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Фразы бабушек, которые надо записывать в "Цитаты великих людей"

Фразы бабушек, которые надо записывать в "Цитаты великих людей"

Автор:
05 декабря 2023 07:34
Сообщество : Истории из жизни
Метки: бабушка   бабушкина мудрость   истории   мудрость бабушек   философия   фото   фразы бабушки   
3337
15

У наших бабушек своя мудрость. И есть мнение на любой счёт. В этом после пользователи поделились фразами, которые им говорили бабушки: порой они нелепые, но очень философские.

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Метки: бабушка   бабушкина мудрость   истории   мудрость бабушек   философия   фото   фразы бабушки   
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19  комментариев
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3k
friday2009 Час назад
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зато бирку удобно будет на палец ноги одевать
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38k
russger Полминуты назад
Очередная выдуманная хрень -_-
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17k
Сергей 5 минут назад
Моя бабушка говорила - "Предупредительный выстрел - между ног!")
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2k
Шерхан 21 минуту назад
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4k
Евгений Полчаса назад
У одногруппника бабушка говорила: если курит мужик-то он мужик, если курит баба-то она бл&дь
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8k
vasilykopkov 44 минуты назад
Помню такой перл:
Голова болит?
"Голова не жопа - завяжи и лежи"
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17
Dayran 56 минут назад
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6k
Дмитрий Час назад
Как слышу слово "бабушка" так сразу вспоминается кино:
Ссылка www.youtube.com
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963
Bearn Час назад
Было лет 20 назад. Знакомый рассказывал. Пошутили они на работе над тетенькой на 8 марта. Положили в сумку кирпич. На следующий день ждали воплей и визгов. Тишина. Удивились. Проверили, кирпич на месте. Решили провести эксперимент на тему: Как долго сможет не заглядывать в сумку? Рекорд был почти 2 недели.
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11k
SeñorGunDon Час назад
""Мой руки, вдруг ты ночью жопу чесала""
- Бабушки те еще советчики. Бабушка видимо жопу после сральни отродясь не мыла никогда. Баня раз в неделю.
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18k
Голос Вселенной 2 часа назад
Как говорила моя бабушка - "Я твоя бабушка!"
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4k
wwwoffka 1 2 часа назад
Позвони бабуленьке сейчас же!
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16k
Patmaz 2 часа назад
Любимые фразы моей бабушки (царствие ей небесное) - "Посуда любит чистоту", "Не съешь - за шиворот положу".
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