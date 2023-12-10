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"Атомные кошки" терроризируют английские деревни

"Атомные кошки" терроризируют английские деревни

Автор:
10 декабря 2023 12:20
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Великобритания   кошки   плутоний   радиация   радиоактивные кошки   эко-активисты   
1584
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Местные активисты утверждают, якобы кошки настолько радиоактивны, что даже "испражняются плутонием", работники ядерного комплекса крутят пальцем у виска и называют все заявления полной чушью.

Ну а теперь подробно и с самого начала. Значит так, на территории Селлафилда, крупнейшего ядерного объекта в Европе прижились бродячие кошки.

Сердобольные рабочие котиков прогонять не стали, а очень даже хорошо о них заботились. В общем, эта идиллия продолжалась пару десятков лет, вот только популяция усатых за это время существенно увеличились до 100 штук. Да и сами кошки полюбили разгуливать по окрестностям и заглядывать к жителям близлежащих деревень в гости.


Вот только местные активисты Radiation Free Lakeland (RAFL), которые давно и не очень успешно пытаются добиться закрытия ядерного объекта, решили, что кошаки смертельно опасны, так как сто пудов заражены радиацией. Для большей достоверности они собрали кошачьи какашки и где-то провели экспертизу, которая и показала, что фекалии содержат следы плутония и цезия.


Руководство Селлафилда уже запустило программу по передаче кошек с объекта в приюты и добрые руки. Пристроить удалось уже почти 70 кошек.

«Если бы в организме кошки был плутоний, даже самая крошечная частичка, она не стала бы разгуливать, она была бы мертва в мгновение ока. Идея о том, что по сельской местности бродят радиоактивные кошки, - абсолютная чушь» - отмечают сами сотрудники.


На объекте работает 11 000 человек, есть собственная железная дорога, дорожная сеть, услуги прачечной обычной и потенциально радиоактивной одежды и собственная полиция с более чем 80 собаками. Здесь насчитывается почти 1000 зданий.

Какают ли служебные собаки и сам персонал плутонием активисты почему-то не уточняют.

Источник:

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Метки: Великобритания   кошки   плутоний   радиация   радиоактивные кошки   эко-активисты   
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8  комментариев
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14k
Antique computer 2 часа назад
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54k
turyst 14 минут назад
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1k
Kolebator Полчаса назад
ночью какашки будут светиться и никто не вляпается
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12k
Григорий Бабкин Час назад
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27k
ПаганецЪ 2 часа назад
(С)...Местные активисты утверждают, якобы кошки настолько радиоактивны, что даже "испражняются плутонием"...(/С)

Идиоты! Плутоний стоит дороже, чем крыло от "Боинга". Собирайте и делайте бизнес!
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16k
ss 2 часа назад
Эко-активисты и прочие зелёные идиоты обладают нулевым уровнем знаний. А интеллект их ещё ниже.
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28k
Matrosskin 2 часа назад
А где-то недалеко кот Скрипалей, выпустивший кошатин из клетки под ядерным реактором радостно потирает лапы...
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