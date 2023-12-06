FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 15364 поста • 1694 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Животные
Угрюмые осьминоги: их споры за территорию доходят до абсурда

Угрюмые осьминоги: их споры за территорию доходят до абсурда

Автор:
06 декабря 2023 07:24
Сообщество : Животные
Метки: Осьминог   Угрюмый осьминог   в мире   животные   интресно   факты   
1338
8

Свое прозвище животные получили неспроста.

«Эволюция дала — эволюция взяла» — такая поговорка могла бы быть в ходу у головоногих моллюсков. Они ведь всё-таки лишились своей, пусть и громоздкой, но надежной жилплощади в виде раковины. Но угрюмый осьминог не смирился с судьбой. Он взял в тентакли стройматериалы, нацепил каску и пошел строить дом мечты!

Мрачно-строгие серые, черные и белые тона преобладают на небольшой, в две ладони, тушке. Прибавьте к этому узкие недовольные щелочки глаз — и вот перед вами тот самый злобный сосед за большим забором, который будет кричать на вас за то, что вы смотрите на его участок.

×
×

Угрюмый осьминог такой и есть — за риф и двор стреляет в упор. Наслышавшись об австралийской хтони, животина решила крепко взяться за оборону, пусть Австралия и находится за сотню метров мелководья впереди. Начал моллюск с грамотного распорядка дня. Никаких дневных вылазок, пока вокруг хищники! Лишь под покровом ночи осьминог осторожно выбирается из своего логова ради новой порции живых консерв — морских гребешков, улиток и прочих дальних родственников, которых природа не обделила броней. Не погнушается животина и собрата слопать.

Когда же трапеза заканчивается, прозорливый моллюск не оставляет пустые панцири на месте преступления. Всё в дом, всё в семью (из себя). Осьминог тащит панцири к норе, где выстраивает настоящие стены вокруг своего гнездышка. Он архитектор, он так видит. А мы видим кучу наваленных остатков из раковин и створок.

Обычно такие «бастионы одиночества» расположены на приличном расстоянии друг от друга. Но ученые нашли два подводных «города», где осьминоги собираются вместе. Хотя Октополис и Октлантида скорее напоминают склочные дачные кооперативы. Анархия, драки, территориальные претензии и случайные половые связи здесь не прекращаются целый год.

Осьминоги настолько отточили искусство бытовых конфликтов, что научились шмалять друг в друга ракушками! Схема простая: берешь ракушку одним щупальцем, затем вторым, подносишь к сифону и — пли! Ракушка по параболической траектории направляется в хлебало неприятелю. Но обычно до мордобоя не доходит, животины умеют прояснить все границы без драки. Кто слегка струхнул и оказался бледнее при встрече потенциального соперника, тому и придется уступить.

В отличие от войны за гектары, дела амурные у животин проходят тихо. Даже слишком тихо, словно это не продолжение рода, а провоз контрабанды. Самец подплывает к самке и пытается ей втюхать «пакет» со своим биологическим материалом — сперматофор. Если парень приглянулся, дама принимает подарок и плывет себе дальше. Подкатить может еще один ухажер, затем ещё и ещё...

Самка набирает по несколько сперматофоров от разных поклонников — всё ради генетического разнообразия. Вскрывать посылки и становиться мамой она обычно не торопится, может пройти до 100 дней, пока она решит, что пора, пока найдет укромное местечко для кладки яиц. Сомнения молодой мамы объяснимы. Для неё родительская доля — путь в один конец.

Самка будет охранять кладку из 60-200 нитей с микроскопическими яйцами: обдувать ее водой, поправлять и чистить, пока не умрет от истощения и голода. А тем временем крошки-осьминожки станут планктоном, чтобы пуститься в свободное плавание, а потом скрыться от мира в очередной норе спустя несколько месяцев.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Осьминог   Угрюмый осьминог   в мире   животные   интресно   факты   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
549
Konstantin Lebedev Час назад
И сколько же живут самцы и самки этого вида?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Forestdude

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

619282



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Как снимали фильм "Зловещие мертвецы 3. Армия тьмы": кадры со съемок и 17 интересных фактов о фильме
Как снимали фильм "Зловещие мертвецы 3. Армия тьмы": кадры со съемок и 17 интересных...
TEXIT: Техас собрал необходимое количество подписей для голосования о выходе из состава США
TEXIT: Техас собрал необходимое количество подписей для голосования о выходе из...
Набирающие популярность в сообществах
Из&nbsp;каких этапов состоит подготовка к&nbsp;поездке с животными
Из каких этапов состоит подготовка к поездке с животными
До восстания машин ещё далеко: киберкурьеры «Яндекса» застряли в заснеженном Мурино
До восстания машин ещё далеко: киберкурьеры «Яндекса» застряли в заснеженном Мурино
Так выглядит история с налетом современности
Так выглядит история с налетом современности
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Первый раз

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#люди#Прикол#фильм#аварии#забавно#США#Россия#природа
#животные#интересно#Юмор#интересное#кино#ДТП#позитив#подборка#конфликт#полиция
#машина#автомир#в мире#факты#Автовсячина#авто аварии#история#собака#улыбнуло#роль
Так выглядит история с налетом современности Так выглядит история с налетом современности Интересные факты о гигантских кальмарах Интересные факты о гигантских кальмарах Джерсийская корова: её молоко считается самым вкусным в мире Джерсийская корова: её молоко считается самым вкусным в мире Кашалот: крупный хищник, которому нет равных Кашалот: крупный хищник, которому нет равных Тигровая акула: грозная морская хищница Тигровая акула: грозная морская хищница Большеротый губан: диковинная рыба, которую сложно забыть Большеротый губан: диковинная рыба, которую сложно забыть

На что жалуетесь?

Вернуться