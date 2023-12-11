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13 старинных фотографий, которые рассказывают интересные истории

13 старинных фотографий, которые рассказывают интересные истории

Автор:
11 декабря 2023 21:40
Сообщество : ФотоМир
Метки: Интересные   Любопытные   история   мировая   рассказывает   старинные   
1308
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В мире написаны тысячи книг, рассказывающих о мировой истории, но невозможно знать о всех событиях прошлых дней. В этом посте вы увидите ретро снимки, с помощью которых вы узнаете интересные и любопытные истории.

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Метки: Интересные   Любопытные   история   мировая   рассказывает   старинные   
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2  комментария
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9k
sedoisever 11 минут назад
Это хорошо, что женщина в маске для лица сфоткалась. Не дай бог, ей пришло бы в голову в маске для задницы запечатлеться...
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2k
Rom 6 минут назад
Да, пожарные именно так и разбирают стекло. Кладут голую руку на разбитое стекло, сверху нависают еще куски разбитого стекла, да и туфли у нее очень подходят....)
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