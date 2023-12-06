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Он жертвовал семьёй, чтобы спасать людей

Он жертвовал семьёй, чтобы спасать людей

Автор:
06 декабря 2023 17:50
Сообщество : Криминал
Метки: Жизнь   интересное   криминал   преступники   следователь   следствие   уголовные дела   
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Когда ловят преступника, то чаще всего имена следователей и оперов, поймавших их, либо остаются неизвестными общественности, либо быстро забываются. Есть в этом какая-то несправедливость.

Хочется рассказать про следователя по особо важным делам Евгения Карчевского, который уже больше 15 лет берётся за очень запутанные и громкие дела. В послужном списке следователя дело "академовских молоточников" (шесть убийств и девять покушений), дело Михаила Попкова ("ангарский маньяк") и многолетняя серия изнасилований женщин в Тулуне.

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Сильной стороной следователя является не только острый ум и умение собрать в одно все эпизоды преступлений. Карчевский умеет наладить с каждым психологический контакт, разговорить даже самого жестокого маньяка. Михаил Попков и сам был из среды правоохранительной системы и прекрасно знал все методики её работы, однако даже к нему Карчевский смог подобрать ключ.

"Я тpи гoдa oтдaл этoмy дeлy. Я жepтвoвaл ceмьёй и дeтьми, здecь жил, нa paбoтe. Moи кoллeги пoдтвepдят, чтo вcё былo бpoшeнo нa тo, чтoбы ycтaнoвить кaк мoжнo бoльшe фaктoв и дoкaзaть, чтo этo oн cдeлaл, чтoбы пocтaвить тoчкy в cyдьбax людeй, кoтopыe мнoгими гoдaми нe знaли, чтo c иx близкими."

Евгений Карчевский, к слову, многодетный отец, но он отдаёт всего себя на борьбу с тяжёлыми преступлениями.

Тулунское дело продолжалось с 1992 года по 2019. Маньяк работал по одной и той же схеме: находил жертву, угрожая ножом, отводил её в какое-то безлюдное место и там насиловал или совершал какие-то действия сексуализированного характера. Заявления женщин и девочек местные полицейские клали в сторону, нескольких убедили забрать заявление, а то, мол, "позора не оберётесь, замуж никто не возьмёт" и игнорировали очевидную серию. И лишь когда в 2018 году Евгений Викторович возглавил следственно-оперативную группу, то дело сдвинулось с мёртвой точки. Уже в 2019 году появился подозреваемый и в том же году был задержан. Пенсионер и бывший сотрудник угольного разреза (бульдозерист) долгие годы насиловал женщин и самой младшей его жертве было всего 13 лет. Помимо насилия в его "послужном списке" два убийства. 26 лет в маленьком городе не могли найти человека.

"Академовские молоточники" орудовали в Иркутском академгородке и с 2010 по 2011 годы. 6 убийств (в том числе и 12-летнего подростка) и 9 покушений на убийство. Карчевский несколько раз допрашивал двоих молодых парней, совершивших всё это и выяснил, что причиной такой жестокости стали желание славы и внимания.
Евгений Карчевский направил в суд 49 томов уголовного дела. В результате один из осужденных сидит на пожизненном, а второй приговорён к 20 годам в колонии строгого режима.

Про дело "ангарского маньяка" Михаила Попкова, убившего больше 80 женщин, известно многое. 322 тома составил объём уголовного дела.
Карчевский рассказывал, что когда пришёл к маньяку в изолятор, то ему удалось наладить с ним некую связь, что позволило вытащить признательные показания из Попкова. Следователь рассказал о себе, кто он и чем занимается. И что довольно быстро Карчевский понял, что из себя представляет сидящий перед ним Попков: безразличный не только к окружающим, но и даже к самой ситуации. Его интересовали только собственные мысли.

Попков начал доверять следователю и даже, будучи очень закрытым и уклончивым человеком, затронул некоторые факты своей биографии, включая детство. У "ангарского маньяка" были ситуации с женщинами, копившиеся с самого детства и после того, как ему изменила жена, это стало той последней каплей, после которой он стал делить женщин на "правильных" и "неправильных".

Многое из того, что стало известно о преступлениях маньяков, пойманных Евгением Викторовичем Карчевским, было выявлено в ходе разговора следователя со своими подследственными. При всём при этом Карчевский всегда уважительно и бережно говорит о своих подчинённых. Особенно он ценил оперативную группу Артём Дубынина, работавшего над делом Попкова.


"Люди этой работе жизнь посвятили! Вы только вдумайтесь, больше десяти лет искали маньяка. Поймали человека, который убил, можно сказать, деревню в несколько улиц, при этом загубив жизнь и судьбу нескольких сотен человек. Таких людей и специалистов ещё поискать надо."

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Метки: Жизнь   интересное   криминал   преступники   следователь   следствие   уголовные дела   
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1  комментарий
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Опиум для народа 11 минут назад
Вообще-то это их работа. Да, молодцы, что делают СВОЮ работу честно, но тем не менее...
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