15 старинных цирковых трюков, от которых кровь стынет в жилах

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Мы знаем, что все древнее и загадочное порождает тайну и вызывает ещё большее желание заглянуть в прошлое. Цирковые артисты во все времена, и во всём мире, славились своим мастерством и “сверхспособностями”. В этом посте вы увидите старинные изображения интересных трюков, которые не оставят вас равнодушными.
1. Ясмин Треванна демонстрирует трюк с глотанием огня в штаб-квартире «Магического круга» – организации, поддерживающей развитие искусства фокусов. Лондон, 9 октября 1961 год
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2. Эдди Кидд, английский мотоциклист-каскадер, прыгает через 24-метровый демонтированный пролет железнодорожного моста для фильма «Хэви Металл». Эссекс, Англия, 1979 год
3. Водитель-трюкач Кит Боуэн перелетает на своей машине через 13 припаркованных автомобилей и бьет мировой рекорд на ипподроме Транкстон, Англия, 14 ноября 1975 год
5. Гален Гоч под колёсами автомобиля готовится к чемпионату мира среди силачей в Нью-Йорке, 1920 год
6. Цирковой силач Стефан демонстрирует свою мощь, буксируя автомобиль зубами, Берлин, 1925 год
8. Сержант-майор Том Гледхилл прыгает на мотоцикле через ряд из двадцати лежащих людей, на скорости 72 километра в час, 1966 год
9. Джо Смит, кузнец-силач из Глостера, удерживает в зубах элемент дорожного ограждения, 28 марта 1936 года
14. Мэри Коннорс в виде пушечного ядра, выпущенного через реку Эйвон в Бристоле, август 1974 года
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