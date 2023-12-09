В Финляндии обнаружили огромных дымчатых тараканов

Да, это снова я со своими странными новостями, а за окном очередная суббота.
Началось все с того, что в начале декабря в районе Оулу все чаще на глаза местным жителям стали попадаться здоровенные темно-коричневые тараканы, таких ранее во всей Финляндии отродясь не было. Жители насторожились и на всякий случай забили тревогу. Еще бы не переживать, когда у тебя по стене квартиры ползет тараканище, более 3 см в длину.
Прибывшие специалисты оперативно несколько насекомых поймали и увезли в университет Оулу для изучения.Там ученые выяснили, что тараканищи не местные, породы дымчатой или по научному Periplaneta fuliginosa и, скорее всего, в страну попали с международными грузами. Обитают в Японии, Австралии и на юге Северной Америки, не брезгуют тараканы и теплыми частями Европы.
Жителям от таких объяснений легче не стало. А тут еще и руководитель университета Оулу Марко Мутанену жути нагнал, отметив, что «дымчатый таракан может спровоцировать антисанитарные условия, распространять болезни и вызывать аллергические симптомы и астму». Но тут же успокоил финнов, заверив, что вид этих тараканов не угрожает исконным финским тараканам.
Вы резонно могли бы отмахнуться от финнов с их тараканами, но дело в том, что с 14 декабря они решили открыть с нами границы. Страшновато как-то...
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