15 старинных цирковых трюков, от которых кровь стынет в жилах

Мы знаем, что все древнее и загадочное порождает тайну и вызывает ещё большее желание заглянуть в прошлое. Цирковые артисты во все времена, и во всём мире, славились своим мастерством и “сверхспособностями”. В этом посте вы увидите старинные изображения интересных трюков, которые не оставят вас равнодушными.