Конкурс красоты «Мисс Татарстан-2024» выиграла 14-летняя девочка

А «Мисс Казань» стала 16-летняя участница. Обе получили по норковой шубе.
В Казани прошёл финал конкурса «Мисс Татарстан-2024». К тому, что в таких соревнованиях красоток выступают дамы с многочисленной «пластикой», все уже привыкли. А вот что выигрывают в них подростки - такого, пожалуй, ещё не было.
Мисс Татарстан-2024: 14-летняя Эвелина Габитова.
Это уже не первый титул Эвелины за последние пару лет. Она уже завоевала призовые места на конкурсах: «Первая Вице юная Гранд Королева России 2023», «Юная Королева зрительских симпатий 2023», «Вторая Вице Мисс Grand Podium 2023», «Мисс Очарование 2022», «Мисс Набережные Челны 2023». Напомним, девушке 14 лет.
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А Мисс Казань-2024 стала 16-летняя Александра Кочергина:
Победительницы получили по норковой шубе и «путёвке» во взрослый модельный бизнес. Обе хотят строить карьеру именно в этой области, а 14-летняя Габитова вскоре поедет на конкурс Мисс Россия.
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имхо, у этих девочек в 14-16 более взрослый взгляд на жизнь, чем у многих москвичек в 18-22.
прощай школа!
у неё сейчас на уме мерседесы, шубы, бокал шампанского и богатый папик
Ждать 2 года, чтоб не залететь по статье???
"наживка для тюрьмы"...
дальше вы знаете.