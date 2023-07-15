FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 8405 постов • 844 подписчика подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
15 старинных цирковых трюков, от которых кровь стынет в жилах

15 старинных цирковых трюков, от которых кровь стынет в жилах

Автор:
15 июля 2023 21:51
Сообщество : ФотоМир
Метки: Интересные   Сверхспособности   артисты   старинные   трюки   цирк   
1669
16

Мы знаем, что все древнее и загадочное порождает тайну и вызывает ещё большее желание заглянуть в прошлое. Цирковые артисты во все времена, и во всём мире, славились своим мастерством и “сверхспособностями”. В этом посте вы увидите старинные изображения интересных трюков, которые не оставят вас равнодушными.

×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Интересные   Сверхспособности   артисты   старинные   трюки   цирк   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Трям Час назад
Комментарий к фото
Пусть оставит 2 гвоздя снизу и два сверху и повторит.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Феликс Дзержинский Минуту назад
Представьте на минуту, что все эти люди бухие в говно и просто страдают }{уйнёй. Когда я посмотрел на данные фотографии, именно с позиции что все бухие, то узнал в данных трюках некоторых своих знакомых, да что темнить, я сам бухой такие трюки устраивал, что с утра о}{уевал как я дебил ещё не "выпилился".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
americos 5 минут назад
У йога спрашивают: А вам не больно на доску с гвоздями ложиться? Больно только первый раз, а потом, главное, в те же дырочки попасть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Трям 55 минут назад
Комментарий к фото
Вот это, кстати, .охуенно !!! Не то что даг, который балансир привязывает и местные дебилы восхищаются им.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Борис Карабанов Час назад
Александр Засс (Железный Самсон), конечно же не попал в список.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
182
iskra 2 часа назад
Насчет гвоздей - вообще не трюк. Сам проверял.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
DarSie

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

261991



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 мая
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Очень тяжёлая и хрупкая: первые отзывы об Apple Vision Pro
Очень тяжёлая и хрупкая: первые отзывы об Apple Vision Pro
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Согласен

Лучшие демотиваторы
Семинар "Как правильно тюленить"

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#интересное#факты#забавно#кино#познавательно#авария#Германия#домашние животные
#Юмор#люди#полиция#собака#соцсети#сарказм#история#Япония#дорога#комментарии
#интересно#Прикол#в мире#ДТП#дети#США#фильм#медицина#дом#Мемы
Что здесь делают все эти капибары? Что здесь делают все эти капибары? У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша

На что жалуетесь?

Вернуться