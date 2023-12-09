Блогершу Юлию Финесс побрили налысо за неуважение к армянам

В Ереване активисты из движения «Хайрактак» напали на блогершу Юлию Финесс и заставили ее извиниться за неуважение к армянам. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
На видео, попавшем в сеть, можно видеть, что Финесс побрили налысо и облили марганцовкой. «Очищение земли армянской. Как мы и говорили, любая мразь, осквернившая нашу землю, будет наказана», — прокомментировали свои действия нападавшие.
Активисты объяснили свои действия тем, что Финесс якобы неуважительно разговаривала с таксистом и работниками аптеки, выкладывая доказательства этого в сеть, а также справляла нужду в центре Еревана.
Юлии Финесс 19 лет, она известна как треш-стримерша — россиянка устраивает конфликты с людьми и выкладывает видеозаписи инцидентов в сеть. В ноябре 2023 года Финесс переехала в столицу Армении Ереван, по ее словам, по поддельному паспорту.
Ранее о ней уже был пост на фишках:
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Печаль.
Она же может обратно поехать.
Братья Армяне, мы же братские народы, проявите к нам чуточку сострадания и не доводите её до возвращения.
Ну а нам русским не впервой возвращать города Баку и Эривань в состав империи.
З.Ы. Армяне и азеры - пид**сы
Дикий народ - цыгане, что с них взять.
И я ведь ведь не о личности говорю, а об обществе.
Поведение мерзкое - "она обидела АРМЯН" - не людей, не более старших по возрасту - разве это не национализм ? (вопрос риторический)
Потому что человек уважает законы, а обезьяны просто обезьяны, животные.
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Обматерю.
И все.
А надо морду бить по Вашему?
Я просто пошлю куда подальше, если оскорбят мою родню.
Вы какой то бинарный: или или.
Третьего не дано.