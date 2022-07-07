Самая жестокая женщина-убийца в России

Первый муж не выдержал и выгнал Ирину вместе с ребёнком. Она отдала девочку в детский дом и вскоре нашла себе нового мужчину, который жил в Красноуфимске. Они поженились и у них родился ребёнок. Снова девочка - Настя. Алкоголизм никуда не делся и второй муж пытался бороться с зависимостью жены, как мог. Не давал ей ни копейки денег. Ирина начала брать подработки: вязала на заказ вещи, белила потолки. Но в 2002 году Гайдамачук нашла ещё один способ добывать деньги.