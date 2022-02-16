Жутковатые игрушки, способные напугать даже взрослого

Вы только посмотрите на этих представителей игрового мира, созданные взрослыми для малышей!
Детство — прекрасная пора! Время свободы, движения, сбитых коленок, казаков-разбойников и, конечно же, игрушек. Куклы, машинки, плюшевые звери всех пород и мастей, конструкторы, мячи — прекрасные проводники в мир фантазии и творчества. В большинстве своём внешний вид игрушек вполне безобиден, но среди всего этого многообразия есть экземпляры, которые выглядят по меньшей мере странновато и даже пугающе.
Винни Пух
Медведь снимает шкуру со своего друга Тигры и надевает её, чтобы выглядеть нарядным.
Микки Маус
Это (винтажный?) плюшевый Микки Маус.
Стадо слонов и Ко
Жуткие милые игрушки.
Рыбка-улыбка
Эту жуткую рыбу я нашёл на открытом уроке в своей школе.
Кролик?
У этой игрушки внутри было сердце-пищалка.
Краб пипл
Нашла этих жутких ребят в местном секонд-хенде.
Дружок
Жуткая игрушка в детском саду.
Инопланетное создание
Жуткая инопланетная игрушка моего парня.
Ранний пубертат?
Случайно наткнулась на эту супержуткую игрушку. Кто-нибудь бреет детей?
Русалочка с тяжёлой судьбой
Нашёл на днях эту жуткую игрушку.
Бокс для игрушек
Жутковатая коробка для игрушек.
Мадам
Эту жуткую куклу я нашёл возле местного Burger King.
Зубастики
Хммммм.
Наследие Франкенштейна
Эм… Тут без комментариев.
Что-то кентавроподобное
Маленькая Ламмасу… или это Шеду?
И снова Микки
Криповатый Микки. Это что-то из фильма «Пункт назначения».
Любимый сурикат
Я слышала, что мой милый мальчик немного жуткий, но я люблю его 😁♥️🌸
Звезда кино
Что это за жуткая игрушка, которую я нашёл в своем подвале? Моя сестра думает, что это персонаж из фильма, но не знает из какого.
В данном случае пользователи Reddit также помогли узнать, что это за персонаж.
Это Амаль Фарук, он злодей из Людей Икс, известный как Король теней. Именно из-за него Ксавьеру понадобилось инвалидное кресло.
Погремушка
Немного жутковатая, верно?
Детишки, возможно, и не заметят странный дизайн игрушек и будут любить и играть с ними до седых волос (в прямом и переносном смысле), но как всё-таки интересно работает фантазия взрослых!
Источник:
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