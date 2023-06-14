Деликатес с севера России, который ядовит для всех, кроме местных жителей

Почему северяне регулярно едят копальхен, но люди с других уголков мира моментально получают отравление.
На Крайнем Севере есть деликатес, который далеко не каждый рискнет попробовать, ведь он не только ужасно пахнет, но еще и смертельно опасен. Конечно, если этот путешественник сам не вырос в Арктике среди энцев, хантов, чукчей или эскимосов.
Речь идет о копальхене — ферментированном мясе, которое регулярно едят северные народы. Традиционно его изготавливают из оленя, моржа или тюленя. Мясо подвергают долгому брожению, и на финише получают самую настоящую тухлятину, в которой содержится трупный яд.
Готовится этот деликатес долго. Сначала оленя держат голодным несколько дней, чтобы его организм очистился от токсинов. Затем его мягко умерщвляют, чтобы не было ран (обычно душат). После оленя полностью погружают в болото, прикрыв сверху камнями, дерном, ветками. Моржовое и тюленье мясо опускают не в болото, а зарывают на побережье. Так будущий деликатес лежит несколько месяцев, и, чтобы его не потерять, люди оставляют специальную метку.
Фактически это процесс брожения, который с древних времен используется человеком. Ферментированные продукты считаются полезными для организма, так что в копальхене за период многомесячной выдержки образуются витамины и полезные микроорганизмы. Однако вместе с ними образуются и птомаины — ядовитые вещества, которые всегда появляются в процессе гниения. Так что по факту — это тухлое мясо с большим содержанием трупного яда.
Правда, вряд ли гость, посетивший Арктику, отважится попробовать деликатес: как минимум блюдо отпугнет еще своим ароматом тухлого мяса. Да и такие эксперименты могут быть опасны: копальхен для обычного человека — настоящий яд, от которого можно умереть.
Но как же удается есть этот деликатес северным народам? Дело в том, что все они едят копальхен с детства, понемногу вводя его в рацион. Спустя годы к вредным веществам вырабатывается иммунитет, так что блюдо для местных — это действительно деликатес, а не смертельный яд. Обычно едят его зимой, нарезая тонкими кусочками, как сало.
Это мясо очень питательно, и маленького кусочка достаточно, чтобы взрослый мужчина провел весь день во льдах. Ведь правда удивительно, как человеческий организм умеет приспосабливаться?
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От каких токсинов очищается организм оленя? Моржа и тюленя тоже просят не есть?
«Затем его мягко умерщвляют, чтобы не было ран (обычно душат)»
«Мягко» умерщвляют? Блджад. Моржей и тюленей тоже «душат»? А чем раны не угодили?
«за период многомесячной выдержки образуются витамины и полезные микроорганизмы»
Какие такие витамины при гниении/брожении образуются?
«Это мясо очень питательно, и маленького кусочка достаточно, чтобы взрослый мужчина провел весь день во льдах».
Каким образом за счет гниения/брожения/ферментации вдруг поднялась энергетическая/пищевая ценность этого «лембаса» северного?
Из всех токсичных веществ категории «трупных ядов», наиболее токсичный – нейрин, но в процессе гниения скелетной мышцы образуется мало. Как заметил автор, местные тоже не горстями закидываются своим деликатесом. Так что, я полагаю, раздуты как невероятная ценность блюда, так и его опасность для жизни.