Вьетнамец жаловался на головную боль и не знал, что носит в черепе палочки для еды

После того, как хирурги с помощью лапароскопической операции удалил инородные тела , а потом закрыл свищ, пациент вернулся к нормальной жизни, и мигрени его не беспокоят.

Если у вас болит голова, вспомните, может, некоторое время назад вы подрались с вьетнамцем?