Учёные утверждают, что белок насекомых вместо мяса поможет снизить глобальное потепление

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Согласно исследованию финских учёных, замена мяса и молочных продуктов на белок насекомых и ферментированное молоко может снизить глобальное потепление, уменьшить использование воды и земли более чем на 80%. Это продукты будущего, уверяют исследователи.
Учёные из Хельсинкского университета использовали компьютерное моделирование, чтобы найти оптимальную диету для удовлетворения потребностей в питании. Но они также стремились свести к минимуму потенциал глобального потепления, использование воды и земли.
Проведённое ими исследование предполагает, что замена продуктов животного происхождения на будущие продукты питания, такие как белок насекомых или кисломолочные продукты, может снизить глобальное потепление, использование воды и земли более чем на 80 процентов.
Компьютерная модель показала следующее: если бы жители Европы заменили мясо и молочные продукты продуктами, произведенными с помощью новых технологий (мясо, выращенное в лаборатории, бургеры из насекомых и т. п.), это могло бы значительно снизить все негативные воздействия на окружающую среду. Кроме того, этот рацион был бы гораздо более питательным и полезным.
Проведённое ими исследование предполагает, что замена продуктов животного происхождения на будущие продукты питания, такие как белок насекомых или кисломолочные продукты, может снизить глобальное потепление, использование воды и земли более чем на 80 процентов.
Компьютерная модель показала следующее: если бы жители Европы заменили мясо и молочные продукты продуктами, произведенными с помощью новых технологий (мясо, выращенное в лаборатории, бургеры из насекомых и т. п.), это могло бы значительно снизить все негативные воздействия на окружающую среду. Кроме того, этот рацион был бы гораздо более питательным и полезным.
В этой таблице показано негативное влияние на окружающую среду трёх диет: современной европейской c продуктами животного происхождения, веганской и диеты с использованием новых продуктов будущего (NFF).
В последнем случае уровень воздействия на окружающую среду значительно снижен, даже по сравнению с веганством.
В последнем случае уровень воздействия на окружающую среду значительно снижен, даже по сравнению с веганством.
По словам исследователей, продукты будущего (NFF), такие как белок насекомых, могут содержать более полный набор необходимых питательных веществ по сравнению с доступными в настоящее время вариантами, богатыми растительным белком (PBPR), такими как бобовые и зерновые культуры.
"Глобальные продовольственные системы сталкиваются с проблемой обеспечения здорового и адекватного питания с помощью устойчивых средств, что усугубляется изменением климата и увеличением спроса на белок со стороны растущего населения мира, — пишут в своей статье исследователи под руководством ведущего автора Рэйчел Мазак. — Недавние достижения в новых технологиях производства продуктов питания демонстрируют потенциальные решения для повышения устойчивости продовольственных систем. Мы оцениваем возможное сокращение потенциала глобального потепления, использования воды и земли за счет замены продуктов животного происхождения новыми или растительными продуктами в европейском рационе".
"Глобальные продовольственные системы сталкиваются с проблемой обеспечения здорового и адекватного питания с помощью устойчивых средств, что усугубляется изменением климата и увеличением спроса на белок со стороны растущего населения мира, — пишут в своей статье исследователи под руководством ведущего автора Рэйчел Мазак. — Недавние достижения в новых технологиях производства продуктов питания демонстрируют потенциальные решения для повышения устойчивости продовольственных систем. Мы оцениваем возможное сокращение потенциала глобального потепления, использования воды и земли за счет замены продуктов животного происхождения новыми или растительными продуктами в европейском рационе".
Рэйчел и её коллеги использовали компьютерную модель для определения оптимальных комбинаций для всех видов диет, которые дали были достаточное питание и при этом минимизировали потенциал глобального потепления, а также использование воды и земли.
Замена продуктов животного происхождения в нынешнем рационе питания продуктами будущего (NFF) снизила все воздействия на окружающую среду более чем на 80 процентов и по-прежнему соответствовала ограничениям по питанию и возможному потреблению.
Исследование опубликовано в журнале Nature Food.
Замена продуктов животного происхождения в нынешнем рационе питания продуктами будущего (NFF) снизила все воздействия на окружающую среду более чем на 80 процентов и по-прежнему соответствовала ограничениям по питанию и возможному потреблению.
Исследование опубликовано в журнале Nature Food.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Ynews белок забота об экологии исследование насекомые окружающая среда продукты будущего протеин ученые
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