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Учёные утверждают, что белок насекомых вместо мяса поможет снизить глобальное потепление

Учёные утверждают, что белок насекомых вместо мяса поможет снизить глобальное потепление

Автор:
27 апреля 2022 09:00
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   белок   забота об экологии   исследование   насекомые   окружающая среда   продукты будущего   протеин   ученые   
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Согласно исследованию финских учёных, замена мяса и молочных продуктов на белок насекомых и ферментированное молоко может снизить глобальное потепление, уменьшить использование воды и земли более чем на 80%. Это продукты будущего, уверяют исследователи.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   белок   забота об экологии   исследование   насекомые   окружающая среда   продукты будущего   протеин   ученые   
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12  комментариев
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13k
FatZilla Час назад
Вот когда учёные сами и членов своих семей начнут этим кормить, то тогда посмотрим.
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119
zenon 3 минуты назад
Можно подумать, что они растут, как сорная трава. Где в чёрта взять столько гусениц и прочее? Через год будет такой голос и польза будет от них, как от ветряных электростанций.
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16k
Valiko 6 минут назад
Как диванный ученый смею возразить своим финским коллегам, которые, очень похоже, работают по британской программе. Смена рациона на червячков не то что на 80% не снизит потепление, но скорее ускорит его.
Вот пустить на корм опарышам эффективных менеджеров, кои клепают много беспонтовой и ненадежной продукции, а еще ненужной, или натовцев, которые заставляют военную промышленность пахать и крушить, было бы дельным предложением.
Пока бабло служит средством накопления силы отдельной кучки лиц, капитал всегда будет перемалывать сырье в г#вно, а людей в трупы. Есть хорошие примеры обратного, но это маленькое исключение из общепринятых правил.
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27k
Григорий Полчаса назад
Где-то я видел как людей протеиновыми батончиками из тараканов кормят. Есть можно, но это просто корм. И фраза из Кин-Дза-Дза вспоминается.
- Каша есть. Пластиковая.
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2k
Григорий Водениктов 41 минуту назад
на удобрения денег нету, а без них для "мяса" еды нету, а говна у них навалом, вот и бизнес идея
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13k
ss 51 минуту назад
Да финны они вообще отмороженные. На всю голову.
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1k
Илья 51 минуту назад
Похоже, в преддверии продовольственного кризиса нам заранее начинают втирать, что жрать червей - это круто и полезнее мяса)))
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10k
Касьян Пуздой Час назад
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473
sapsanbosh Час назад
Вот пусть эти учёные сами эту дрянь едят.
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30k
Snork Snorkoff Час назад
А можно еще едунов подсократить, лярдов так на 5
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52k
zloykoyot 2 часа назад
Вот пусть финны опарышей и жуют, флаг в руки.
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