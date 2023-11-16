30+ интересных карт, которые расширят ваши представления о мире

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При слове "данные" у большинства из нас стекленеют глаза, в голове возникает миллион ячеек Excel. Поэтому умные люди засучили рукава и принялись за работу, создавая визуальные изображения данных. Перед вами карты, которые помогают представить всевозможные факты и цифры в контексте. Так что устраивайтесь поудобнее и готовьтесь подтянуть знания.
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6. Процент населения в возрасте 25-64 лет, не говорящего ни на одном из иностранных языков
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Метки: данные карта мир показатель статистика страна
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