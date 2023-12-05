Лучшие игры про строительство

Многие из нас любят после работы расслабиться и поиграть пару-тройку часов в какие-нибудь игры. Кому-то нравятся шутеры, кому-то сюжетные, исследовательские и так далее. А кто-то любит симуляторы.
Известно, что многие девушки любят Sims - симулятор, в котором нужно создать персонажа, построить ему дом, обставить и его и регулировать жизнь своего сима. Многие признаются в том, что им не так уж важно, что там будет с их симом, ведь намного интереснее заниматься домом и участком, выстраивая его по своему желанию. Как раз вот для таких любителей стройки существуют игры, о которых пойдет речь ниже.
Landlord's Super
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Действие Landlord's Super происходит в 1980-х годах, в Англии. Симулятор позволяет перестраивать старинный дом, причём довольно-таки реалистично. Игрок должен решать много задач, начиная от самого строительства и заканчивая рядом бытовых особенностей здания.
Реализм выстроен отлично: если нужны кирпичи, то нужно их купить, потом замешать цемент и выложить стену. При этом средства ограничены и если шиковать, то строительство встанет.
Отличная тренировка, если вдруг захочется построить дом в реальной жизни.
Хоть о них мы уже и говорили выше, но не включить игру в список было бы преступлением. Примечательно, что идейный вдохновитель The Sims 4 Уилл Райт, в своё время, лишился дома из-за огненного шторма 1991 года и строительство нового привело к созданию игры.
Конструктор простой, понятный, а для строительства сложных домов нужно просто немного потренироваться и посмотреть видеоуроки. Для легендарной игры придумано огромное количество модов и несмотря на то, что она вышла практически десять лет назад, для неё продолжают делать официальные дополнения.
ARK: Survival Evolved
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В этой игре строительный навык спасает персонажу жизнь, ведь на него охотятся доисторические ящерицы, огромных размеров. Игроку надо хорошо постараться, чтобы суметь пережить первые минуты игры, чтобы спастись от динозавров.
У игры весьма интересная механика крафта и строительства. И это не привычный нам дом, а убежище, из которого можно создать что-то очень необычное. Даже при наличии малого разнообразия инструментов, можно легко дополнить геймплей модами.
House Builder
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Здесь можно путешествовать по всему миру и строить дома для самых разных народов. Избушка в Сибири, иглу в Арктике, хижины для жителей африканского племени, а то и просто для обычных людей. Материалы могут быть как привычными кирпичом или бетоном, так и соломой, или же льдом. В игре можно узнать о техниках строительства и о том, как можно применить тот или иной материал. Работа организовывается и проводится самим игроком, без найма рабочих. Прекрасный медитативный способ снять стресс.
Construction Simulator 2015
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Здесь можно овладеть самой разной строительной техникой и выстроить всё, что угодно. Мосты, ветряные мельницы, небоскребы, обычные дома. Тут можно начать всё с самого начала - вырыть котлован, потом фундамент и так, до возведения стен. Задания могут быть самыми разными и нацелены они на прокачку скиллов в строительстве. Режим также может быть многопользовательским и стройку можно начинать вместе со своими друзьями.
House Flipper
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В 2018 году вышла одна из самых реалистичных игр про строительство. Главный герой тут - рабочий, который получает заказы на ремонт заброшенных или испорченных домов. Сначала в его арсенале на так уж много инструментов, но его навык быстро прокачивается и можно будет делать уборку, красить стены, строить хозяйственные здания, высаживать сад, менять весь дом полностью (кроме основных стен).
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Помимо заказов с чёткими инструкциями, в House Flipper также можно покупать дома, менять их полностью по собственному усмотрению, после чего выставлять его на аукцион и продавать.
В декабре 2023 выходить вторая часть House Flipper для ПК, а марте 2024 - для PS5. Судя по трейлерам, игра будет многообещающей и возможности строителя там будут намного богаче, чем в первой части.
Satisfactory
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Для любителей монументального строительства есть Satisfactory. Тут не дома с избушками, а строительство целого завода. Игрок-инженер исследует красивую планету, на которой раньше никто из людей не жил. А вот обитатели планеты не такие уж и мирные. Задача персонажа - изучить местные территории и наладить там производство. Тут и выживание, и стратегия и строительство в одном флаконе. Кстати, игра предусматривает кооперативный режим, так что можно начать строить "маленький свечной заводить" вместе с товарищем.
Castle Flipper
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Это для тех, кому очень понравился House Flipper, но хочется чего-то более грандиозного. В Castle Flipper нужно будет строить целый средневековый замок, а главный герой - ремесленник и подчинённый короля, исполняющий все его желания.
Замок можно строить с нуля, а если что-то пошло не так, то взять кувалду и разнести всё к чертям. Король может приказать как строить замок, так и восстановить монументы им завоёванные.
Valheim
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Это симулятор выживания. Главный персонаж - скандинавский воин, а механика довольно простая: возведение крыши и стен. Однако, мифология Скандинавии, лежащая в основе игры, привносит особый флёр в геймплей. Можно выстроить обычный маленький домик, а можно и деревню, где будут мосты, причалы, места для рыбалки и прочие радости викингов. При этом, Valheim весьма реалистичен и если, к примеру, поставить источник огня в помещении, то оно тут же заполнится дымом и персонажу не удастся даже поспать.
Minecraft
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Ну конечно же Minecraft. Это первое, что возникает в голове, когда речь идет о строительстве в играх. У неё миллионы фанатов самых разных возрастов и механика возведения построек - это то, на чём, собственно и держится Minecraft и аналогичные игры. Возможности для творческой реализации обширные: мир бесконечен и там можно выстраивать целые замки и крепости, чтобы защититься от всякой нечисти. Одна из лучших и давно проверенных игр на ПК.
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