Блогершу Юлию Финесс побрили налысо за неуважение к армянам

Юлии Финесс 19 лет, она известна как треш-стримерша — россиянка устраивает конфликты с людьми и выкладывает видеозаписи инцидентов в сеть. В ноябре 2023 года Финесс переехала в столицу Армении Ереван, по ее словам, по поддельному паспорту.

Ранее о ней уже был пост на фишках:

Треш-блогеров Юлию Финесс и Стаса Кудрявого отправили на принудительное лечение в дурдом