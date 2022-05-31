Астрофотограф заснял буйство плазмы на Солнце

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Астрофотограф-любитель запечатлел языки плазмы на поверхности Солнца во всех подробностях. Потрясающие снимки с высоким разрешением он сделал прямо со своего заднего двора.
Астрофотограф-любитель сделал 286-мегапиксельный снимок Солнца во время самого интенсивного периода солнечной активности за последние десятилетия. На снимке видны огромные огненные вихри, кружащиеся на поверхности Солнца. Разрешение позволяет увеличить фото, чтобы увидеть всю огненную массу в мельчайших деталях. Астрофотограф Эндрю Маккарти, известный своим онлайн-подписчикам как @cosmic-background, сделал снимки через телескоп на прошлой неделе.
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Изображение высокой четкости представляет собой мозаику из примерно 50 частей, каждая из которых состоит из 600 многослойных фотографий.
Фотограф направлял свой телескоп на Солнце в течение трех лет и говорит, что в настоящее время оно «самое активное из всех, что я когда-либо видел». Солнце, похоже, вступает в особенно активный период своего 11-летнего цикла активности, который начался в 2019 году и, как ожидается, достигнет пика в 2025 году. Оно производит солнечные вспышки и корональные выбросы массы — мощные вспышки энергии, которые могут направить опасные лучи на Землю.
Фотограф направлял свой телескоп на Солнце в течение трех лет и говорит, что в настоящее время оно «самое активное из всех, что я когда-либо видел». Солнце, похоже, вступает в особенно активный период своего 11-летнего цикла активности, который начался в 2019 году и, как ожидается, достигнет пика в 2025 году. Оно производит солнечные вспышки и корональные выбросы массы — мощные вспышки энергии, которые могут направить опасные лучи на Землю.
«Увидеть Солнце целиком, с таким уровнем детализации, доводилось в жизни немногим, - говорит Эндрю. - В период повышенной солнечной активности солнце будет выглядеть так все время. Это изображение является скорее признаком того, что 11-летний цикл приближается к максимальной части своей активности»..
По признанию Эндрю, перебрать 100 000 фотографий вручную было самой утомительной частью создания изображения. «На протяжении большей части процесса я даже не был уверен, что в конце у меня будет достойное изображение. Я был благодарен судьбе, когда все получилось замечательно», - говорит он.
Эндрю вручную отобрал 30 000 фотографий, которые составляют финальное изображение, из набора в 100 000 снимков. На изображении запечатлены темные пятна, известные как активные области, на поверхности Солнца, а также яркие всплески, вырвавшиеся из огненного шара.
По признанию Эндрю, перебрать 100 000 фотографий вручную было самой утомительной частью создания изображения. «На протяжении большей части процесса я даже не был уверен, что в конце у меня будет достойное изображение. Я был благодарен судьбе, когда все получилось замечательно», - говорит он.
Эндрю вручную отобрал 30 000 фотографий, которые составляют финальное изображение, из набора в 100 000 снимков. На изображении запечатлены темные пятна, известные как активные области, на поверхности Солнца, а также яркие всплески, вырвавшиеся из огненного шара.
На снимке может быть детально рассмотрена солнечная хромосфера, слой в атмосфере Солнца, представляющий собой очень тонкий слой водородного альфа-излучения. Он получился таким четким благодаря тому, что телескоп Эндрю точно настроен с помощью 5-дюймового рефрактора.
Более «лохматые» области на внешнем лимбе — это очаги плазмы, захваченные магнитным полем, известные как протуберанцы, с более светлыми областями, известными как филаменты, разбросанными по остальной части Солнца. Из них возникают солнечные пятна, вспышки и выбросы корональной массы, способные поджарить поверхность Земли, если они подойдут достаточно близко.
Снимок был обработан в искусственных цветах из-за фильтров, которые Эндрю должен был использовать, чтобы сфотографировать такой яркий объект. Два фильтра, которые он использовал со своим специализированным телескопом, предотвращают пожар и ослепление фотографа. Цвета также частично инвертированы — поэтому солнечные пятна кажутся темными — для того, чтобы визуализировать протуберанцы.
Эндрю запечатлел шедевр в телескоп на своем заднем дворе во Флоренции, штат Аризона, США.
«В этот день я потратил около четырех часов на съемку солнца, большая часть из которых была потрачена на двухчасовую съемку солнечных пятен, — сказал он. - Полное солнце снималось около 45 минут, на обработку ушло несколько дней. В этот день было особенно ветрено, поэтому мне пришлось потом вручную удалить плохие изображения, где ветер сбил мне фокус».
