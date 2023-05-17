Почему гепарды боятся страусов

Кто кого одолеет: страусы против африканских хищников.
У страуса с самого рождения начинаются трудности. Скорлупа страусиного яйца такая твердая, что птенцам приходится буквально пробивать себе путь. К месяцу страусенок начинает бегать со скоростью 50 км/час, однако это далеко не всех избавляет от гибели: до года доживает лишь один из семи птенцов. Но если детеныш пережил этот сложный период, дальше он будет становится все сильнее и сильнее. Взрослого страуса будут обходить стороной даже самые ловкие хищники Африки. Так как же случилось, что птица способна противостоять самым опасным африканским обитателям?
Страус может вполне составить конкуренцию гиенам, леопарду и даже царю зверей — льву. У него мощные ноги и крепкое тело. Сложно представить, какие крылья должны быть у страуса, чтобы он поднялся в небо.
Страус способен бегать со скоростью 70 км/час, и фактически единственный его конкурент — это гепард. Однако даже он не решается нападать на страуса в одиночку. Смотрите видеоролик, чтобы узнать, почему именно гепарды сторонятся этих величественных птиц, а также как эти двуногие мастерски убегают от львов и других животных.
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