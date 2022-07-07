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Самая жестокая женщина-убийца в России

Самая жестокая женщина-убийца в России

Автор:
07 июля 2022 15:50
Сообщество : RealFishki
Метки: Жизнь   Россия   интересное   криминал   преступления   убийство   
1625
10
Её прозвали "красноуфимской волчицей", "блондинкой с молотком", "Раскольниковым в юбке". Она убивала ради забавы, потому что денежная нажива была ничтожной...
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Жертв Гайдамачук находили не сразу: одинокие пенсионерки не каждый день выходят из дома, да и родственники к ним не забегают каждый день. Почему именно их? Кто-то уверен, что таким образом Ирина давала выход ненависти к своей свекрови, которая постоянно ругалась с пьющей невесткой. Ну а кто-то уверен, что это был расчётливый подход: у пожилых людей часто дома лежит крупная "похоронная" сумма.

Источник:

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Метки: Жизнь   Россия   интересное   криминал   преступления   убийство   
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18  комментариев
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1k
Kariya 2 часа назад
Общего?!! Неладно что-то с преступлениями и наказаниями, ох неладно.
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1k
Vadim Balabanov 12 минут назад
Может я не прав... Непохожа она на запойную.
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1k
anatolis 13 минут назад
17 мокрух и всего двадцать лет???
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3k
americos 22 минуты назад
Внештатный сотрудник Пенсионного фонда.
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60
Сигизмунд Лазаревич Полчаса назад
что-то слишком дохуа маньяков с украинскими фамилиями....
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17k
alexis 38 минут назад
Беда с сапогами -
С весны-то совсем износил.
Сымали бы сами -
Так я б их зря не губил.
Ссылка m.youtube.com
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28k
Владимир Час назад
Блондинка? Почему на всех фото она скорее брюнетка?
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6k
klop Час назад
"Согласно части 2 статьи 57 УК РФ, к женщинам в России не применяется сама тяжкая мера наказания: пожизненное заключение."

Вот так малята!
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43k
Андрей Час назад
В 60 она выйдет из зоны трухлявым пнём. Хотите дальше на свои налоги кормить её в тюрьме пожизненно или пусть сама пытается в таком возрасте добыть себе пропитание и одежду. Это я про то, что кому-то кажется, что 20 это мало. Судьи тоже с ч\ю.
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386k
Алексей 2 часа назад
за столько жизней и всего 20 лет???!!!
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Что-то с арифметикой не то: 1972 года рождения, села на 20 лет в 2012 (возраст 40 лет), значит выйдет в возрасте 60, а не 70.
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29k
АнтонПолднев 2 часа назад
Ну штож... Приговор мне нравится. За каждого убитого 1,1 год общака. Это пять. С таким правосудием не пора ли выходить на большую дорогу...
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