Лев и крокодил не могут поделить тушу буйвола

Во время путешествия по территории южноафиканского заповедника биолог запечатлел противостояние двух хищников. Лев и крокодил пытались поделить тушу буйвола.
Морской биолог, путешествующий на днях по территории частного южноафиканского заповедника Саби-Санд, стал очевидцем противостояния двух хищников.
Зубастый обитатель водоёма решил присоединиться к трапезе, устроенной львом на туше буйвола. Но сухопутный хищник продемонстрировал свой грозный нрав и, несколько раз атаковав конкурента, попытался утащить свою добычу подальше.
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Со слов автора видео, в конечном итоге царь зверей смирился с присутствием «нахлебника» и перестал обращать на него внимание, после чего оба голодных хищных зверя разделили трапезу на двоих.
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