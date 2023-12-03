Калифорнийская легенда

30 лет назад не стало Фрэнка Заппы
Американский композитор, музыкант-экспериментатор, продюсер, певец и автор песен, а также звуко- и кинорежиссёр Фрэнк Винсент Заппа родился в Балтиморе (Мэриленд, США) 21 декабря 1940 года в семье выходцев из Европы. Его отец Франческо Винсент Заппа родился в сицилийском городе Партинико (Италия) и имел греко-ливанское происхождение. После иммиграции он получил в Штатах образование и пошёл работать на оборонный завод во Флориде. Диплом математика и химика позволял ему заботиться о супруге, поэтому появившиеся у пары дети (всего четверо) росли и взрослели, не зная невзгод. Мать Роза Мария Колимор была на 3/4 итальянского и на 1/4 французского происхождения. Она следила за хозяйством, что было довольно сложно, поскольку частые переезды из-за командировок отца мешали наладить достойный быт.
Семейство исколесило пол-Америки, побывав во многих городах. Через некоторое время они вернулись в Мэриленд, где отец работал на Эджвудском химическом заводе (ныне — Эджвудский химико-биологический центр армии США/Edgewood Chemical Biological Center), являвшимся объектом Абердинского испытательного полигона/Aberdeen Proving Ground.
Фрэнк, обладавший слабым здоровьем, плохо переносил смену климата — в детстве у него развились болезни верхних дыхательных путей. Он страдал от отита, синусита, сезонных простуд и бронхиальной астмы, но, несмотря на это, помогал родителям в воспитании младших детей.
В 1952 году из-за состояния здоровья Фрэнка семья переехала в Калифорнию — сначала в Монтерей, где отец преподавал металлургию в Военно-морском училище. Затем переезжали ещё: в Клермонт, затем в Эль-Кахон, пока, наконец, не обосновалась в Сан-Диего.
На состоянии здоровья Заппы отразилось, видимо, и соседство с военными полигонами, где тогда проводились секретные испытания химоружия. Из-за близости арсеналов с ипритом в доме постоянно хранился запас противогазов (впоследствии и в творчестве музыканта появились композиции, где мелькали такие образы, как «нос», «опасный микроб» и «противогаз»).
На ранние увлечения мальчика музыкой повлияло приобретение фонографа и коллекции раритетных грамзаписей с лучшими песнями прошлых лет, которую он сохранил до конца жизни. Фрэнка интересовали звуки инструментов сами по себе, особенно звуки барабанов. В 12 лет ему приобрёл малый барабан и он начал изучать основы оркестровой перкуссии.
В школе Antelope Valley High School в Сан-Диего Заппа, познав глубины инструментального искусства, организовал собственную школьную рок-группу, в которой выступал в качестве барабанщика, приобретя немалый авторитет, и не только среди сверстников.
Исполняя в группе роль лидера, Фрэнк усердно работал над собственным стилем, беря пример с таких композиторов-авангардистов, как Игорь Стравинский, Эдгар Вареза и Халим Эль-Дабх. Он слушал и продвинутые коллективы, относившиеся к андеграунду, чьи мелодии заводили публику, вращавшуюся в элитных кругах. Увлекался современным джазом, чёрным ритм-энд-блюзом. Занимался аранжировками, написанием музыки и мечтал стать композитором. Интерес Заппы к созданию музыки и аранжировке был заметен в последние годы школы, когда он, по его словам, занимался аранжировкой и созданием авангардных пьес для школьного оркестра.
В 1958 году Фрэнк окончил школу (в 1966 году, в знак признания, он поместил портреты 2-х своих преподавателей по музыке на обложку альбома «Freak Out!), после чего, в 1959 году семья переехала в окрестности Лос-Анджелеса, где Фрэнк и прожил затем бОльшую часть своей жизни. Там он познакомился с Доном Влиетом (стал затем известным под сценическим именем Captain Beefheart), в лице которого нашёл друга на всю жизнь. Парни занимались творчеством и делали первые шаги к популярности, демонстрируя веру в будущее и неиссякаемый оптимизм.
