Жутковатые игрушки, способные напугать даже взрослого

Детство — прекрасная пора! Время свободы, движения, сбитых коленок, казаков-разбойников и, конечно же, игрушек. Куклы, машинки, плюшевые звери всех пород и мастей, конструкторы, мячи — прекрасные проводники в мир фантазии и творчества. В большинстве своём внешний вид игрушек вполне безобиден, но среди всего этого многообразия есть экземпляры, которые выглядят по меньшей мере странновато и даже пугающе.

Винни Пух