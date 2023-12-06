Угрюмые осьминоги: их споры за территорию доходят до абсурда

«Эволюция дала — эволюция взяла» — такая поговорка могла бы быть в ходу у головоногих моллюсков. Они ведь всё-таки лишились своей, пусть и громоздкой, но надежной жилплощади в виде раковины. Но угрюмый осьминог не смирился с судьбой. Он взял в тентакли стройматериалы, нацепил каску и пошел строить дом мечты!

Мрачно-строгие серые, черные и белые тона преобладают на небольшой, в две ладони, тушке. Прибавьте к этому узкие недовольные щелочки глаз — и вот перед вами тот самый злобный сосед за большим забором, который будет кричать на вас за то, что вы смотрите на его участок.