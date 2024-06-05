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Медведи-людоеды терроризируют японцев

Медведи-людоеды терроризируют японцев

Автор:
05 июня 2024 08:36
Сообщество : Животные
Метки: Медведь   Япония   нападение   ниндзя   происшествие   хоккайдо   
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Жители острова Хоккайдо боятся "медведей-ниндзя", которые нападают на людей и пожирают скот. Говорят, группа косолапых пристрастилась к человеческой плоти и даже хранит кости.

Несколько лет восточную часть префектуры Хоккайдо стращал бурый медведь по кличке Осо 18. СМИ прозвали его ниндзя после того, как он успешно обошёл все ловушки, расставленные властями для его поимки. За четыре года зверь ростом 2,2 м напал на 66 коров в окрестностях городов Сибетя и Аккеши.

В прошлом году охотник застрелил Осо 18, положив конец террору. Не успели жители вздохнуть с облегчением, как подобные нападения стали повторяться.

Из-за схожести нападений и мест их совершения медведей стали называть ниндзя.

В прошлом месяце гигантский бурый медведь ворвался в сарай для скота и сожрал всех коров.

Всего три дня спустя в провинции Гунма медведь забрался в дом посреди ночи и покалечил пожилую пару.

А в префектуре Акита медведь убил на ферме 64-летнего мужчину.

Представитель местной власти прокомментировал: "Я сам видел около 40 медведей. Они повсюду. Даже если вы запустите петарды рядом с ними, они не убегут".

Косолапые в основном питаются растительной пищей, но эксперты опасаются, что эти дикие звери приобрели вкус к плоти, когда охотники начали оставлять останки освежеванных оленей в горах.

Ясуси Фудзимото, глава охотничьей организации, сказал: "Нехватка профессиональных охотников, как, например, парковых рейнджеров на Аляске, финансируемых правительством, является проблемой, когда речь заходит о численности медведей. Горы превращаются в ресторан для этих животных из-за останков после охоты".

За последние 12 месяцев от лап медведей пострадали 219 японцев, 6 из них погибли.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Медведь   Япония   нападение   ниндзя   происшествие   хоккайдо   
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1  комментарий
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Клёст Час назад
Как страшно и опасно нападает.
Вот попробуй попади из ружья.
Нахально ещё так, и собаки хрен остановят((
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Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
  • 3007 постов (2835 в горячем)

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