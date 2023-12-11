13 старинных фотографий, которые рассказывают интересные истории

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В мире написаны тысячи книг, рассказывающих о мировой истории, но невозможно знать о всех событиях прошлых дней. В этом посте вы увидите ретро снимки, с помощью которых вы узнаете интересные и любопытные истории.
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2. Хозяйка этого ресторана предлагает бесплатный борщ в честь смерти Сталина, Вашингтон,1953 год
3. Церемония открытия первых современных Олимпийских игр в Афинах, Греция, 6 апреля 1896 год
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