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Татуировки, за каждой из которых стоит история

Татуировки, за каждой из которых стоит история (20 фото)

Автор:
28 сентября 2021 13:32
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: истории   личное   на память   необычно   символикуа   тату   татуировки   
1347
20
Некоторые делают татуировки иради стильного лука, другие - ради самовыражения. Но бывает, что за обычной, на первый взгляд, тату скрывается целая история - иногда романтическая, а иногда и печальная.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: истории   личное   на память   необычно   символикуа   тату   татуировки   
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8  комментариев
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812
Палыч 2 часа назад
"Моя татуха напоминает, что я электрик" ©
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А без неё он не может запомнить, что он электрик?
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783
LisA 15 минут назад
-эта татуировка очень важна для меня
-она тебе о чем-то напоминает?
-она мне напоминает, что в 17 лет я был малолетним долбо##ом
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4k
Шлагбаумэн Полчаса назад
"Моя татуха напоминает, что я электрик". Видимо уже случаи были, когда мокрыми руками трогал оголённые провода.
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39k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
девушка красивая, татуха чето не очень) Как бы не случилось так, что после такой тату, она стала бывшей...
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9k
Rihovich Час назад
Просто мысли в слух: Если бы я после каждой Истории набивал бы себе татуху - я был бы уже как последняя парта, не иначе. Наверное поэтому ни одной так и не набил до сих пор.
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9k
Lev Asriev 2 часа назад
Моя татуха тоже имеет определенный смысл ))
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9k
Cornho 2 часа назад
Дочитал до "стильного лука" и дальше смотреть не захотелось.

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