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Адвокат пригласил свиней на заседание суда и нажил неприятности

Адвокат пригласил свиней на заседание суда и нажил неприятности

Автор:
05 декабря 2023 15:23
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   адвокат   жалоба   районный суд   рязанская область   свиньи   шутка   
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Произошло, как шутят в сети, оскорбление чувств судящих.

Адвокат по дороге в районный суд Рязанской области заметил несколько прогуливающихся по улице свиней и записал с ними шуточное видео, пригласив принять участие в заседании. Животные проследовали за ним и едва не стали участниками судебного процесса.

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"Так, на процесс, все на процесс. Вы кто у нас, присяжные или свидетели? Кто вы, документы есть у вас? Так, заходим, заседание начинается уже, давайте, давайте", — говорит за кадром адвокат.


Ролик быстро распространился среди местных жителей, после чего председатель Сапожковского районного суда Людмила Гаврикова написала жалобу президенту адвокатской палаты Рязанской области Сергею Кочеткову. В своём письме она отметила, что адвокат, "предположительно Сорокин С. В.", нарушает этические нормы, однако не указала, что именно и как он нарушил.

Несколько позднее Сергей Сорокин признался, что является автором нашумевшего в селе Сапожок ролика. Он заявил, что нигде его не размещал, а просто отправил нескольким знакомым и не мог представить, что ролик станет настолько популярным. Он добавил, что некоторые зрители просто не понимают юмора, а председатель суда, судя по всему, написала жалобу из-за звонка "сверху".


"Я так понимаю, что это не ее инициатива, а, скорее всего, дошло до Москвы, а они спустили сверху, чтобы разобрались. И она вынуждена была отреагировать в любом случае", — прокомментировал инцидент Сорокин и добавил, что уже написал объяснительную в адвокатскую контору.


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Метки: Видео   адвокат   жалоба   районный суд   рязанская область   свиньи   шутка   
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3  комментария
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
"...адвокат, предположительно Сорокин С.В....". Типа, что адвокат - точно, а что Сорокин - предположительно. Очень интересно.
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* Hahlov Час назад
зачем звать каклов на суд ?
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3k
Yus 2 часа назад
Зрители не понимают юмор? Здесь "адвокат" не понимает, что такое ответственность, сравнивать свидетелей и присяжных со свиньями, ну так себе для "адвоката". Очень смешно.
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