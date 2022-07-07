Самая жестокая женщина-убийца в России

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Её прозвали "красноуфимской волчицей", "блондинкой с молотком", "Раскольниковым в юбке". Она убивала ради забавы, потому что денежная нажива была ничтожной...
Ирина Гайдамачук родилась в 1972 году. Обычная девочка, училась хорошо, после школы поступила в вуз. Дальше всё как у многих - вышла замуж, родила дочку. Но вот дальше у неё начались проблемы с алкоголем. Было две Ирины - одна помогала соседям, делала с дочерью уроки, была активисткой родительского комитета, а другая - погружалась в тяжёлые запои, не видя ничего вокруг.
Первый муж не выдержал и выгнал Ирину вместе с ребёнком. Она отдала девочку в детский дом и вскоре нашла себе нового мужчину, который жил в Красноуфимске. Они поженились и у них родился ребёнок. Снова девочка - Настя. Алкоголизм никуда не делся и второй муж пытался бороться с зависимостью жены, как мог. Не давал ей ни копейки денег. Ирина начала брать подработки: вязала на заказ вещи, белила потолки. Но в 2002 году Гайдамачук нашла ещё один способ добывать деньги.
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Жертв Гайдамачук находили не сразу: одинокие пенсионерки не каждый день выходят из дома, да и родственники к ним не забегают каждый день. Почему именно их? Кто-то уверен, что таким образом Ирина давала выход ненависти к своей свекрови, которая постоянно ругалась с пьющей невесткой. Ну а кто-то уверен, что это был расчётливый подход: у пожилых людей часто дома лежит крупная "похоронная" сумма.
Первый раз Ирина убила спонтанно: в квартире пенсионерки она белила потолки и решила обокрасть её. Но хозяйка дома увидела, как по её шкафам лазает штукатурщица, подняла крик и та забила её молотком.
Никто не знал, что Гайдамачук делала ремонт в квартире жертвы и поймать её не вышло. Ирина, возбуждённая безнаказанностью, продолжала охотиться на пенсионерок.
Никто не знал, что Гайдамачук делала ремонт в квартире жертвы и поймать её не вышло. Ирина, возбуждённая безнаказанностью, продолжала охотиться на пенсионерок.
Она выслеживала пожилых женщин на улице, "провожала" до дома и стучалась в дверь, представляясь соцработником или сотрудницей ЖЭКа.
Ирина была обаятельной женщиной, могла расположить к себе любую, даже самую недоверчивую старушку. "Уральская волчица" убивала всегда молотком, который выбрасывала после каждого убийства и покупала новый.
Ирина была обаятельной женщиной, могла расположить к себе любую, даже самую недоверчивую старушку. "Уральская волчица" убивала всегда молотком, который выбрасывала после каждого убийства и покупала новый.
Ни разу, кстати, Гайдамачук не нашла "похоронные" деньги. Обычно ей доставалось несколько тысяч рублей, а если "везло" - пенсия и золотые украшения. Часто она могла забрать даже продукты из холодильник и даже остаться в квартире на ночь: как-то раз она убила 80-летнюю женщину и до самого утра сидела у нее на кухне, записывая на клочках бумаги песни Beatles.
Составить фоторобот на Ирину смогла выжившая пенсионерка. Полиция, развешивая фоторобот, не могли поверить, что жестокая убийца - стройная невысокая блондинка. Они были уверены, что убийца с молотком - переодетый мужчина. А друзья маньячки расхохотались, увидев как похож портрет на Гайдамачук: "Гляди, Ир, вылитая ты!"
Гайдамачук поймали только потому что она снова убила клиентку и приятельница убитой пенсионерки вспомнила, что старушка три года назад нанимала белить потолки девушку Ирин, которая работала маляром в железнодорожном депо и снова решила обратиться к ней. Благодаря этому Ирина была задержана.
Поймали Гайдамачук лишь потому, что она снова убила клиентку: приятельница погибшей пенсионерки вспомнила, что старушка три года назад нанимала белить потолки некую Ирину, которая работала маляром в железнодорожном депо, и теперь снова решила обратиться к этой же белильщице. Благодаря этому Ирину задержали.
"Уральская волчица" убила... 17 пожилых женщин в возрасте от 60 до 90 лет, украв у них 50 тысяч рублей. Ирина призналась в преступлениях и во время следственных экспериментов не таясь рассказывала в деталях о своих злодеяниях. Во всем случившемся она обвинила мужа: дал бы денег на водку, так ей бы и убивать не пришлось. Классика, в общем.
Источник:
АНТИФИШКИ
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С весны-то совсем износил.
Сымали бы сами -
Так я б их зря не губил.
Вот так малята!
Когда она выйдет ей проще будет втираться в доверие к старушкам. Я бы таких не выпускал никогда, лучше потратить деньги на ее содержание чем она еще чью нибудь маму или бабушку убьет...
Тебе пожизненное дадут, или вышку...
Разбойник диванный