Лучшие игры про строительство

Здесь можно путешествовать по всему миру и строить дома для самых разных народов. Избушка в Сибири, иглу в Арктике, хижины для жителей африканского племени, а то и просто для обычных людей. Материалы могут быть как привычными кирпичом или бетоном, так и соломой, или же льдом. В игре можно узнать о техниках строительства и о том, как можно применить тот или иной материал. Работа организовывается и проводится самим игроком, без найма рабочих. Прекрасный медитативный способ снять стресс.