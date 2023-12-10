Учитель химии старается донести знания с помощью музыки

1000
1
6
28-летний Улан Усенов из Талдыкоргана шесть лет работает учителем химии в школах Алматы. Еще в детстве увлекся японскими аниме. Давно планировал снимать видео о химии, но начал только в новогодние школьные каникулы 2021 года.
Улан Усенов доказал многим, что в TikТok можно стать популярным, не только снимая юмористические и танцевальные видео, но и образовательный, экспертный контент.
Кадмий
Рутений
Молибден
Про Липиды
Ода любимой соде
Химический элемент «Теллур»
Источник:
Ссылки по теме:
- "Паскалина" Блеза Паскаля- первый калькулятор из XVII века
- 15 случаев, когда люди помогли разобраться с предназначением загадочных предметов
- «Ботиночки он носит нариман...» Что значит «нариман»?
- Как из долины Нила перевозили огромные древние статуи, прежде чем затопить местность
- Гёбекли-Тепе — храм, построенный задолго до египетских пирамид и Стоунхенджа
Новости партнёров
реклама