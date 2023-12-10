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Учитель химии старается&nbsp;донести знания с помощью музыки

Учитель химии старается донести знания с помощью музыки

Автор:
10 декабря 2023 10:45
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Улан Усенов   Учитель химии   интересно   кадмий   познавательно   токсичный элемен   учитель   
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28-летний Улан Усенов из Талдыкоргана шесть лет работает учителем химии в школах Алматы. Еще в детстве увлекся японскими аниме. Давно планировал снимать видео о химии, но начал только в новогодние школьные каникулы 2021 года.


Улан Усенов доказал многим, что в TikТok можно стать популярным, не только снимая юмористические и танцевальные видео, но и образовательный, экспертный контент. 

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Метки: Видео   Улан Усенов   Учитель химии   интересно   кадмий   познавательно   токсичный элемен   учитель   
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TOROID Минуту назад
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