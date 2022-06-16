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16 забавных инженерных решений от «специалистов» с нестандартным подходом к делу

16 забавных инженерных решений от «специалистов» с нестандартным подходом к делу

Автор:
16 июня 2022 09:53
Сообщество : Фабрика идей
Метки: гениально   забавно   инженер   креатив   подборка   починил   фото   
1022
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Порой не требуется опыта, специальных знаний и особых умений, чтобы что-то отремонтировать или собрать. Достаточно проявить смекалку. В этом материале мы собрали забавные снимки оригинальных инженерных решений, которые воплотили в реальность люди с нестандартным подходом к делу.

Если на улице стоит хорошая погода, то почему бы не посмотреть хоккей по телевизору, сидя у себя во дворе

Главное, придумать, к чему и как прикрепить телевизор. Например, вот так.

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Глядя на этот морской пейзаж, можно упустить из виду одну любопытную деталь

Казалось бы, перила как перила. Но если присмотреться, то можно заметить, что это не что иное, как интернет-кабель.

У владельца автомобиля однажды украли катализатор

Поэтому новый он решил закрепить надежно. Да уж, такой непросто будет украсть.

Если есть надувной бассейн, и уже очень хочется искупаться в нем, да только вот погода пока не позволяет

Гениальное решение проблемы.

По всей видимости, такая оригинальная инженерная идея пришла в голову не одному человеку

Если очень хочется иметь катер, но плавать на нем некуда, то можно сделать из него автомобиль

Мужчина, за неимением дуршлага, придумал, как сделать его из картонной тарелки

Вот это смекалка!

Если еще не умеешь кататься на двух колесах, но уже очень хочется мотоцикл

И это отец собрал для своего сына.

Кто-то придумал заменить сломанную калитку деревянным поддоном, примотав его скотчем к забору

Идея для любителей сушить белье «по старинке» — за окном

Если у задних фонарей разбилось стекло, то вместо него можно установить красные крышки от контейнеров для еды

Возможно, это оригинально, но подобный ремонт не всем придется по вкусу.


Что-то вроде тропического душа

Бюджетный вариант.

У автора этой идеи wi-fi, вероятно, без проблем ловит во всех комнатах

Как сделать так, чтобы бутылки, стоящие в дверце, не падали при открывании холодильника

Горшок для растений из ненужного кабеля

Видимо, так надежнее

Не скользит.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: гениально   забавно   инженер   креатив   подборка   починил   фото   
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6  комментариев
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Шурман 49 минут назад
Тоже хочу . Правда нервов не хватит .
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viktor_benc Минуту назад
Норм тема) В советское время еще у нас знакомый жил в квартире где по умолчанию не предусматривалась горячая вода, ванная комната кстати тоже(ну нет воды горячей значит ванная тебе тоже не нужна). Мыться как то надо, да и посуду мыть. Бойлеров электрических у нас тогда не было, вот человек примерно так из положения и выходил-на газовую плиту радиатор медный к нему шланг от смесителя. Захотел водички теплой-газ включил кран открыл, худо бедно помыться можно.
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Шурман 49 минут назад
Один хрен срежут , это не может , к дну приварит то срежут с дном , их как семечки воруют , вчера вечером сидел местные новости читал так полиция пишет что в среднем в месяц угоняют по 45-70 машин , мне вот интересно почему они их найти не могут , наше мини королевство можно проехать за полтора часа , я даже Москву за это время не проеду . Уверяют что это Поляки и Литовцы и Румыны воруют .
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