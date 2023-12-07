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В Санкт-Петербурге задержали пожилого таджика, ранившего ножом подростка из-за снежков

В Санкт-Петербурге задержали пожилого таджика, ранившего ножом подростка из-за снежков

Автор:
07 декабря 2023 09:41
Сообщество : Криминал
Метки: Ynews   Видео   Санкт-Петербург   дети   задержание   ножевое ранение   полиция   ранение   снежки   
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Деду не понравились детские забавы и, когда снежок попал в окно квартиры, он выскочил из дома и напал на играющих. Одному мальчику не повезло - его таджик ранил ножом.


Первого декабря 14-летний мальчик в компании сверстников играл в снежки около одного из домов по улице Пограничника Гарькавого. Обычная забава для российских детей. Однако 62-летний таджик устал от шума-гама под окном и вышел разобраться с пацанами. Сначала он просто ругался, а затем погнался за детьми. Девочке удалось убежать от преследователя, а вот мальчишке досталось больше остальных - его свирепый дед догнал и ранил, ударив ножом по бедру. Истекающего кровью ребёнка заметила женщина, которая позвонила в полицию и в неотложку.


Как сообщают местные СМИ, мальчика в тяжелом состоянии доставили в больницу. Он потерял много крови и переохладился, лежа на снегу в ожидании неотложки. А Махмаджона Ходжаева объявили в розыск.


Через четыре дня мужчину задержали. Он не сопротивлялся и, видимо, морально был готов к такому исходу.

На допросе задержанный пояснил, что нож взял на кухне, т.е. заранее готовился к нападению. Кстати, Ходжаев, как сообщают СМИ, ранее был уже судим по статье 222 УК РФ («Незаконное приобретение, передача, сбыт или ношение оружия»). Известно, что на миграционном учёте задержанный не стоит. На законном ли основании он пребывает в РФ, выясняется.


Возбуждено уголовное дело по ст. 115 УК РФ.

Источник:

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Метки: Ynews   Видео   Санкт-Петербург   дети   задержание   ножевое ранение   полиция   ранение   снежки   
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43  комментария
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183
piharev1 2 часа назад
чушпан стуканул на деда?
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4k
Руслан 19 минут назад
Старый дед, ума нет. Да и вообще рецидивист. Хорошо бы, чтобы до освобождения из тюрьмы не дожил, а сдох в камере...
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30k
Aqueronte Полчаса назад
Вот черт, а как он проживает, официально, купил квартиру?
Вообще таких чертей надо в тюрьму а потом депортировать
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12k
Rus77 Полчаса назад
Этого выродка и беззубого членососа, нужно судить не по 115, а за покушение на убийство!!!
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16k
Kostick 2 часа назад
утопить накол в финском заливе, и никаких сантиментов. пару кирпичиков примотать только, на всяк.
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4k
Glory to Urine! 2 часа назад
Какого чёрта этот патриот живёт в России, а не в своей сраной родине? Дайте угадаю - там жопа. И он, как истинный патриот, плюнул на родину, переехал в лучшую страну и ведёт себя так, как вёл себя на родине. Азиатская логика, азиатский патриотизм. За что же их так не любят-то, а?
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
Есть немного другая версия происшедшего. То, что впоследствии нежно названо "играли в снежки", выглядело чуть иначе. Детки буквально терроризировали пожилых прохожих и жильцов. Видимо, кавалер, таким образом, красовался перед дамой. На замечания и возмущения посылали трёхэтажным. Разумеется, это не оправдывает нападавшего, но суть произошедшего показывает с несколько иной стороны, а не так, как закоренелый преступник, тщательно ПОДГОТОВИВ преступление, беспричинно напал на ребёнка.
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2k
Илья 2 часа назад
И опять ранее судимый в РФ мигрант спокойно снова въезжает в РФ и совершает преступление . Он и третий раз так поступит. Вы в правительстве совсем юбанулись? Вы кого пускаете?
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