Более «лохматые» области на внешнем лимбе — это очаги плазмы, захваченные магнитным полем, известные как протуберанцы, с более светлыми областями, известными как филаменты, разбросанными по остальной части Солнца. Из них возникают солнечные пятна, вспышки и выбросы корональной массы, способные поджарить поверхность Земли, если они подойдут достаточно близко.
Снимок был обработан в искусственных цветах из-за фильтров, которые Эндрю должен был использовать, чтобы сфотографировать такой яркий объект. Два фильтра, которые он использовал со своим специализированным телескопом, предотвращают пожар и ослепление фотографа. Цвета также частично инвертированы — поэтому солнечные пятна кажутся темными — для того, чтобы визуализировать протуберанцы.
Эндрю запечатлел шедевр в телескоп на своем заднем дворе во Флоренции, штат Аризона, США.
«В этот день я потратил около четырех часов на съемку солнца, большая часть из которых была потрачена на двухчасовую съемку солнечных пятен, — сказал он. - Полное солнце снималось около 45 минут, на обработку ушло несколько дней. В этот день было особенно ветрено, поэтому мне пришлось потом вручную удалить плохие изображения, где ветер сбил мне фокус».
Снимок, который Эндрю назвал своей «самой четкой фотографией Солнца», он сделал в декабре. Еще несколько месяцев он потратил, чтобы наложить 150 000 отдельных изображений светила друг на друга и передать замысловатые детали нашей звезды. Их можно увидеть на большом итоговом 300-мегапиксельном изображении — оно в 30 раз больше, чем стандартное изображение с 10-мегапиксельной камеры.
Несмотря на свой успех, Эндрю настоятельно призывает других не смотреть прямо на солнце, если у них нет специального оборудования. «Не наводите телескоп на солнце, если не знаете, что делаете», - призывает он.
«Наблюдать за активностью на Солнце всегда волнующе для меня как для астронома-любителя, и это дает возможность поделиться чем-то новым с моей аудиторией в социальных сетях, - говорит Эндрю. - По этой причине я всегда очень рад видеть что-то новое. Это изображение было особенно сложно получить из-за трудных условий съемки, и все же мне хотелось, чтобы оно вышло выдающимся».
Несмотря на свой успех, Эндрю настоятельно призывает других не смотреть прямо на солнце, если у них нет специального оборудования. «Не наводите телескоп на солнце, если не знаете, что делаете», - призывает он.
«Наблюдать за активностью на Солнце всегда волнующе для меня как для астронома-любителя, и это дает возможность поделиться чем-то новым с моей аудиторией в социальных сетях, - говорит Эндрю. - По этой причине я всегда очень рад видеть что-то новое. Это изображение было особенно сложно получить из-за трудных условий съемки, и все же мне хотелось, чтобы оно вышло выдающимся».
Согласно модели физиков Уорикского университета и Национального центра атмосферных исследований (NCAR), нынешний солнечный цикл будет одним из самых сильных когда-либо наблюдавшихся. Солнечный цикл — это примерно 11-летний цикл солнечной активности, обусловленный магнитным полем Солнца, измеряемый с точки зрения вариаций количества солнечных пятен.
Ученые предсказали, что мы будем наблюдать максимальное количество солнечных пятен где-то между 2100 и 2600 годами, в 25-м солнечном цикле, который начался в декабре 2019 года. Это означает, что Солнце может производить больше электронов и протонов, чем раньше, а солнечные вспышки и выбросы корональной массы становятся более частыми, чем в последнее десятилетие.
Наша звезда испытывает повышенную активность в течение нескольких месяцев: так, в прошлом месяце произошла самая мощная солнечная вспышка за последние пять лет. Ученые обеспокоены тем, что повышенная активность Солнца может привести к потенциально опасной солнечной погоде, которая может повредить электрические сети, вывести из строя спутники и нанести вред астронавтам и космическому оборудованию на Международной космической станции.
Ученые предсказали, что мы будем наблюдать максимальное количество солнечных пятен где-то между 2100 и 2600 годами, в 25-м солнечном цикле, который начался в декабре 2019 года. Это означает, что Солнце может производить больше электронов и протонов, чем раньше, а солнечные вспышки и выбросы корональной массы становятся более частыми, чем в последнее десятилетие.
Наша звезда испытывает повышенную активность в течение нескольких месяцев: так, в прошлом месяце произошла самая мощная солнечная вспышка за последние пять лет. Ученые обеспокоены тем, что повышенная активность Солнца может привести к потенциально опасной солнечной погоде, которая может повредить электрические сети, вывести из строя спутники и нанести вред астронавтам и космическому оборудованию на Международной космической станции.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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