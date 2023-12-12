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Советский мультфильм для детей, где можно испугаться от вида Мойдодыра

Советский мультфильм для детей, где можно испугаться от вида Мойдодыра

Автор:
12 декабря 2023 12:08
Сообщество : Кино
Метки: Мойдодыр   Советский мультфильм   дети   мультик   ужас   фото   
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В 20-е годы советские мультипликаторы делали первые шаги в создании мультфильмов. Естественно, были эксперименты в этой области.

В 1927 году на киностудии "Межрабпом-Русь" режиссером-мультипликатором Марией Бендерской был снят мультфильм по мотивам сказки Корнея Чуковского "Мойдодыр".

Долгое время данный мультфильм считался утраченным, но однажды его обнаружили в Чехии и в 2008 году показали на фестивале "Белые столбы".

Сюжет мультфильма

Сюжет все прекрасно знают.

Жил-был очень неряшливый мальчик, который не любил умываться. Однажды от него убежали все вещи. Из маминой спальни вышел умывальник и объяснил мальчику причину побега вещей. Ну, а дальше... понеслось.

В итоге, встретив крокодила, мальчик резко перевоспитался, так как испугался, что крокодил его съест. После процедур по умыванию и приведению себя в порядок - к нему вернулись все его убежавшие вещи.

Так вот, мультфильм хоть и был обнаружен, но в сети Интернет в свободном доступе его нет. Но зато есть фрагмент из 24 секунд.

Этот фрагмент демонстрирует нам эпизод появления Мойдодыра (кадры из доступного фрагмента):

Как видим, это кукольный мультфильм.

Лицо умывальника очень заметно выражает эмоции. При этом лицо не какое-то "добренькое", а способное испугать.

Торчащий из-рта кран напоминает какую-то "сигару", но только не кран.

И вскричал - "Кара-барас!".

Именно эти слова мы видим "в воздухе".

Есть еще один маленький эпизод:

И всё. Пока другой возможности посмотреть мультфильм нет. Только фрагмент из 24 секунд.

В "Советском экране" за 1927 год про мультфильм есть следующие слова:

М. и С. Бендерскими заканчиваются работы по съёмке мультипликационным способом детской картины «Мойдодыр» по Чуковскому. Большинство наших мультипликаций — рисованные, но на этот раз снимались куклы, игрушки и т. п., то есть мультипликация — объёмная.


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Метки: Мойдодыр   Советский мультфильм   дети   мультик   ужас   фото   
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4  комментария
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Алекс Чебурашкин 2 часа назад
Напомнило паровозика Томаса!
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Евгений Д 10 минут назад
Ну для 1927 года это наверняка шедевр
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2k
кОнь Юлий 15 минут назад
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22k
сеньор Леонсио 2 часа назад
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