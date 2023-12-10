"Атомные кошки" терроризируют английские деревни

Ну а теперь подробно и с самого начала. Значит так, на территории Селлафилда, крупнейшего ядерного объекта в Европе прижились бродячие кошки.

Сердобольные рабочие котиков прогонять не стали, а очень даже хорошо о них заботились. В общем, эта идиллия продолжалась пару десятков лет, вот только популяция усатых за это время существенно увеличились до 100 штук. Да и сами кошки полюбили разгуливать по окрестностям и заглядывать к жителям близлежащих деревень в гости.