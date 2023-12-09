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Красивая татуировка на арабском языке подвела девушку

Красивая татуировка на арабском языке подвела девушку

Автор:
09 декабря 2023 12:16
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: арабский язык   друзья   марокко   на память   путешестия   татуировки   
3423
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Опасное это дело - бить себе татуировки на языке, которого ты не знаешь.

Британка Кейтлин Дельфин очень любит путешествовать. Она уже побывала в 33 странах и с радостью поделилась со своими подписчиками новой миленькой татуировкой, которую сделала себе во время своего очередного путешествия в Марокко.


Ей настолько понравилась красивая арабская вязь, что девушка недолго думая попросила местного мастера набить ей это слово на руке. Но для большей "крутости" и важности момента она решилась на это не одна, а с двумя новыми друзьями, с которыми она познакомилась буквально 10 дней назад в хостеле.


Троица без задней мысли пришла в салон и попросила сделать им всем одинаковую татуировку с красивым словом, а вот как это слово переводится не уточнили. Оказалось, что это майонез. С чем ее и поздравил народ в сети. А так как татуировщик был марокканцем, так что он точно знал, что делает.


Пусть скажет спасибо, что ей не накололи "повторно не замораживать".

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Метки: арабский язык   друзья   марокко   на память   путешестия   татуировки   
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12  комментариев
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4k
Ухалус Посовиномус 2 часа назад
Или "Жарить с двух сторон"
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14k
? ? ? 16 минут назад
содержимое черепной коробки...
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92k
sapér Vodička 20 минут назад
ПРЯМО В ТЕМУ !!!
Ссылка www.youtube.com
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10k
Сол Гудман 23 минуты назад
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14k
KotSkripaley Полчаса назад
Татуировки любые, теоретически быть опасными могут. ВИЧ, гепатит "С" не дремлют, мой юный падаван
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204
ApolloOne 37 минут назад
Все просто - татуировщик, вероятно, догадался, что у этой дамы в голове.
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6k
Wadim 42 минуты назад
اللعنة لي سبعة

надо было наколоть )
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1k
Гера 59 минут назад
Ну на не самый плохой вариант, из возможных
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16k
Vital Idol Час назад
афтр, а в чём красота-то?
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4k
Дмитрий Круглов Час назад
У Вас ошибка в заголовке. Следовало написать "Некрасивая татуировка на арабском языке подвела девушку".
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