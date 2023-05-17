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Почему гепарды боятся страусов

Почему гепарды боятся страусов

Автор:
17 мая 2023 08:57
Сообщество : Животные
Метки: Африка   видео   гепард   животные   страус   фото   хищник   
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Кто кого одолеет: страусы против африканских хищников.

У страуса с самого рождения начинаются трудности. Скорлупа страусиного яйца такая твердая, что птенцам приходится буквально пробивать себе путь. К месяцу страусенок начинает бегать со скоростью 50 км/час, однако это далеко не всех избавляет от гибели: до года доживает лишь один из семи птенцов. Но если детеныш пережил этот сложный период, дальше он будет становится все сильнее и сильнее. Взрослого страуса будут обходить стороной даже самые ловкие хищники Африки. Так как же случилось, что птица способна противостоять самым опасным африканским обитателям?

Страус может вполне составить конкуренцию гиенам, леопарду и даже царю зверей — льву. У него мощные ноги и крепкое тело. Сложно представить, какие крылья должны быть у страуса, чтобы он поднялся в небо.

Страус способен бегать со скоростью 70 км/час, и фактически единственный его конкурент — это гепард. Однако даже он не решается нападать на страуса в одиночку. Смотрите видеоролик, чтобы узнать, почему именно гепарды сторонятся этих величественных птиц, а также как эти двуногие мастерски убегают от львов и других животных.


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Метки: Африка   видео   гепард   животные   страус   фото   хищник   
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1  комментарий
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Vladimir 19 минут назад
Почему гепарды боятся страусов? Этот вопрос задают те, кто никогда звиздюлей от этой птицы не получал.
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