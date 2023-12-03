Калифорнийская легенда

Фрэнк, обладавший слабым здоровьем, плохо переносил смену климата — в детстве у него развились болезни верхних дыхательных путей. Он страдал от отита, синусита, сезонных простуд и бронхиальной астмы, но, несмотря на это, помогал родителям в воспитании младших детей.

В 1952 году из-за состояния здоровья Фрэнка семья переехала в Калифорнию — сначала в Монтерей, где отец преподавал металлургию в Военно-морском училище. Затем переезжали ещё: в Клермонт, затем в Эль-Кахон, пока, наконец, не обосновалась в Сан-Диего.

На состоянии здоровья Заппы отразилось, видимо, и соседство с военными полигонами, где тогда проводились секретные испытания химоружия. Из-за близости арсеналов с ипритом в доме постоянно хранился запас противогазов (впоследствии и в творчестве музыканта появились композиции, где мелькали такие образы, как «нос», «опасный микроб» и «противогаз»).

На ранние увлечения мальчика музыкой повлияло приобретение фонографа и коллекции раритетных грамзаписей с лучшими песнями прошлых лет, которую он сохранил до конца жизни. Фрэнка интересовали звуки инструментов сами по себе, особенно звуки барабанов. В 12 лет ему приобрёл малый барабан и он начал изучать основы оркестровой перкуссии.

В школе Antelope Valley High School в Сан-Диего Заппа, познав глубины инструментального искусства, организовал собственную школьную рок-группу, в которой выступал в качестве барабанщика, приобретя немалый авторитет, и не только среди сверстников.