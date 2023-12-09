В Финляндии обнаружили огромных дымчатых тараканов

Началось все с того, что в начале декабря в районе Оулу все чаще на глаза местным жителям стали попадаться здоровенные темно-коричневые тараканы, таких ранее во всей Финляндии отродясь не было. Жители насторожились и на всякий случай забили тревогу. Еще бы не переживать, когда у тебя по стене квартиры ползет тараканище, более 3 см в длину.

Прибывшие специалисты оперативно несколько насекомых поймали и увезли в университет Оулу для изучения.Там ученые выяснили, что тараканищи не местные, породы дымчатой или по научному Periplaneta fuliginosa и, скорее всего, в страну попали с международными грузами. Обитают в Японии, Австралии и на юге Северной Америки, не брезгуют тараканы и теплыми частями Европы.