Как погнутые почтовые ящики стали символами Тайваня

В Тайбэе есть два забавных почтовых ящика – они стоят рядышком и мило наклонены вбок. Один взгляд на их крен вызывает улыбку, но на самом деле за ними стоит довольно трогательная история.
Обычно все почтовые ящики Тайваня, хотя и выкрашиваются в яркие цвета, но ставятся прямо. А вот эти уже много лет никто не намерен выпрямлять.
Об истории «почтовых ящиков, вызывающих улыбку» написано даже на мемориальной табличке рядом. А сами жители Тайваня любят фотографировать их для соцсетей, считается, что это принесет стойкость в любых будущих жизненных невзгодах. «Ничто не сотрет вашей улыбки».
Кстати, цвета обозначают тип почты. Красный – для экспресс-отправлений, а зеленый для обычных внутренних писем.
Что за история за погнутыми ящиками
Она рассказывается на табличке на нескольких языках – японском, китайском и английском.
Табличка от лица почтовых ящиков гласит:
«8 августа 2015 года тайфун «Суделор» обрушился на Тайвань. В результате чего вывеска ударила нас по голове так больно, что мы погнулись. Это было так больно, что мы больше не смогли выпрямиться. Но все-таки мы не упали, мы выстояли!
Мы должны принимать жизнь такой, какая она есть. Я думаю, наши невзгоды даже помогли нам выглядеть более уникальными! Мы вас вдохновили? Сфотографируйтесь с нами, чтобы напомнить себе, что мы все выжившие и можем выстоять, несмотря ни на что».
Когда люди читают эту табличку, они неизменно улыбаются, потому что это простые и трогательные слова о стойкости. Так что по сути «смешные почтовые ящики» заставляют человека улыбаться два раза.
Первый раз – когда он видит их смешной вид. Второй раз, более глубоко и понимающе, когда вникает в их историю. Спасибо властям, что решили не сносить испорченные ящики, а сделали их буквально символом выстоявшего в тайфуне города. Ведь многие еще помнят то стихийное бедствие 2015 года.
Милые почтовые ящики – одна из главных «народных» достопримечательностей Тайбэя. Та самая вещь, которая стала частью общего культурного кода тайцев. А если вы хотите проникнуться духом чужой страны, именно за такими жемчужинами и стоит охотиться.
Так что берите на заметку. К тому же, никогда не плохо посмотреть на пример чужой стойкости и вдохновиться.
Источник:
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