В начале творческой биографии Заппа играл как сессионный музыкант и писал саундтреки для фильмов. Из-за композиции, написанной для одного нелегального порно, он попал под арест, и был приговорён к 6 месяцам тюрьмы, однако не прошло и 10 дней, как его освободили, признав непричастность к созданию самого фильма. Это короткое заключение сыграло ключевую роль в формировании у Фрэнка негативной оценки авторитаризма.
После освобождения Заппа стал участником коллектива The Blackouts, где одним из лидеров был саксофонист Джеймс Шервуд. С его подачи опытный уже барабанщик заинтересовался звучанием электрогитары и за короткий промежуток времени самостоятельно освоил инструмент.
Среди гитарных музыкальных влияний он отмечал Джонни Уотсона, Хаулина Вульфа и Клэренса Брауна. Заппа сравнивал игру на соло-гитаре со «строительством воздушных скульптур», впоследствии сформировав собственный эклектичный, инновационный и импровизационный стиль игры на инструменте.
Тогда же Заппа, совместно с музыкантами Рэем Коллинзом (вокалист The Soul Giants) и Полом Баффом сочинял и записывал песни для местных музыкантов, в частности, песню «Memories of El Monte» для группы The Penguins. Бафф владел тогда небольшой студией звукозаписи «Pal», оснащённой 5-дорожечным магнитофоном, сделанным им самим (в то время лишь немногие коммерческие студии обладали возможностью многодорожечной записи).
В конце 1960 года Френк женился на Кэтрин Джей Шерман, но их брак распался, не продлившись и 4-х лет, задолго до того, как музыкант стал знаменит. После расставания с женой, Заппа переехал в студию «Pal», где начал усердно работать, экспериментируя с наложением и склейкой, по 12 и более часов в сутки. Эти приёмы и их аналоги музыкант использовал затем на протяжении всей карьеры. Получив доход от композиций к кинофильмам, Заппа арендовал студию, которая получила теперь название «Studio Z», однако, дела шли не очень, и договор расторгли.
А в 1964 году, уже в качестве гитариста, Фрэнк присоединился к группе The Soul Giants, и быстро стал её лидером, убедив музыкантов играть именно его материал. Затем коллектив сменил название на The Mothers и получил контракт с лэйблом «Verve Records», а уже по настоянию лейбла изменил название на The Mothers of Inventions (Матери Изобретений — часть английской поговорки «Necessity is the mother of invention»/«Нужда есть мать изобретения», «Голь на выдумки хитра» по-русски), т.к. слово «mother» считалось формой ругательного «motherfucker».
Дебютным альбомом коллектива в 1966 году стал «Freak Out!». Он представлял собой сочетание рок-н-ролльных песен с различными импровизациями и студийными звуковыми эффектами. Последующие альбомы Заппы также разделяли этот эклектичный и экспериментальный подход, независимо от того, был ли основным жанром рок, джаз или классика. В сатирических текстах песен Фрэнк критиковал общее образование и религию, в то же время защищал свободу слова, пропагандировал самообразование и участие в политической жизни, выступал против цензуры.
Также в течение короткого периода Заппа поработал и в рекламном бизнесе, который дал ему ценную информацию о том, как это функционирует, и как следствие — на протяжении дальнейшей карьеры уделял большое внимание визуальному представлению своих работ, подготовил самостоятельно несколько обложек своих альбомов и принимал участие в создании видеоклипов.
Тогда он зарабатывал на жизнь, играя в разных ночных клубах с группой The Blackouts. В коммерческом же плане наиболее удачными стали профессиональные записи, сделанные Фрэнком для 2-х малобюджетных х/ф «Величайший грешник мира»/The World’s Greatest Sinner (реж. Тимоти Кэри, 1962) и «Медленный бег домой»/Run Home Slow (реж. Тед Бреннер, 1965).
Уже пережив болезненное расставание с Шерман, музыкант встретил новую подругу — Аделаиду Гейл Слоутман, на которой женился в 1967 году. В их браке родились: дочь Мун Юнит (1967), сын Иэн Дональд Кэлвин Эвклид «Двизил» (1969), сын Ахмет Эмууха Родан (1974) и дочь Дива Маффин (1979). Двизил и Ахмет стали в дальнейшем музыкантами, создав рок-группу Z. Ахмет в настоящее время ещё и попечитель Фонда семьи Заппа. Мун — актриса, а Дива художник.
