Деликатес с севера России, который ядовит для всех, кроме местных жителей

Фактически это процесс брожения, который с древних времен используется человеком. Ферментированные продукты считаются полезными для организма, так что в копальхене за период многомесячной выдержки образуются витамины и полезные микроорганизмы. Однако вместе с ними образуются и птомаины — ядовитые вещества, которые всегда появляются в процессе гниения. Так что по факту — это тухлое мясо с большим содержанием трупного яда.

Правда, вряд ли гость, посетивший Арктику, отважится попробовать деликатес: как минимум блюдо отпугнет еще своим ароматом тухлого мяса. Да и такие эксперименты могут быть опасны: копальхен для обычного человека — настоящий яд, от которого можно умереть.