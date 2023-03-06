Как выглядят дома гениев

Не зря говорят, что хаос в доме - это не всегда следствие того, что владелец дома не умеет убираться. Это может свидетельствовать и о том, что это жилище гения.
Для которого организация пространства и уборка - это просто вне зоны интересов. Время надо тратить на великие свершения, а не на то, чтобы раскладывать вещи по шкафам и вытирать пыль на полках.
Хорошее добротное жилище, где хаос перемешан с порядком. Скорее всего последнее - заслуга домашних помощников.
Но эклектичный стиль жилища говорит о том, что Джобсу, скорее всего, важнее была функциональность помещения, нежели стиль.
У него явно был свой особенный стиль содержания всех важных вещей.
Учёный говорил: "Только дурак нуждается в порядке - гений господствует над хаосом". Обычно, в качестве жилья гения, предлагают посмотреть на его квартиру в Берне, но ведь он прожил там всего два года.
Квартира вычищена и очень демонстративная.
Лучше посмотреть на другую, которая больше похожа на реальное место обитания Эйнштейна. Принстонский университет высших перспективных исследований.
Здесь как раз ничего не приукрашено, все как есть - кипы бумаг и хаос.
Ничего удивительного.
Как раз так и должно было выглядеть жилище одного из самых известных и фраппирующих художников.
Всё по канону.
Если посмотреть на произведения одного из величайших художников 20 века, перевернувшего мир визуального искусства, то стоит ожидать эдакий богемный лофт на Манхэттене с умело продуманным "бардаком".
Но с 1970 по 1984 годы Уорхол творил и жил этом месте. До Манхэттена километров 200.
Много света и обстановка довольно аскетичная. Но и захламить пространство почти в полторы тысячи квадратных метров сложно - девять спален и одиннадцать ванн, на секунду.
Четырнадцати лет Уорхолу явно не хватило.
Источник:
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Значит тут явно живут гении.