Период с конца 1966 до 1968 года Заппа с женой и группой провёл в Нью-Йорке, с перерывом на единственный в их карьере евротур. В этот период они дали большую серию концертов и записали 3 альбома: «We’re Only in It for the Money», «Cruising with Ruben & the Jets» и «Uncle Meat». Обложка «We’re Only in It for the Money» (пародия на обложку «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band» The Beatles) была создана иллюстратором Кэлом Шенкелем, с которым Фрэнк познакомился там же, в Нью-Йорке. Эта встреча положила начало пожизненному сотрудничеству, в течение которого Кэл создавал обложки для многочисленных альбомов Заппы и его группы.
После распада The Mothers of Inventions в 1969 году Заппа выпустил свой самый известный сольный альбом — «Hot Rats». В его записи приняли участие известные музыканты: скрипач Дон «Шугаркейн» Харрис, барабанщики Джон Герин и Пол Хамфри, мультиинструменталист и бывший член The Mothers of Invention Йен Андервуд, бас-гитарист Шегги Отис, а также Captain Beefheart, вокал которого был записан для единственной песни («Willie the Pimp»).
Кроме того, в 1969 году Заппа спродюсировал альбом Captain Beefheart’а «Trout Mask Replica» и дебютный альбом Элиса Купера.
В 1970 году Заппа сформировал новый состав The Mothers, в который вошли Андервуд, барабанщик Эйнсли Данбар, клавишник Джордж Дюк, бас- и ритм-гитарист Джефф Симмонс, а также 3 участника группы The Turtles: бас-гитарист Джим Понс и вокалисты Марк Фольман и Ховард Кэйлэн. Этот состав The Mothers дебютировал на очередном сольнике Заппы — «Chunga's Revenge», за которым последовал двойной альбом саундтреков к х/ф «200 мотелей»/200 Motels (реж.: Ф. Заппа, Тони Палмер, 1971). В съёмках участвовали так же группа The Mothers, Ринго Старр, Теодор Байкел, Кит Мун и Королевский филармонический оркестр.
После выхода фильма группа отправилась в тур, результатом которого стали 2 концертных альбома: «Fillmore East — June 1971» и «Just Another Band from L.A.». Одним из треков последнего стала 20-минутная композиция «Billy the Mountain» (пародия на одну из калифорнийских рок-опер).
С новым составом The Mothers Фрэнк так же выпустил и ряд альбомов под названиями «Frank Zappa & the Mothers of Inventions» и «Frank Zappa & the Mothers».
В 1971 году Заппа принял участие в концертном выступлении Джона Леннона и Йоко Оно, фрагмент которого был выпущен затем на двойнике Леннона «Some Time In New York City» (1972).
В том же году, во время концерта Frank Zappa & The Mothers в Монтрё (Швейцария) начался пожар, при котором сгорело и здание казино, в котором проходил концерт, и аппаратура группы. Предположительно, один из их швейцарских фэнов выпустил сигнальную ракету, что и стало причиной пожара. Событие это примечательно и тем, что было увековечено в хите «Smoke on the Water» находящихся в тот день в городе Deep Purple, текст которого и был навеян этим пожаром и его дымом, стелющимся над Женевским озером. DP приехали тогда в Монтрё для записи нового альбома («Machine Head», 1972) и включили в него песню, написанную буквально по «горячим следам» и ставшую одним из самых узнаваемых хитов в истории мировой рок-музыки.
Через неделю после пожара группа выступала в лондонском театре «Rainbow», арендовав для выступления инструменты и аппарат. Во время выхода «на бис» один из поклонников столкнул Фрэнка со сцены в оркестровую яму, в результате чего тот получил травмы головы, спины, ног и шеи, повредил гортань, из-за чего на полгода оказался в инвалидном кресле.
Во время вынужденного перерыва Заппа выпустил 2 джазовые сольные пластинки: «Waka/Jawaka» и «The Grand Wazoo». Пока он был в инвалидном кресле, участники The Mothers находились в неопределённости и, в конце концов, образовав ядро группы Flo & Eddie, отправились в своё собственное турне.
