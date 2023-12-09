Красивая татуировка на арабском языке подвела девушку

Опасное это дело - бить себе татуировки на языке, которого ты не знаешь.
Британка Кейтлин Дельфин очень любит путешествовать. Она уже побывала в 33 странах и с радостью поделилась со своими подписчиками новой миленькой татуировкой, которую сделала себе во время своего очередного путешествия в Марокко.
Ей настолько понравилась красивая арабская вязь, что девушка недолго думая попросила местного мастера набить ей это слово на руке. Но для большей "крутости" и важности момента она решилась на это не одна, а с двумя новыми друзьями, с которыми она познакомилась буквально 10 дней назад в хостеле.
Троица без задней мысли пришла в салон и попросила сделать им всем одинаковую татуировку с красивым словом, а вот как это слово переводится не уточнили. Оказалось, что это майонез. С чем ее и поздравил народ в сети. А так как татуировщик был марокканцем, так что он точно знал, что делает.
Пусть скажет спасибо, что ей не накололи "повторно не замораживать".
Источник:
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надо было наколоть )