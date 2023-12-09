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Главным цветом 2024 года назван «персиковый пушок»

Главным цветом 2024 года назван «персиковый пушок»

Автор:
09 декабря 2023 22:38
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: 2024 год   pantone   институт   персиковый   пушок   цвет   
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На уходящей неделе институт цвета Pantone назвал персиковый цвет 13-1023 Peach Fuzz («персиковый пушок») главным цветом 2024 года. Об этом сообщается на его сайте.

Это нежный и бархатистый оттенок персика, всеобъемлющий дух которого наполняет разум, тело и сердце,

— говорится в описании цвета.

По словам исполнительного директора института Леатрис Эйсман, выбранный оттенок

излучает тепло», говорит о стремлении к единению с окружающими и «непринужденно соединяет молодость с вечным.

Как рассказывал вице-президент этого института Лори Прессман, каждый год команда Pantone исследует мир в поисках новых цветовых влияний, изучая индустрию развлечений, фильмы, новые произведения искусства, моду, дизайн и другие сферы. По его словам, на выбор цвета года могут повлиять даже «новые материалы, технологии или предстоящие спортивные мероприятия», которые привлекают внимание всего мира.

Цвет, который становится главным в году, передает сообщение, которое «лучше всего отражает то, что происходит в нашей глобальной культуре в определенный момент времени», отметил Прессман. «Он отзеркаливает то, что люди ищут, то, какие качества, по их мнению, им нужны», — сообщил вице-президент.

Если кто забыл или не знал, цветом 2023 года был оттенок под кодом 18-1750 — смесь алого, бордового с вкраплениями фиолетового. Он называется Viva Magenta. Институт цвета Pantone описал его как «безграничный, смелый и бесстрашный» оттенок, который выражает «новый сигнал силы».

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Метки: 2024 год   pantone   институт   персиковый   пушок   цвет   
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newegg 16 минут назад

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KlyaksaZ
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