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Конкурс красоты «Мисс Татарстан-2024» выиграла 14-летняя девочка

Конкурс красоты «Мисс Татарстан-2024» выиграла 14-летняя девочка

Автор:
28 января 2024 19:00
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Казань   Татарстан   конкурс красоты   модели   победительницы   
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А «Мисс Казань» стала 16-летняя участница. Обе получили по норковой шубе.

В Казани прошёл финал конкурса «Мисс Татарстан-2024». К тому, что в таких соревнованиях красоток выступают дамы с многочисленной «пластикой», все уже привыкли. А вот что выигрывают в них подростки - такого, пожалуй, ещё не было.

Мисс Татарстан-2024: 14-летняя Эвелина Габитова.

Это уже не первый титул Эвелины за последние пару лет. Она уже завоевала призовые места на конкурсах: «Первая Вице юная Гранд Королева России 2023», «Юная Королева зрительских симпатий 2023», «Вторая Вице Мисс Grand Podium 2023», «Мисс Очарование 2022», «Мисс Набережные Челны 2023». Напомним, девушке 14 лет.

А Мисс Казань-2024 стала 16-летняя Александра Кочергина:

Победительницы получили по норковой шубе и «путёвке» во взрослый модельный бизнес. Обе хотят строить карьеру именно в этой области, а 14-летняя Габитова вскоре поедет на конкурс Мисс Россия.

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Метки: Видео   Казань   Татарстан   конкурс красоты   модели   победительницы   
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28  комментариев
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6k
livaneth 2 часа назад
мы в тринадцать выглядели вот так. А они в четырнадцать уж как-то слишком взросло.
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1k
alex 2 минуты назад
несовершеннолетняя в конкурсе? как-то интересненько получается... для конкурса красоты можно раздеть до полуголого состояния малолетку, так чтобы дяди в жюри пускали слюни на её формы, а потом в кулуарах использовали для интересных своих затей, а вот к официальному бракосочетанию - нет.
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6k
hhwost 10 минут назад
в патриархальных обществах быстро взрослеют.
имхо, у этих девочек в 14-16 более взрослый взгляд на жизнь, чем у многих москвичек в 18-22.
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822
Алексей 14 минут назад
Что же её так измотало-то и задержало, по пути на пьедестал за 14 лет?
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9k
Шамсуддин 15 минут назад
ВСЁ !!!
прощай школа!
у неё сейчас на уме мерседесы, шубы, бокал шампанского и богатый папик
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9k
Maximvs 17 минут назад
На победительницу конкурса красоты в народе принято дрочить... а тут конфуз какой-то...
Ждать 2 года, чтоб не залететь по статье???
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1k
Alexandr 23 минуты назад
Ушастинкая такая.
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11k
hairov Полчаса назад
А фото с бокалом вина никого не смущает?!
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59k
dima423 36 минут назад
Пистец... девочка) Мне в 44 года ее на ВЫ хочется назвать...
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14k
Иван Иваныч 40 минут назад
Их папиков можно увидеть?
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1k
Руслана Тарасова 2 часа назад
Как тут не вспомнить поговорку: "Бабло побеждает зло...". И, кстати, мне с огромным трудом верится , что это "четырнадцатилетняя девочка". Даже если убрать косметику с нее, общие черты лица, отсутствие подростковой припухлости, выражение глаз - ну больше ей лет. Хотя непонятно, если она старше, зачем занижать возраст на конкурсе. Одним словом, что то тут не то....
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5k
Харон 2 часа назад
Комментарий к фото
Ей 14???????????????????????????
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136k
parallax 2 часа назад
Дебилизм. Эти забавы, они для взрослых. Оставьте детям детство.
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11k
Billi_Bons 2 часа назад
Ей 14 лет? Вы серьезно? Не верю.
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5k
Горожанин 2 часа назад
Сдается мне, господа - она не девочка.
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352
iskra 2 часа назад
Сколько было уплачено за победу,мы ,конечно, не скажем..
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August

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