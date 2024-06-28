Прокурор заказала игральные карты, чтобы закрыть старые уголовные дела

Колоды карт раздадут в более чем 60 окружных тюрьмах, а также в 145 учреждениях, подконтрольных Департаменту исполнения наказаний штата Флорида.
Генеральный прокурор Эшли Муди из Флориды (США) заказала игральные карты, чтобы наконец закрыть старые уголовные дела.
Муди распорядилась изготовить около пяти тысяч колод игральных карт с информацией о нераскрытых делах и пропавших людях, а затем развести их по тюрьмам штата.
По ее замыслу, во время игры заключенные могут вспомнить неизвестные следствию детали и новые зацепки относительно совершенных преступлений и поделиться этими фактами с полицейскими. Чтобы стимулировать преступников, предусмотрено специальное вознаграждение, которое составит не более 9,5 тысячи долларов. Всем, кто пойдет на сотрудничество с правоохранителями, обещают сохранить полную анонимность.
"Немало расследований, которые зашли в тупик, удалось завершить после того, как кто-то делился революционной информацией. Иногда новые показания поступают именно от преступников или соучастников заговора, у которых просыпается совесть. Подобная система получения сведений может стать тузом в рукаве полиции", — уверяет Муди.
По словам официальных лиц, карты раздадут в более чем 60 окружных тюрьмах, а также в 145 учреждениях, подконтрольных Департаменту исполнения наказаний штата.
Кстати, в 2008 году местным полицейским удалось с помощью игорных карт поймать виновного в преступлении, совершенном в 2004 году.
Флорида не первый штат США, в тюрьмах которого распространяют специальные колоды. В Коннектикуте с помощью таких карт удалось раскрыть 20 преступлений, а в Южной Каролине — восемь.
Источник:
- В Нидерландах придумали гендерно-нейтральные игральные карты
- Пачимон: игральные карты из Японии, где вместо дам и королей были монстры
- Зачем в американских тюрьмах заключенным раздают игральные карты с портретами реальных людей
- Игральные карты и их создание
- Он жертвовал семьёй, чтобы спасать людей