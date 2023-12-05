Фразы бабушек, которые надо записывать в "Цитаты великих людей"

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У наших бабушек своя мудрость. И есть мнение на любой счёт. В этом после пользователи поделились фразами, которые им говорили бабушки: порой они нелепые, но очень философские.
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Не хочу ребёнок есть, не надо. Заставлять есть- нельзя.