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В английском зоопарке родилось одно из самых редких млекопитающих на планете

В английском зоопарке родилось одно из самых редких млекопитающих на планете

Автор:
03 декабря 2023 09:38
Сообщество : Животные
Метки: Diceros bicornis   НЕПАРНОКОПЫТНЫЕ   Черный носорог   зоопарки   носорог   редкий вид   роды   
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Сотрудники Честерского зоопарка в графстве Чешир запечатлели на камеру появление на свет теленка черного носорога (Diceros bicornis), который появился на свет 12 ноября.

«Мы с нетерпением ждали этого рождения в течение 15 долгих месяцев, и, поскольку для носорога довольно необычно рожать в светлое время суток, мы действительно не ожидали, что это произойдет прямо перед нашим носом. Смотреть, как на наших глазах теленок благополучно появляется на свет, было просто невероятной привилегией», – Эмма Эвисон, менеджер команды носорогов Честерского зоопарка.


Новорожденный пока не получил имени, а его мать зовут Зури. По словам Эвисон, теленок здоров, упитан, «очень любознателен и полон энергии».


Когда-то численность черных носорогов в Африке исчислялась десятками тысяч, но сегодня в дикой природе осталось всего около 6500 особей. Несколько подвидов уже вымерли, а большинство из тех, что еще существуют, находятся под угрозой исчезновения из-за продолжающегося браконьерства и утраты среды обитания.


«К сожалению, этот вид более сотни лет преследуется браконьерами из-за своих рогов. Появление этого детеныша является еще одним важным шагом в сохранении этого вида. К этому и стремится программа по разведению исчезающих видов в европейских зоопарках, в которой мы являемся важной частью», – Эмма Эвисон.


Эксперты Честерского зоопарка уже много лет занимаются разведением черных носорогов в попытке сохранить генетически здоровую популяцию этих животных в Африке. Одним из секретов успеха Честерского зоопарка является тщательный мониторинг репродуктивных гормонов носорогов – для этого они анализируют их фекалии. Так работники зоопарка выясняют, какие самцы и самки лучше всего подойдут друг другу и когда они должны спариться.


В 2019 году сотрудники Честерского зоопарка помогли реализовать амбициозный проект, в рамках которого большая группа восточных черных носорогов, выращенных в европейских зоопарках, была возвращена в дикую природу национального парка в Руанде.

Сегодня менее 600 черных носорогов обитают в Кении, Танзании и Руанде. Хотя эти популяции, похоже, медленно растут после принятия интенсивных мер защиты, время не на стороне черных носорогов.


Каждая самка черного носорога может иметь только одного детеныша за раз, а период беременности длится до 16 месяцев. Поскольку браконьерство и потеря среды обитания продолжаются, некоторые ученые считают, что программы разведения в неволе имеют решающее значение для дальнейшего выживания этого вида.

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Метки: Diceros bicornis   НЕПАРНОКОПЫТНЫЕ   Черный носорог   зоопарки   носорог   редкий вид   роды   
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СергейПименов 12 часов назад
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Axel
Электрик я. Простой электрик
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28105



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