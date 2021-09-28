Татуировки, за каждой из которых стоит история

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Некоторые делают татуировки иради стильного лука, другие - ради самовыражения. Но бывает, что за обычной, на первый взгляд, тату скрывается целая история - иногда романтическая, а иногда и печальная.
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"Я сделала эту татуировку, чтобы напоминать себе: моя инвалидность не определяет всю мою жизнь"
"Я могу".
"У нас с женой одинаковые татуировки. Птицы - это наша семья. Улетающая птица - замершая беременность жены"
"Эта тату напоминает мне о полученной травме головного мозга. Она помогает с большей легкостью смотреть на жизнь"
"Мы эвакуировались из Нью-Орлеана перед Катриной. Эта тату напоминает о том, что мы сумели обмануть и победить ураган"
"Я приехал в Сан-Паулу на мой первый Гран-При и сделал тату, чтобы увековечить этот момент"
"Эта тату - о моей душевной болезни. Она напоминает, как в первом классе я не мог ровно закрашивать контуры, а учитель ругал меня за это. Оказалось, это был первый признак моего пограничного расстройства личности"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А без неё он не может запомнить, что он электрик?
-она тебе о чем-то напоминает?
-она мне напоминает, что в 17 лет я был малолетним долбо##ом