Заппа же после выпуска «Waka/Jawaka» и «The Grand Wazoo» и «выхода с больничного», начинает гастролировать с небольшими группами, в которых в разное время играли Андервуд, его жена — перкуссионистка Рут, трубач и вокалист Сэл Маркес, саксофонист и вокалист Наполеон Мерфи Брок, тромбонист Брюс Фаулер, бас-гитарист Том Фаулер, барабанщики Честер Томпсон и Ральф Хамфри, клавишник Джордж Дюк, а также скрипач Жан-Люк Понти. В это время были выпущены альбомы «Over-Nite Sensation», «Roxy & Elsewhere», «One Size Fits All», а также его сольная пластинка «Apostrophe», которая достигла 10-го места в чарте «Billboard».
В 1975 году Заппа выпустил альбом «Bongo Fury», составленный из концертных записей с тура. «Bongo Fury» стал последним релизом, подписанным как The Mothers, после чего Фрэнк все свои последующие коллективы стал именовать просто Zappa, и выпускать альбомы под этим именем.
Все 1970-е и 1980-е гг. Заппа активно занимался творческой деятельностью. Так среди альбомов того периода выделяются двойник «Sheik Yerbouti» (1979, записан в 1977-78 гг.) с хитом «Bobby Brown», и тройной альбом «Joe's Garage» (1979). А в 1980 году в его группе некоторое время играл молодой гитарист-виртуоз Стив Вай, сделавший впоследствии блестящую сольную карьеру.
В 1992 году в интервью Мэтту Грейнингу Фрэнк сказал, что вряд ли какой-то другой его альбом будет продаваться лучше, чем «Sheik Yerbouti», по той причине, что песня из него «Bobby Brown» регулярно попадает в различные чарты. В ней рассказывалось о перипетиях в жизни молодых людей. Отрицая обвинения в оскорблении чувств представителей культурного общества, музыкант сказал, что трек этот явился отражением его творческих идей.
21 декабря 1979 года в Нью-Йорке прошла премьера фильма Заппы «Baby Snakes», посвящённого «людям, которые совершают ненормальные вещи». Почти 3-часовой фильм состоял из материала, отснятого с нью-йоркского концерта 1977 года, с участием клавишника Томми Марса, перкуссиониста Эда Манна и гитариста Эндриана Белью. Фильм содержал также необычные эпизоды с пластилиновой анимацией Брюса Бикфорда, ранее представленные на ТВ в 1974 году (позднее стали доступными на видеоклипе «The Dub Room Special», 1982). Фильм в прокат не пошёл, однако выиграл гран-при на I Международном музыкальном фестивале в Париже/Fête de la Musique в 1981 году (Фонд «The Zappa Family Trust» выпустил таки фильм на DVD, однако стал он доступен только в 2003 году).
Весной 1982 года сингл «Valley Girl» (в котором спела Мун Заппа) номинировался на музыкальную премию «Грэмми»/Grammy Lifetime Achievement Award и достиг высоких позиций в рейтинге еженедельника «Billboard». В нём появилась новая манера, не характерная для Фрэнка, и её поначалу осудил и не принял заинтересованный народ.
Разочарованный музыкант обратился тогда к академическим жанрам — он представил слушателям эксклюзивную классическую программу. Благодаря серии концертов с Лондонским симфоническим оркестром Заппа в роли гитариста присоединился к классическим мастерам.
В 1980-х гг. музыкант стал усиленно интересоваться политикой. Он вдохновлял поклонников обложками своих альбомов идти на голосование, а на протяжении 1988 года на его концертах стояли регистрационные будки. Фрэнк даже рассматривался в качестве кандидата на пост президента США (в 1991 году он всё-таки выдвинул свою кандидатуру, однако затем был вынужден её снять из-за болезни).
Тогда же, он наряду с записями и концертами, занялся музыкальным бизнесом, и с целью налаживания международных связей съездил в СССР. Музыкант встретился с русскими продюсерами, барабанщиками, певцами и гитаристами (включая Стаса Намина и Альфреда Шнитке), подтолкнув к действию и других американских деятелей.
