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Жутковатые игрушки, способные напугать даже взрослого

Жутковатые игрушки, способные напугать даже взрослого (20 фото)

Автор:
16 февраля 2022 10:56
Сообщество : ФотоМир
Метки: дети   дизайн   игрушка   кукла   подборка   ужас   фото   
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Вы только посмотрите на этих представителей игрового мира, созданные взрослыми для малышей!

Детство — прекрасная пора! Время свободы, движения, сбитых коленок, казаков-разбойников и, конечно же, игрушек. Куклы, машинки, плюшевые звери всех пород и мастей, конструкторы, мячи — прекрасные проводники в мир фантазии и творчества. В большинстве своём внешний вид игрушек вполне безобиден, но среди всего этого многообразия есть экземпляры, которые выглядят по меньшей мере странновато и даже пугающе.


Винни Пух

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Медведь снимает шкуру со своего друга Тигры и надевает её, чтобы выглядеть нарядным.


Микки Маус

Это (винтажный?) плюшевый Микки Маус. 


Стадо слонов и Ко

Жуткие милые игрушки.


Рыбка-улыбка

Эту жуткую рыбу я нашёл на открытом уроке в своей школе.


Кролик?

У этой игрушки внутри было сердце-пищалка.


Краб пипл

Нашла этих жутких ребят в местном секонд-хенде.


Дружок

Жуткая игрушка в детском саду.


Инопланетное создание

Жуткая инопланетная игрушка моего парня.


Ранний пубертат?

Случайно наткнулась на эту супержуткую игрушку. Кто-нибудь бреет детей?


Русалочка с тяжёлой судьбой

Нашёл на днях эту жуткую игрушку.


Бокс для игрушек

Жутковатая коробка для игрушек.


Мадам

Эту жуткую куклу я нашёл возле местного Burger King.


Зубастики

Хммммм.


Наследие Франкенштейна

Эм… Тут без комментариев.


Что-то кентавроподобное

Маленькая Ламмасу… или это Шеду?


И снова Микки

Криповатый Микки. Это что-то из фильма «Пункт назначения».


Любимый сурикат

Я слышала, что мой милый мальчик немного жуткий, но я люблю его 😁♥️🌸


Звезда кино

Что это за жуткая игрушка, которую я нашёл в своем подвале? Моя сестра думает, что это персонаж из фильма, но не знает из какого.


В данном случае пользователи Reddit также помогли узнать, что это за персонаж.


Это Амаль Фарук, он злодей из Людей Икс, известный как Король теней. Именно из-за него Ксавьеру понадобилось инвалидное кресло.


Погремушка

Немного жутковатая, верно?


Детишки, возможно, и не заметят странный дизайн игрушек и будут любить и играть с ними до седых волос (в прямом и переносном смысле), но как всё-таки интересно работает фантазия взрослых!

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Метки: дети   дизайн   игрушка   кукла   подборка   ужас   фото   
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30k
ACU900 Полчаса назад
Это не просто зубастики. Это лонгольеры...
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23k
Сибиряк 22 минуты назад
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