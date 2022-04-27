Учёные утверждают, что белок насекомых вместо мяса поможет снизить глобальное потепление

Учёные из Хельсинкского университета использовали компьютерное моделирование, чтобы найти оптимальную диету для удовлетворения потребностей в питании. Но они также стремились свести к минимуму потенциал глобального потепления, использование воды и земли.



Проведённое ими исследование предполагает, что замена продуктов животного происхождения на будущие продукты питания, такие как белок насекомых или кисломолочные продукты, может снизить глобальное потепление, использование воды и земли более чем на 80 процентов.



Компьютерная модель показала следующее: если бы жители Европы заменили мясо и молочные продукты продуктами, произведенными с помощью новых технологий (мясо, выращенное в лаборатории, бургеры из насекомых и т. п.), это могло бы значительно снизить все негативные воздействия на окружающую среду. Кроме того, этот рацион был бы гораздо более питательным и полезным.