воздухе".
Есть еще один маленький эпизод:
И всё. Пока другой возможности посмотреть мультфильм нет. Только фрагмент из 24 секунд.
В "Советском экране" за 1927 год про мультфильм есть следующие слова:
М. и С. Бендерскими заканчиваются работы по съёмке мультипликационным способом детской картины «Мойдодыр» по Чуковскому. Большинство наших мультипликаций — рисованные, но на этот раз снимались куклы, игрушки и т. п., то есть мультипликация — объёмная.
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