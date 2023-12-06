Он жертвовал семьёй, чтобы спасать людей

Про дело "ангарского маньяка" Михаила Попкова, убившего больше 80 женщин, известно многое. 322 тома составил объём уголовного дела.

Карчевский рассказывал, что когда пришёл к маньяку в изолятор, то ему удалось наладить с ним некую связь, что позволило вытащить признательные показания из Попкова. Следователь рассказал о себе, кто он и чем занимается. И что довольно быстро Карчевский понял, что из себя представляет сидящий перед ним Попков: безразличный не только к окружающим, но и даже к самой ситуации. Его интересовали только собственные мысли.

Попков начал доверять следователю и даже, будучи очень закрытым и уклончивым человеком, затронул некоторые факты своей биографии, включая детство. У "ангарского маньяка" были ситуации с женщинами, копившиеся с самого детства и после того, как ему изменила жена, это стало той последней каплей, после которой он стал делить женщин на "правильных" и "неправильных".