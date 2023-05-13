15 любопытных изображений интересных редкостей

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Мы не осознаем до конца насколько огромен мир, и сколько вокруг захватывающего и потрясающего воображение. В этом посте собраны интересные находки со всего мира, которыми поделились пользователи.
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4. Крепость Ваньпин, у моста Лугоу, отмечена мемориальной доской. Здесь началась Вторая японо-китайская война 7 июля 1937 года
5. Железный кинжал Тутанхамона изготовлен из инопланетного металла, который попал на землю с метеоритом. Был обнаружен в 1925 году в гробнице Долины царей археологом Говардом Картером
9. 86 слитков орихалка ("горная медь") были обнаружены на морском дне у побережья сицилийского муниципалитета Гела. Находка принадлежит кораблю, затонувшему в первой половине VI века до нашей эры. Орихалк, сплав меди и цинка
Орихалк — таинственный металл или сплав, о котором упоминают древнейшие греческие авторы. Гесиод сообщает, что из орихалка был сделан щит Геракла.
10. Перламутровые облака на закате в Акюрейри, Исландия. Это облака радужного цвета, которые появляются в полярных регионах. Они также известны как полярные стратосферные облака
11. В Тибете распространен обычай, при котором тело человека после его смерти скармливают орлам. В стене монастыря Дамосы, сохранилось множество человеческих черепов
14. Меч в камне в часовне Монтезиепи, Тоскана, Италия
Рыцарь Галгано Гвидотти зарыл свой меч в камне, намереваясь использовать его как крест для молитвы, и дал обещание Богу, что он никогда больше не поднимет на человека свое оружие.
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Автор! Неужели нельзя было откорректировать гуглоперевод для нормального восприятия на русском языке? Почему бы не написать: Железный кинжал Тутанхамона изготовлен из метеоритного железа?
Кит туда прилетел?