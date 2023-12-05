Адвокат пригласил свиней на заседание суда и нажил неприятности

Произошло, как шутят в сети, оскорбление чувств судящих.
Адвокат по дороге в районный суд Рязанской области заметил несколько прогуливающихся по улице свиней и записал с ними шуточное видео, пригласив принять участие в заседании. Животные проследовали за ним и едва не стали участниками судебного процесса.
"Так, на процесс, все на процесс. Вы кто у нас, присяжные или свидетели? Кто вы, документы есть у вас? Так, заходим, заседание начинается уже, давайте, давайте", — говорит за кадром адвокат.
Ролик быстро распространился среди местных жителей, после чего председатель Сапожковского районного суда Людмила Гаврикова написала жалобу президенту адвокатской палаты Рязанской области Сергею Кочеткову. В своём письме она отметила, что адвокат, "предположительно Сорокин С. В.", нарушает этические нормы, однако не указала, что именно и как он нарушил.
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Несколько позднее Сергей Сорокин признался, что является автором нашумевшего в селе Сапожок ролика. Он заявил, что нигде его не размещал, а просто отправил нескольким знакомым и не мог представить, что ролик станет настолько популярным. Он добавил, что некоторые зрители просто не понимают юмора, а председатель суда, судя по всему, написала жалобу из-за звонка "сверху".
"Я так понимаю, что это не ее инициатива, а, скорее всего, дошло до Москвы, а они спустили сверху, чтобы разобрались. И она вынуждена была отреагировать в любом случае", — прокомментировал инцидент Сорокин и добавил, что уже написал объяснительную в адвокатскую контору.
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