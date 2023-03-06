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Как выглядят дома гениев

Как выглядят дома гениев

Автор:
06 марта 2023 18:39
Сообщество : RealFishki
Метки: Учёные   беспорядок   дом   жилье   интересное   личности   обстановка   творчество   художники   
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Не зря говорят, что хаос в доме - это не всегда следствие того, что владелец дома не умеет убираться. Это может свидетельствовать и о том, что это жилище гения.

Для которого организация пространства и уборка - это просто вне зоны интересов. Время надо тратить на великие свершения, а не на то, чтобы раскладывать вещи по шкафам и вытирать пыль на полках.


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Хорошее добротное жилище, где хаос перемешан с порядком. Скорее всего последнее - заслуга домашних помощников.


Но эклектичный стиль жилища говорит о том, что Джобсу, скорее всего, важнее была функциональность помещения, нежели стиль.


У него явно был свой особенный стиль содержания всех важных вещей.


Учёный говорил: "Только дурак нуждается в порядке - гений господствует над хаосом". Обычно, в качестве жилья гения, предлагают посмотреть на его квартиру в Берне, но ведь он прожил там всего два года.

Квартира вычищена и очень демонстративная.


Лучше посмотреть на другую, которая больше похожа на реальное место обитания Эйнштейна. Принстонский университет высших перспективных исследований.


Здесь как раз ничего не приукрашено, все как есть - кипы бумаг и хаос.


Ничего удивительного.


Как раз так и должно было выглядеть жилище одного из самых известных и фраппирующих художников.


Всё по канону.


Если посмотреть на произведения одного из величайших художников 20 века, перевернувшего мир визуального искусства, то стоит ожидать эдакий богемный лофт на Манхэттене с умело продуманным "бардаком".


Но с 1970 по 1984 годы Уорхол творил и жил этом месте. До Манхэттена километров 200.


Много света и обстановка довольно аскетичная. Но и захламить пространство почти в полторы тысячи квадратных метров сложно - девять спален и одиннадцать ванн, на секунду.


Четырнадцати лет Уорхолу явно не хватило.

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Метки: Учёные   беспорядок   дом   жилье   интересное   личности   обстановка   творчество   художники   
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13k
a_komolow 38 минут назад
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99k
parallax Полчаса назад
"Только дурак нуждается в порядке - гений господствует над хаосом".

Значит тут явно живут гении.


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