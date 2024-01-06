Львы решили напасть на крокодила

Необычная львиная охота попала на видео в старейшем и самом большом национальном парке страны Kafue National Park, располагающемся на равнинах Бусанги. На видео дюжина львов окружила огромного крокодила и напала на него.

Одна из львиц обездвижила рептилию, схватив ее зубами. Затем она попыталась вытащить ее из канавы, но та извернулась и попыталась укусить ее в ответ. Тут вмешались другие львы и прижали крокодила лапами к земле.