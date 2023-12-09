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Блогершу Юлию Финесс побрили налысо за неуважение к армянам

Блогершу Юлию Финесс побрили налысо за неуважение к армянам

Автор:
09 декабря 2023 13:22
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ереван   армяне   блогеры   прически   
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В Ереване активисты из движения «Хайрактак» напали на блогершу Юлию Финесс и заставили ее извиниться за неуважение к армянам. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

На видео, попавшем в сеть, можно видеть, что Финесс побрили налысо и облили марганцовкой. «Очищение земли армянской. Как мы и говорили, любая мразь, осквернившая нашу землю, будет наказана», — прокомментировали свои действия нападавшие.


Активисты объяснили свои действия тем, что Финесс якобы неуважительно разговаривала с таксистом и работниками аптеки, выкладывая доказательства этого в сеть, а также справляла нужду в центре Еревана.


Юлии Финесс 19 лет, она известна как треш-стримерша — россиянка устраивает конфликты с людьми и выкладывает видеозаписи инцидентов в сеть. В ноябре 2023 года Финесс переехала в столицу Армении Ереван, по ее словам, по поддельному паспорту.


Ранее о ней уже был пост на фишках:

Треш-блогеров Юлию Финесс и Стаса Кудрявого отправили на принудительное лечение в дурдом


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Метки: Ереван   армяне   блогеры   прически   
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40  комментариев
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3k
Едондер пуп 3 часа назад
Это что получается: я только что против воли посмотрел треш-стрим Юлии Финеса?
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8k
Pravednik84 15 минут назад
Ой как плохо то...
Печаль.
Она же может обратно поехать.
Братья Армяне, мы же братские народы, проявите к нам чуточку сострадания и не доводите её до возвращения.
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25k
СергейПименов 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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22k
сеньор Леонсио 3 часа назад
Ну хоть так в чувство привели
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1k
Голодранец! 3 часа назад
Вот бы они так воевали ...
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128k
Игорь 3 часа назад
Напасть толпой на бабу и надругаться над ней, это так по армянски, ну или по французски. Надеюсь азеры вернут свой древний город Эривань. И Эриваньское ханство. Так сказать исправят ошибку Николашки Палкина пустившего сюда армян.
Ну а нам русским не впервой возвращать города Баку и Эривань в состав империи.
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308
Серега Alex 2 часа назад
Конечно пид++сы,раз тебя петушнули.
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5k
Горожанин 3 часа назад
Ой, как быстро армяни превращаются в зверей. Вот что делают западное мышление и их ценности.
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40k
Fat boy slim is * in a heaven 3 часа назад
На переработку, всех
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6k
Alex 4 часа назад
А че, так можно было?
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308
Серега Максим Макашев 2 часа назад
Да тут не надо быть провидцем,вас диванных воинов, за километр видно.
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Серега Максим Макашев Час назад
Так я про СВО молчу.Ты же про расправу над нерусскими говоришь,но хочешь,чтобы это делали другие.
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308
Серега Максим Макашев 44 минуты назад
Не,желудей твоих мне не надо,сам ешь.
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36k
albedo 4 часа назад
Те армяне, что напали на девушку, недалеко ушли от обезьян.
Потому что человек уважает законы, а обезьяны просто обезьяны, животные.
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Axel
Электрик я. Простой электрик
https://ferae.eu/ Ferae — грандотряд плацентарных млекопитающих, состоящий из двух современных отрядов: хищных и панголинов.
28322



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