«Мне тогда позвонил друг моей мамы Альфред Шнитке, с которым мы были знакомы ещё с 1970-х гг., и попросил познакомить его с Фрэнком.
Он приехал ко мне в Зелёный театр, и мы сидели в «Виктории», первом в Москве частном ресторане, который я там сделал. Я им переводил, так как Шнитке не знал английского, а Заппа не знал немецкого, на котором Альфред свободно говорил.
Шнитке и Заппа, а я перевожу. Так мы сидели часа полтора, они говорили в основном про музыку: Альфред спрашивал, Фрэнк отвечал. Например, как записать 1/32 тона на ноты и тому подобное.
Один ответ Фрэнка меня особенно удивил — глубиной и энциклопедичностью его знаний. Шнитке спросил: «Где в этнической музыке есть минорная пентатоника?», и Заппа ответил: на юго-востоке Японии. Я перевожу и думаю: это ведь исторический разговор 2-х гениев» (из интервью С. Намина порталу «МК», 2021).
В последние годы жизни Заппа работал с электромузыкальным инструментом под названием синклавир — ранний цифровой синтезатор, — выпустив студийные альбомы «Thing-Fish» (3-дисковый сборник в стиле бродвейских спектаклей, обращённых к антиутопии «а что, если», вовлекая в себя феминизм, гомосексуализм, распространение СПИДа, а также евгенику, проводимую правительством США) и «Them or Us» — 2-дисковый сильно отредактированный сборник концертных и сессионных записей. Новая концепция творчества, несмотря на отклонение от истоков, привлекла к музыканту внимание критиков и получила одобрение масс.
Учитывая сложность музыки, на синклавире Фрэнк осуществлял практически всё, что можно было придумать. Его можно было программировать так, чтобы он воспроизводил любую мелодию. Благодаря новому инструменту музыкант понял, что больше не нуждается в помощниках.
В 1984 году Заппа выпустил ещё и 2 альбома: «Boulez Conducts Zappa: The Perfect Stranger», содержащий композиции, написанные при участии камерного оркестра Ensemble Intercontemporain под руководством известного дирижёра Пьера Булеза (деятельность которого повлияла так же и на создание альбома «Freak Out!») и исполненные живьём в сочетании с синклавиром, и «Francesco Zappa», который представлял собой исполнение на синклавире произведений композитора XVIII века Франческо Заппы (который к роду Фрэнка не имеет никакого отношения).
А 19 сентября 1985 года Заппа давал свидетельские показания перед торговым и технологическим комитетом Сената США, раскритиковав деятельность общественной организации Родительский центр по делам музыкальной продукции/Parents Music Resource Center, созданной для «решения спорных вопросов относительно сексистского и сатанинского содержимого в текстах песен». В неё входили преимущественно жёны политиков, в том числе представительницы 5 членов комитета. Фрэнк понимал, что деятельность PMRC — прямой путь к цензуре, поэтому в своей речи назвал предложение комитета о добровольной маркировке записей с откровенным содержимым «вымогательством» у музыкальной индустрии.
Последний тур музыканта в джаз-роковом формате состоялся в 1988 году вместе с 12 членами группы, репертуар которого состоял из более чем 100 композиций, однако сорвался до своего завершения из-за обострившихся проблем со здоровьем у Фрэнка. Записи тура попали на альбомы «Broadway the Hard Way» (материал, содержащий песни с сильным политическим акцентом), «The Best Band You Never Heard in Your Life» («стандарты» Заппы и эклектичная коллекция кавер-версий известных песен, начиная от «Boléro» Мориса Равеля и заканчивая «Лестницей в небо»/Stairway to Heaven британцев Led Zeppelin, внеся в них ноты индивидуальности) и «Make a Jazz Noise Here» (инструментальная и авангардная музыка).
