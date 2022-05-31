Астрофотограф заснял буйство плазмы на Солнце

На снимке может быть детально рассмотрена солнечная хромосфера, слой в атмосфере Солнца, представляющий собой очень тонкий слой водородного альфа-излучения. Он получился таким четким благодаря тому, что телескоп Эндрю точно настроен с помощью 5-дюймового рефрактора.

Более «лохматые» области на внешнем лимбе — это очаги плазмы, захваченные магнитным полем, известные как протуберанцы, с более светлыми областями, известными как филаменты, разбросанными по остальной части Солнца. Из них возникают солнечные пятна, вспышки и выбросы корональной массы, способные поджарить поверхность Земли, если они подойдут достаточно близко.

Снимок был обработан в искусственных цветах из-за фильтров, которые Эндрю должен был использовать, чтобы сфотографировать такой яркий объект. Два фильтра, которые он использовал со своим специализированным телескопом, предотвращают пожар и ослепление фотографа. Цвета также частично инвертированы — поэтому солнечные пятна кажутся темными — для того, чтобы визуализировать протуберанцы.

Эндрю запечатлел шедевр в телескоп на своем заднем дворе во Флоренции, штат Аризона, США.

«В этот день я потратил около четырех часов на съемку солнца, большая часть из которых была потрачена на двухчасовую съемку солнечных пятен, — сказал он. - Полное солнце снималось около 45 минут, на обработку ушло несколько дней. В этот день было особенно ветрено, поэтому мне пришлось потом вручную удалить плохие изображения, где ветер сбил мне фокус».