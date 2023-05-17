Почему гепарды боятся страусов

У страуса с самого рождения начинаются трудности. Скорлупа страусиного яйца такая твердая, что птенцам приходится буквально пробивать себе путь. К месяцу страусенок начинает бегать со скоростью 50 км/час, однако это далеко не всех избавляет от гибели: до года доживает лишь один из семи птенцов. Но если детеныш пережил этот сложный период, дальше он будет становится все сильнее и сильнее. Взрослого страуса будут обходить стороной даже самые ловкие хищники Африки. Так как же случилось, что птица способна противостоять самым опасным африканским обитателям?