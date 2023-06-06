13 интересных изображений любопытных редкостей

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Мы всегда замечаем что-то интересное и необычное, когда путешествуем по новым местам. А жизнь продолжает нам доказывать, что всегда есть что-то любопытное, чем можно восхищаться. Взгляните, на интересные вещи, которые попались путешественникам.
1. Дом, высеченный из камня румынским монахом пятнадцатого века. На севере Румынии, недалеко от города Сучава
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2. Гигантская эмиссионная туманность Розетка, расположенная вблизи одного из больших молекулярных облаков в созвездии Единорог галактики Млечный Путь
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А розетка на 2м фото выглядет как череп.