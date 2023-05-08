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Лев и крокодил не могут поделить тушу буйвола

Лев и крокодил не могут поделить тушу буйвола

Автор:
08 мая 2023 09:59
Сообщество : Животные
Метки: Африка   ЮАР   буйвол   видео   животные   крокодил   лев   
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Во время путешествия по территории южноафиканского заповедника биолог запечатлел противостояние двух хищников. Лев и крокодил пытались поделить тушу буйвола.

Морской биолог, путешествующий на днях по территории частного южноафиканского заповедника Саби-Санд, стал очевидцем противостояния двух хищников.


Зубастый обитатель водоёма решил присоединиться к трапезе, устроенной львом на туше буйвола. Но сухопутный хищник продемонстрировал свой грозный нрав и, несколько раз атаковав конкурента, попытался утащить свою добычу подальше.

Со слов автора видео, в конечном итоге царь зверей смирился с присутствием «нахлебника» и перестал обращать на него внимание, после чего оба голодных хищных зверя разделили трапезу на двоих.

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Метки: Африка   ЮАР   буйвол   видео   животные   крокодил   лев   
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1  комментарий
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Pioner76 Полчаса назад
Котики они такие.
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