А в начале 1990 года Заппа, по просьбе президента Вацлава Гавела, посетил Чехословакию в качестве консультанта по делам торговли, культуры и туризма. Гавел был поклонником Фрэнка, творчество которого оказало большое влияние на авангардную и подпольную музыку Центральной Европы 1970-80-х гг. (чешская рок-группа The Plastic People of the Universe была названа по песне Заппы «Plastic People» (1967)). Музыкант принял приглашение и начал встречаться с чиновниками, заинтересованными в инвестициях Чехии. Однако, по истечении нескольких недель, администрация США оказала давление на чешское правительство с требованием снять Заппу с поста. Вместо того, чтобы выполнить требование, Гавел назначил Фрэнка неофициальным культурным атташе. Музыкант планировал создать международные предприятия для облегчения торговли между бывшими странами Восточного блока и западными компаниями. А 24 июня 1991 года он принял участие в концерте «Adieu Soviet Army»/«Прощай, Советская Армия», организованном в Праге в честь прощания с последними советскими солдатами, т.е. выводу контингента Центральной группы войск (ЦГВ) СА из Чехословакии. Возможно, это было последнее выступление Фрэнка на сцене, запись которого появилась затем на альбоме «Adieu C.A.».
В 1991 году музыканту поставили диагноз: онкология в последней стадии. После этого Заппа тратил практически всю свою энергию на работы для синклавира и оркестров в стиле «модерн». Так в 1992 году он выступил в качестве дирижёра немецкого камерного оркестра современной музыки Ensemble Modern, исполнявшего его произведения. Эта запись были выпущена на альбоме «The Yellow Shark» (1993). Затем, в 1993 году, закончил ещё один большой труд для синклавира, начатый ещё в 1980-х гг. — альбом «Civilization, Phaze III».
Фрэнк Винсент Заппа умер утром 4 декабря 1993 года в кругу семьи в Лос-Анджелесе за 2,5 недели до своего 53-летия от рака простаты. Похоронен музыкант в безымянной могиле в лос-анджелесском мемориальном парке Pierce Bros Westwood Village, рядом с которой чуть позже появилась такая же безымянная могила музыканта и певца Роя Орбисона. И если сын Орбисона, Алекс рассказывал в 2010 году агентству «Reuters»: «Это не было намеренно. Мы вовсе не были против, чтобы люди приходили к могиле отца. Просто был план переместить могилу, но так всё и осталось. Сначала нам просто нужно было смириться с произошедшим, потом всё затянулось. Мы по сей день не оставляем идеи переместить могилу». То, что касается Заппы, никто точно не знает, почему на его могиле ничего не написано. Одни его фанаты говорят, что такое решение было принято, потому что семья музыканта опасалась, что вандалы её испортят, другие же уверены, всё потому, что Фрэнку самому было совершенно не важно, чтобы его кто-то помнил.
Семья же музыканта высказалась: «Он просто на гастролях, отрабатывает ангажемент». Этот эпизод упоминается в д/ф «Без вопросов: Фрэнк Заппа о себе»/Eat That Question: Frank Zappa in His Own Words (Франция, Германия, 2016) режиссёра Торстена Шутте, представившего зрителям документальные кадры с концертов и воспоминания коллег и родных Фрэнка.
За свою 33-летнюю музыкальную карьеру Заппа показал себя одним из самых плодовитых композиторов своей эпохи, выпустив более 60 альбомов, почти все из которых содержат неповторяющиеся композиции. Кроме того, он был талантливым звукоинженером и продюсером, обладающим энциклопедическими знаниями студийных технологий, самостоятельно спродюсировавшим почти все свои записи. Работал во многих жанрах и писал музыку для рок-групп, джазовых ансамблей, симфонических оркестров. Работы Фрэнка хоть и нечасто, но всё же имели коммерческий успех (диск «Apostrophe» (1974) даже стал «золотым»).
Он внёс большой вклад в развитие музыки, был удостоен ряда наград, попал в Зал славы рок-н-ролла/Rock & Roll Hall of Fame (Кливленд, Огайо, США) и всемирный классический хит-парад.
Музыка Заппы в настоящее время активно исполняется живьём как трибьют-группами, так и коллективом под названием Zappa Plays Zappa, которым управляет его сын Двизил при участии бывших музыкантов группы отца.
После смерти Фрэнка его супруга основала фонд памяти музыканта «The Zappa Family Trust» и продолжила выпускать альбомы и сборники его ранних и поздних хитов. А после её смерти в 2015 году, наследники, продолжившие дело и возглавившие организацию, познакомили с отцовским творчеством уже новое поколение слушателей.
