Вьетнамец жаловался на головную боль и не знал, что носит в черепе палочки для еды

Только когда товарищ обратился к врачу, вспомнил, что пять месяцев назад он подрался в баре и получил удар в лицо острым предметом. Но о том, что в его голове находится инородное тело, даже не подозревал.
35-летний вьетнамец пожаловался докторам на непрекращающиеся мигрени и ухудшившееся зрение. На рентгеновском снимке врачи увидели причину плохого самочувствия мужчины.
Оказалось, что в черепе вьетнамца застряли палочки для еды. Видимо, в драке, случившейся в баре 5 месяцев назад, соперник воткнул вьетнамцу в нос эти самые палочки и пострадавший всё это время ходил с их обломками глубоко в носу. Кстати, после той потасовки несчастный обращался к врачам. Те обработали рану, но ничего подозрительного не заметили и отпустили пациента домой.
После того, как хирурги с помощью лапароскопической операции удалил инородные тела , а потом закрыл свищ, пациент вернулся к нормальной жизни, и мигрени его не беспокоят.
Если у вас болит голова, вспомните, может, некоторое время назад вы подрались с вьетнамцем?
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