Прокурор заказала игральные карты, чтобы закрыть старые уголовные дела

По словам официальных лиц, карты раздадут в более чем 60 окружных тюрьмах, а также в 145 учреждениях, подконтрольных Департаменту исполнения наказаний штата.

Кстати, в 2008 году местным полицейским удалось с помощью игорных карт поймать виновного в преступлении, совершенном в 2004 году.

Флорида не первый штат США, в тюрьмах которого распространяют специальные колоды. В Коннектикуте с помощью таких карт удалось раскрыть 20 преступлений, а в Южной Каролине — восемь.