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Львы решили напасть на крокодила

Львы решили напасть на крокодила

Автор:
06 января 2024 09:13
Сообщество : Животные
Метки: Африка   Видео   Замбия   животные   крокодил   лев   львица   
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В Замбии сафари-гид запечатлел на видео нападение прайда львов на крупного крокодила.

Необычная львиная охота попала на видео в старейшем и самом большом национальном парке страны Kafue National Park, располагающемся на равнинах Бусанги. На видео дюжина львов окружила огромного крокодила и напала на него.

Одна из львиц обездвижила рептилию, схватив ее зубами. Затем она попыталась вытащить ее из канавы, но та извернулась и попыталась укусить ее в ответ. Тут вмешались другие львы и прижали крокодила лапами к земле.

В конце концов им удалось немного переместить свою добычу и перевернуть ее на спину, что существенно облегчило прокусывание толстой и жесткой кожи. После этого прайд растерзал хищника и приступил к еде.

Львы любят охотиться группами, потому что знают, что численное преимущество увеличивает шансы на успех. Львиный прайд гораздо более смертоносен, чем одинокий хищник, особенно когда речь идет о крупной добыче или опасных хищниках, таких как крокодилы.

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Метки: Африка   Видео   Замбия   животные   крокодил   лев   львица   
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78k
Viktor 51 минуту назад
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Lexx Полчаса назад
Львы те ещё гурманы.
«По вкусу крокодилье мясо напоминает мясо птицы. Достоинством этого мяса является низкое количество калорий, холестерина и жира, а также высокое содержание белков, витамина В12 и моносатурированного жира. Мясо крокодила считается экологически чистым.»
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