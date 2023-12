Калифорнийская легенда

Дискография Ф. Заппы:

«Freak Out!» (1966), «Absolutely Free» (1967), «We're Only in It for the Money» (1968), «Lumpy Gravy» (1968), «Cruising With Ruben & The Jets» (1968), «Uncle Meat» (1969), «Mothermania» (1969), «Hot Rats» (1969), «Burnt Weeny Sandwich» (1970), «Weasels Ripped My Flesh» (1970), «Chunga's Revenge» (1970), «Fillmore East — June 1971» (1971), «200 Motels» (1971), «Just Another Band From LA» (1972), «The Grand Wazoo» (1972), «Waka/Jawaka» (1972), «Over-N» (1973), «One Size Fits All» (l1975), «Joe's Garage» (1979), «Sheik Yerbouti» (1979), «You Are What You Is» (1981), «Them or Us» (1984), «Boulez Conducts Zappa: The Perfect Stranger» (1984), «Francesco Zappa» (1984), «Jazz from Hell» (1986), «Broadway the Hard Way» (1988), «Guitar» (1988), «The Yellow Shark» (1993), «Civilization, Phaze III» (1993).