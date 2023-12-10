"Атомные кошки" терроризируют английские деревни

Местные активисты утверждают, якобы кошки настолько радиоактивны, что даже "испражняются плутонием", работники ядерного комплекса крутят пальцем у виска и называют все заявления полной чушью.
Ну а теперь подробно и с самого начала. Значит так, на территории Селлафилда, крупнейшего ядерного объекта в Европе прижились бродячие кошки.
Сердобольные рабочие котиков прогонять не стали, а очень даже хорошо о них заботились. В общем, эта идиллия продолжалась пару десятков лет, вот только популяция усатых за это время существенно увеличились до 100 штук. Да и сами кошки полюбили разгуливать по окрестностям и заглядывать к жителям близлежащих деревень в гости.
Вот только местные активисты Radiation Free Lakeland (RAFL), которые давно и не очень успешно пытаются добиться закрытия ядерного объекта, решили, что кошаки смертельно опасны, так как сто пудов заражены радиацией. Для большей достоверности они собрали кошачьи какашки и где-то провели экспертизу, которая и показала, что фекалии содержат следы плутония и цезия.
Руководство Селлафилда уже запустило программу по передаче кошек с объекта в приюты и добрые руки. Пристроить удалось уже почти 70 кошек.
«Если бы в организме кошки был плутоний, даже самая крошечная частичка, она не стала бы разгуливать, она была бы мертва в мгновение ока. Идея о том, что по сельской местности бродят радиоактивные кошки, - абсолютная чушь» - отмечают сами сотрудники.
На объекте работает 11 000 человек, есть собственная железная дорога, дорожная сеть, услуги прачечной обычной и потенциально радиоактивной одежды и собственная полиция с более чем 80 собаками. Здесь насчитывается почти 1000 зданий.
Какают ли служебные собаки и сам персонал плутонием активисты почему-то не уточняют.
Источник:
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Идиоты! Плутоний стоит дороже, чем крыло от "Боинга". Собирайте и делайте бизнес!