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30+ интересных карт, которые расширят ваши представления о мире

30+ интересных карт, которые расширят ваши представления о мире

Автор:
16 ноября 2023 09:21
Сообщество : Уголок картографа
Метки: данные   карта   мир   показатель   статистика   страна   
782
34

При слове "данные" у большинства из нас стекленеют глаза, в голове возникает миллион ячеек Excel. Поэтому умные люди засучили рукава и принялись за работу, создавая визуальные изображения данных. Перед вами карты, которые помогают представить всевозможные факты и цифры в контексте. Так что устраивайтесь поудобнее и готовьтесь подтянуть знания.

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Метки: данные   карта   мир   показатель   статистика   страна   
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2  комментария
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Макс73 Полчаса назад
Монголия весь мир отходами завалила прям.
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