Красивая татуировка на арабском языке подвела девушку

Британка Кейтлин Дельфин очень любит путешествовать. Она уже побывала в 33 странах и с радостью поделилась со своими подписчиками новой миленькой татуировкой, которую сделала себе во время своего очередного путешествия в Марокко.

Ей настолько понравилась красивая арабская вязь, что девушка недолго думая попросила местного мастера набить ей это слово на руке. Но для большей "крутости" и важности момента она решилась на это не одна, а с двумя новыми друзьями, с которыми она познакомилась буквально 10 дней назад в хостеле.