Как погнутые почтовые ящики стали символами Тайваня

Об истории «почтовых ящиков, вызывающих улыбку» написано даже на мемориальной табличке рядом. А сами жители Тайваня любят фотографировать их для соцсетей, считается, что это принесет стойкость в любых будущих жизненных невзгодах. «Ничто не сотрет вашей улыбки».

Кстати, цвета обозначают тип почты. Красный – для экспресс-отправлений, а зеленый для обычных внутренних писем.