Сын Хью Хефнера: детство среди зайчиков

Марстону сегодня 34 года, он всё-таки женился (Анна Ламбропулос) и у них есть ребёнок. Интересно, что сын короля Playboy завёл собственный аккаунт на эротическом портале и там проводит стримы, раздеваясь перед платными пользователями. Если что, Марстон там не подгузники зарабатывает, а на коллекционные карточки и комиксы. Хефнер-младший уверен, что это долгосрочные инвестиции. Не поспоришь ведь - редкие карточки Pokemon могут стоить тысячи долларов.

Также Марстон утверждает, что именно такое нестандартное воспитание привело к тому, что он спокойно относится к обнажённому телу и тому, как люди зарабатывают деньги.