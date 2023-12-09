Главным цветом 2024 года назван «персиковый пушок»

Как рассказывал вице-президент этого института Лори Прессман, каждый год команда Pantone исследует мир в поисках новых цветовых влияний, изучая индустрию развлечений, фильмы, новые произведения искусства, моду, дизайн и другие сферы. По его словам, на выбор цвета года могут повлиять даже «новые материалы, технологии или предстоящие спортивные мероприятия», которые привлекают внимание всего мира.

Цвет, который становится главным в году, передает сообщение, которое «лучше всего отражает то, что происходит в нашей глобальной культуре в определенный момент времени», отметил Прессман. «Он отзеркаливает то, что люди ищут, то, какие качества, по их мнению, им нужны», — сообщил вице-президент.