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Не ПТУ, а колледж: как проходят будни в шараге

Не ПТУ, а колледж: как проходят будни в шараге

Автор:
23 мая 2023 08:39
Сообщество : Юмор
Метки: ПТУ   Прикол   колледж   на учебе   образование   смешно   студенты   учеба   
1491
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После окончания школы (9 классов) многие идут в колледж, чтобы получить среднее профессиональное образование. Мы решили посмотреть, что происходит за закрытыми дверьми учебных заведений такого типа. Фото от тех, кто учится или учился в ПТУ и колледжах))

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А вы как думаете, высшее образование нужно или можно обойтись средним?

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Метки: ПТУ   Прикол   колледж   на учебе   образование   смешно   студенты   учеба   
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6  комментариев
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21k
Davy Jones Час назад
Это сварщики, олень!
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910
ruslan d 3 минуты назад
Был пы поумней , тоже бы пошел сначала в ПТУ , а потом может и вышка уже нафиг бы не нужна была ...
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5k
slesarnick 3 минуты назад
Колледжем в девяностые техникум обозвали, а это 2/3 вузовской программы по специальности. Сейчас это шараги.
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6k
vasilykopkov 11 минут назад
В советское время закончил техникум связи. После поступил в профильный институт.
Ну что могу сказать, после техникума институт - это халява.
В техникуме из трёх групп к концу 4-го семестра осталась одна сборная группа, остальных отчислили. Две двойки в семестре - на вылет автоматом. Одну позволяли пересдать, но мало у кого получалось.
В техникуме нас научили (из того, что в жизни пригодилось):
Чертить (карандашом и тушью), читать и составлять электрические схемы, паять печатные платы и просто провода, рассчитывать и монтировать электрику (до 1000 в), тестировать схемы и находить неисправности. Вообще - работать руками.
Сейчас работаю совсем в другой области, но всю электрику в домах (построил два дома), сантехнику, систему отопления и т.п. делал сам.
В институте нас научили (из того, что в жизни пригодилось):
Ничему.
Диплом - есть, даже красный, толку от него - ноль...
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13k
Ivan 12 минут назад
Как то так...


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33k
Snork Snorkoff Час назад
Не боги горшки обжигают.
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