Помимо обширной дискографии, музыкант выпустил «Настоящую книжку»/The Real Frank Zappa Book (в соавторстве с Питером Оккиогроссо,1989), приведённые в ней его цитаты и афоризмы стали крылатыми и «улетели» в народ.
Ряд известных музыкантов, групп и оркестров разных жанров находились под влиянием музыки Заппы. Рок-музыканты Элис Купер, Primus, Фи Уэйбил (The Tubes) признавали его влияние на их творчество, также как и группа Henry Cow, Трей Анастасио (Phish) и Джон Фрушанте. Хард и метал-исполнители Black Sabbath, Уоррен Демартини, Стив Вай, Strapping Young Lad, System of a Down, Clawfinger и Дэвин Таунсенд черпали вдохновение в творчестве Заппы. Представители классической музыки — Томас Ульрих, Meridian Arts Ensemble, Ensemble Ambrosius и Fireworks Ensemble также признают влияние Заппы и регулярно исполняют его вещи. Другими артистами, чьи работы вдохновились творчеством музыканта, были нью-эйдж пианист Джордж Уинстон, композитор Боб Глак, пародист и комик «Странный Эл» Янкович, пионер индастриала Дженезис Пи-Орридж и нойз-исполнитель Акита Масами из Merzbow.
В 1992 году на Франкфуртском фестивале музыки Заппа был выбран одним из 4-х главных композиторов эпохи (3 другие — Джон Кейдж, Карлхайнц Штокхаузен и Александр Кнайфель).
Журнал «Guitar Player» посвятил Заппе спецвыпуск, на обложке которого был вопрос: «Был ли Фрэнк Заппа лучшим хранителем музыкальных секретов Америки?». Редактор Дон Мэнн отметил, что выпуск — о «наиболее важном композиторе, ушедшем из современной популярной музыки».
В 2009 году вышла биографическая книга продюсера Нила Слэйвена «Фрэнк Заппа. Электрический Дон Кихот» — немного сухая, но богатая на факты, содержащая много интересных и забавных историй и деталей, которые не раскрывались в «Настоящей книге».
А 28 июля 2020 года состоялась премьера д/ф «Zappa» (США, Великобритания, реж. Алекс Уинтер) — 2-часовая картина о жизни, карьере и взглядах музыканта, включающая множество архивных видео и интервью, рассказы знакомых, коллег и членов семьи.
Почтили память музыканта и учёные разных областей науки, назвав в его честь свои открытия:
Так в 1967 году палеонтолог Лео Плас-мл. обнаружил в Неваде вымершего моллюска, и дал ему латинское название «Amaurotoma zappa», заявив: «название вида — дань памяти Фрэнку Заппе».
В 1980 году биолог Эд Мёрди дал название «Zappa» роду бычковых рыб Новой Гвинеи, а также целому виду «Zappa confluentus».
В 1987 году биолог Фердинандо Боэро дал название «Phialella zappai» калифорнийским медузам, отметив, что «с удовольствием дал название новому виду в честь известного композитора».
В начале 1980-х гг. в Камеруне бельгийские биологи Босман и Боссельер обнаружили паука, которому в 1994 году дали название «Pachygnatha zappa», заметив, что на «вентральной стороне брюшка самки этого вида рисунок поразительно напоминает усы легендарного артиста».
В 1995 году 3 биолога из Мэриленда в честь Заппы назвали ген бактерии, являющейся возбудителем мочеполовых инфекций «Proteus mirabilis». В конце своей научной статье они поблагодарили музыканта «за вдохновение и помощь генетической номенклатуре».
В конце 1990-х гг. американские палеонтологи Марк Салак и Халард Лесцинский открыли многоклеточное ископаемое, которое назвали «Spygori zappania», в честь «Фрэнка Заппы … миссия которого была подобна деятельности первых палеонтологов: бросить вызов обычным и традиционным убеждениям, у которых не хватало логических и разумных корней».
