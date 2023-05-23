Не ПТУ, а колледж: как проходят будни в шараге

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После окончания школы (9 классов) многие идут в колледж, чтобы получить среднее профессиональное образование. Мы решили посмотреть, что происходит за закрытыми дверьми учебных заведений такого типа. Фото от тех, кто учится или учился в ПТУ и колледжах))
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А вы как думаете, высшее образование нужно или можно обойтись средним?
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Ну что могу сказать, после техникума институт - это халява.
В техникуме из трёх групп к концу 4-го семестра осталась одна сборная группа, остальных отчислили. Две двойки в семестре - на вылет автоматом. Одну позволяли пересдать, но мало у кого получалось.
В техникуме нас научили (из того, что в жизни пригодилось):
Чертить (карандашом и тушью), читать и составлять электрические схемы, паять печатные платы и просто провода, рассчитывать и монтировать электрику (до 1000 в), тестировать схемы и находить неисправности. Вообще - работать руками.
Сейчас работаю совсем в другой области, но всю электрику в домах (построил два дома), сантехнику, систему отопления и т.п. делал сам.
В институте нас научили (из того, что в жизни пригодилось):
Ничему.
Диплом - есть, даже красный, толку от него - ноль...