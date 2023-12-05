Адвокат пригласил свиней на заседание суда и нажил неприятности

Адвокат по дороге в районный суд Рязанской области заметил несколько прогуливающихся по улице свиней и записал с ними шуточное видео, пригласив принять участие в заседании. Животные проследовали за ним и едва не стали участниками судебного процесса.

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"Так, на процесс, все на процесс. Вы кто у нас, присяжные или свидетели? Кто вы, документы есть у вас? Так, заходим, заседание начинается уже, давайте, давайте", — говорит за кадром адвокат.





Ролик быстро распространился среди местных жителей, после чего председатель Сапожковского районного суда Людмила Гаврикова написала жалобу президенту адвокатской палаты Рязанской области Сергею Кочеткову. В своём письме она отметила, что адвокат, "предположительно Сорокин С. В.", нарушает этические нормы, однако не указала, что именно и как он нарушил.