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Астрофотограф заснял буйство плазмы на Солнце

Астрофотограф заснял буйство плазмы на Солнце

Автор:
31 мая 2022 17:43
Сообщество : Космос
Метки: астрофотография   космические объекты   космос   красота   плазма   солнце   удивительное рядом   фото   
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Астрофотограф-любитель запечатлел языки плазмы на поверхности Солнца во всех подробностях. Потрясающие снимки с высоким разрешением он сделал прямо со своего заднего двора.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: астрофотография   космические объекты   космос   красота   плазма   солнце   удивительное рядом   фото   
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2  комментария
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3k
Timka Час назад
Вот еще на хватало, блин!
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56k
doker 3 часа назад
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