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Вьетнамец жаловался на головную боль и не знал, что носит в черепе палочки для еды

Вьетнамец жаловался на головную боль и не знал, что носит в черепе палочки для еды

Автор:
04 декабря 2023 12:41
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Вьетнам   драка   инородное тело   лапароскопическая операция   медицина   мигрень   палочки для еды   
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Только когда товарищ обратился к врачу, вспомнил, что пять месяцев назад он подрался в баре и получил удар в лицо острым предметом. Но о том, что в его голове находится инородное тело, даже не подозревал.

35-летний вьетнамец пожаловался докторам на непрекращающиеся мигрени и ухудшившееся зрение. На рентгеновском снимке врачи увидели причину плохого самочувствия мужчины.


Оказалось, что в черепе вьетнамца застряли палочки для еды. Видимо, в драке, случившейся в баре 5 месяцев назад, соперник воткнул вьетнамцу в нос эти самые палочки и пострадавший всё это время ходил с их обломками глубоко в носу. Кстати, после той потасовки несчастный обращался к врачам. Те обработали рану, но ничего подозрительного не заметили и отпустили пациента домой.


После того, как хирурги с помощью лапароскопической операции удалил инородные тела , а потом закрыл свищ, пациент вернулся к нормальной жизни, и мигрени его не беспокоят.


Если у вас болит голова, вспомните, может, некоторое время назад вы подрались с вьетнамцем?

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Метки: Вьетнам   драка   инородное тело   лапароскопическая операция   медицина   мигрень   палочки для еды   
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4  комментария
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10k
Борис Карабанов 53 минуты назад
Точно рентген?
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77k
Viktor 42 минуты назад
Наверное палочки были неиспользованные (чистые).
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22k
сеньор Леонсио 47 минут назад
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