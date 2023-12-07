В Санкт-Петербурге задержали пожилого таджика, ранившего ножом подростка из-за снежков

Как сообщают местные СМИ, мальчика в тяжелом состоянии доставили в больницу. Он потерял много крови и переохладился, лежа на снегу в ожидании неотложки. А Махмаджона Ходжаева объявили в розыск.





Через четыре дня мужчину задержали. Он не сопротивлялся и, видимо, морально был готов к такому исходу.