В 1994 году усилия физика Джона Скиялли вынудили Центр малых планет/Minor Planet Center (MPC), находящийся под эгидой Международного астрономического союза/International Astronomical Union (IAU)), дать название астероиду 3834 Zappafrank в честь Заппы. Он был обнаружен в 1980 году чехословацким астрономом Ладиславом Брожеком, который дал свой комментарий: «Заппа был эклектичным композитором и артистом-самоучкой… До 1989 года он считался символом демократии и свободы в Чехословакии».
Так же, в 1995 году в Вильнюсе (Литва) был установлен бюст Заппы, созданный скульптором Константинасом Богданасом. В 2008 году точную копию литовской скульптуры предложили установить в Балтиморе (Мэриленд, США), и 19 сентября 2010 года, в честь 25-ой годовщины показаний Заппы в Сенате США, около Юго-Восточной библиотеки бюст был поставлен. Во время его установки присутствовали Гейл Заппа и мэр города Стефани Ролингс-Блейк.
В 2002 году бронзовый бюст музыканта был установлен и в немецком Бад-Доберане (фед. земля Мекленбург), а с 1990 года там проводится и ежегодный музыкальный фестиваль «Zappanale».
По инициативе сообщества музыкантов ORWOhaus в 2007 году в берлинском районе Марцан в честь Заппы была названа улица — Frank-Zappa-Straße.
В том же году новый мэр Балтимора Шейла Диксон официально объявила 9 августа «Днём Фрэнка Заппы», ссылаясь на «музыкальные достижения Заппы, а также его заслуги в защите Первой поправки к Конституции США».
Заппа — тот, кому приписывается авторство фразы «Говорить о музыке — всё равно, что танцевать об архитектуре».
«Фрэнк Заппа фактически плескался во всех жанрах музыки, независимо от того, был ли он сатирическим рокером, исполнителем джаз-фьюжн, гитаристом-виртуозом, электронным волшебником или оркестровым новатором — его эксцентричная гениальность была неоспоримой» (Дэйв Марш, Джон Свенсон, из книги «The Rolling Stone Album Guide» — сборника профессиональных музыкальных рецензий журнала «Rolling Stone», 1979).
Дискография Ф. Заппы:
«Freak Out!» (1966), «Absolutely Free» (1967), «We're Only in It for the Money» (1968), «Lumpy Gravy» (1968), «Cruising With Ruben & The Jets» (1968), «Uncle Meat» (1969), «Mothermania» (1969), «Hot Rats» (1969), «Burnt Weeny Sandwich» (1970), «Weasels Ripped My Flesh» (1970), «Chunga's Revenge» (1970), «Fillmore East — June 1971» (1971), «200 Motels» (1971), «Just Another Band From LA» (1972), «The Grand Wazoo» (1972), «Waka/Jawaka» (1972), «Over-N» (1973), «One Size Fits All» (l1975), «Joe's Garage» (1979), «Sheik Yerbouti» (1979), «You Are What You Is» (1981), «Them or Us» (1984), «Boulez Conducts Zappa: The Perfect Stranger» (1984), «Francesco Zappa» (1984), «Jazz from Hell» (1986), «Broadway the Hard Way» (1988), «Guitar» (1988), «The Yellow Shark» (1993), «Civilization, Phaze III» (1993).
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Подумалось - а нет ли в названии ошибки? "советская" ведь на вражеском начинается на "s", а не на "с". Полез выяснять. На Википедии о таком альбоме не слышали, на оф. сайте - тоже, поковырялся в разных других местах - с тем же результатом.
В связи с этим два вопроса.
Первый, собсна говоря, тот же - "а нет ли в названии ошибки?"
Второй - а был ли альбом? или, может, как-то по другому назывался?
Мы прибыли в Монтре,
On the Lake Geneva shoreline
На берег Женевского Озера,
To make records with a Mobile
Чтобы записать в мобильной студии пластинку.
We didn't have much time
Времени было немного,
Frank Zappa and the Mothers
Фрэнк Заппа и «Мамаши»
Were at the best place around
Занимали лучшие места в округе,
But some stupid with a flare gun
Но глупец с ракетницей
Burned the place to the ground
Все сжег дотла.
Smoke on the water
Дым над водой
And fire in the sky
И огонь в небесах