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15 любопытных изображений интересных редкостей

15 любопытных изображений интересных редкостей

Автор:
13 мая 2023 22:10
Сообщество : ФотоМир
Метки: Интересные   Любопытные   воображение   мир   находки   редкости   
2676
16

Мы не осознаем до конца насколько огромен мир, и сколько вокруг захватывающего и потрясающего воображение. В этом посте собраны интересные находки со всего мира, которыми поделились пользователи.

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Метки: Интересные   Любопытные   воображение   мир   находки   редкости   
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9  комментариев
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1k
Максим Макашев 2 часа назад
Железный кинжал Тутанхамона изготовлен из металла, который попал на землю с метеоритом.
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Автор! Неужели нельзя было откорректировать гуглоперевод для нормального восприятия на русском языке? Почему бы не написать: Железный кинжал Тутанхамона изготовлен из метеоритного железа?
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47k
turyst Полчаса назад
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47k
turyst Полчаса назад
Какое, нахрен, озеро?
Кит туда прилетел?
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2k
Дмитрий 2 часа назад
За сферы минус. Нехрен пользоваться гуглопереводом.
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