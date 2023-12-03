В английском зоопарке родилось одно из самых редких млекопитающих на планете

Когда-то численность черных носорогов в Африке исчислялась десятками тысяч, но сегодня в дикой природе осталось всего около 6500 особей. Несколько подвидов уже вымерли, а большинство из тех, что еще существуют, находятся под угрозой исчезновения из-за продолжающегося браконьерства и утраты среды обитания.

«К сожалению, этот вид более сотни лет преследуется браконьерами из-за своих рогов. Появление этого детеныша является еще одним важным шагом в сохранении этого вида. К этому и стремится программа по разведению исчезающих видов в европейских зоопарках, в которой мы являемся важной частью», – Эмма Эвисон.

Эксперты Честерского зоопарка уже много лет занимаются разведением черных носорогов в попытке сохранить генетически здоровую популяцию этих животных в Африке. Одним из секретов успеха Честерского зоопарка является тщательный мониторинг репродуктивных гормонов носорогов – для этого они анализируют их фекалии. Так работники зоопарка выясняют, какие самцы и самки лучше всего подойдут друг другу и когда они должны спариться.

В 2019 году сотрудники Честерского зоопарка помогли реализовать амбициозный проект, в рамках которого большая группа восточных черных носорогов, выращенных в европейских зоопарках, была возвращена в дикую природу национального парка в Руанде.

Сегодня менее 600 черных носорогов обитают в Кении, Танзании и Руанде. Хотя эти популяции, похоже, медленно растут после принятия интенсивных мер защиты, время не на стороне черных носорогов.

Каждая самка черного носорога может иметь только одного детеныша за раз, а период беременности длится до 16 месяцев. Поскольку браконьерство и потеря среды обитания продолжаются, некоторые ученые считают, что программы разведения в неволе имеют решающее значение для дальнейшего выживания этого вида.