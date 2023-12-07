В Санкт-Петербурге задержали пожилого таджика, ранившего ножом подростка из-за снежков

Деду не понравились детские забавы и, когда снежок попал в окно квартиры, он выскочил из дома и напал на играющих. Одному мальчику не повезло - его таджик ранил ножом.
Первого декабря 14-летний мальчик в компании сверстников играл в снежки около одного из домов по улице Пограничника Гарькавого. Обычная забава для российских детей. Однако 62-летний таджик устал от шума-гама под окном и вышел разобраться с пацанами. Сначала он просто ругался, а затем погнался за детьми. Девочке удалось убежать от преследователя, а вот мальчишке досталось больше остальных - его свирепый дед догнал и ранил, ударив ножом по бедру. Истекающего кровью ребёнка заметила женщина, которая позвонила в полицию и в неотложку.
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Как сообщают местные СМИ, мальчика в тяжелом состоянии доставили в больницу. Он потерял много крови и переохладился, лежа на снегу в ожидании неотложки. А Махмаджона Ходжаева объявили в розыск.
Через четыре дня мужчину задержали. Он не сопротивлялся и, видимо, морально был готов к такому исходу.
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На допросе задержанный пояснил, что нож взял на кухне, т.е. заранее готовился к нападению. Кстати, Ходжаев, как сообщают СМИ, ранее был уже судим по статье 222 УК РФ («Незаконное приобретение, передача, сбыт или ношение оружия»). Известно, что на миграционном учёте задержанный не стоит. На законном ли основании он пребывает в РФ, выясняется.
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Вообще таких чертей надо в тюрьму а потом депортировать
И поэтому ты выдаёшь такие комментарии в духе "накуренный прокопенко"