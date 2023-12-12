Советский мультфильм для детей, где можно испугаться от вида Мойдодыра

Сюжет мультфильма

Сюжет все прекрасно знают.

Жил-был очень неряшливый мальчик, который не любил умываться. Однажды от него убежали все вещи. Из маминой спальни вышел умывальник и объяснил мальчику причину побега вещей. Ну, а дальше... понеслось.

В итоге, встретив крокодила, мальчик резко перевоспитался, так как испугался, что крокодил его съест. После процедур по умыванию и приведению себя в порядок - к нему вернулись все его убежавшие вещи.

Так вот, мультфильм хоть и был обнаружен, но в сети Интернет в свободном доступе его нет. Но зато есть фрагмент из 24 секунд.

Этот фрагмент демонстрирует нам эпизод появления Мойдодыра (кадры из доступного фрагмента):