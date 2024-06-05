Медведи-людоеды терроризируют японцев

Всего три дня спустя в провинции Гунма медведь забрался в дом посреди ночи и покалечил пожилую пару.

А в префектуре Акита медведь убил на ферме 64-летнего мужчину.

Представитель местной власти прокомментировал: "Я сам видел около 40 медведей. Они повсюду. Даже если вы запустите петарды рядом с ними, они не убегут".

Косолапые в основном питаются растительной пищей, но эксперты опасаются, что эти дикие звери приобрели вкус к плоти, когда охотники начали оставлять останки освежеванных оленей в горах.