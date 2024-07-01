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Сын Хью Хефнера: детство среди зайчиков

Сын Хью Хефнера: детство среди зайчиков

Автор:
01 июля 2024 17:11
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Хью Хефнер   девушки   дети   знаменитости   интересное   особняк хью хефнера   отношения   семья   
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Основатель легендарного журнала всегда был окружён очаровательными молодыми девушками, что не мешало ему три раза жениться. У Хефнера всего родилось четверо детей: одна дочь и трое сыновей.

Купер Хефнер прославился, когда женился на актрисе Скарлетт Бирн (сыграла Пэнси Паркинсон в фильмах о Гарри Поттере). Вслед за ним в СМИ оказался Марстон Хефнер, вот только не по причине свадьбы.

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Мамой Марстон стала модель Кимберли Конрад (в 1988 году она победила в номинации "Подруга месяца" в Playboy).
В июле 1989 года Хью и Кимберли обручились. Жениху было, на тот момент, 63 года, а вот невесте всего 26 лет. Во всех СМИ писали, что эта свадьба стала решающей для Хефнера - его наконец-то приручили. Но вместе пара пробыла 10 лет и в 1998 году они развелись. Рождённый в браке Марстон провёл всё детство в том самом особняке Playboy. Обстановочка, мягко сказать, не самая подходящая для ребёнка.

Марстон честно признался, что постоянное окружение полуголых девиц оказало влияние на его отношения с девушками. Можно представить: всю жизнь он пребывал в окружении настоящих красавиц, так что одноклассницы ему, разумеется, казались не совсем тем, чего бы хотелось. Точнее даже не то, что было ему привычно с рождения. Но вместе с тем, Марстон довольно рано понял, что в потенциальной партнёрше нужно искать, в первую очередь, личность и строить с ней духовную связь.

Но гены пальцем не раздавишь и Марстон окунался в романы именно с девушками Playboy. В 2012 году его даже арестовали за нападение на модель Клэр Синклер, свою девушку. Они поссорились, но молодой человек отвергал обвинения в рукоприкладстве. Всё закончилось 52 неделями посещения специальной программы о профилактике домашнего насилия и запретом на приближение к Клэр.

Марстону сегодня 34 года, он всё-таки женился (Анна Ламбропулос) и у них есть ребёнок. Интересно, что сын короля Playboy завёл собственный аккаунт на эротическом портале и там проводит стримы, раздеваясь перед платными пользователями. Если что, Марстон там не подгузники зарабатывает, а на коллекционные карточки и комиксы. Хефнер-младший уверен, что это долгосрочные инвестиции. Не поспоришь ведь - редкие карточки Pokemon могут стоить тысячи долларов.
Также Марстон утверждает, что именно такое нестандартное воспитание привело к тому, что он спокойно относится к обнажённому телу и тому, как люди зарабатывают деньги.

В целом, это действительно так: нет ничего плохого в том, как человек зарабатывает деньги, если это не нарушает закон и никому не вредит. Но вот жена Марстона, как он сам признаётся, не поддерживает способ заработка мужа. Он, кстати, не против, если она также решит заработать на портале и утверждает, что поддержит Анну.

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Метки: Хью Хефнер   девушки   дети   знаменитости   интересное   особняк хью хефнера   отношения   семья   
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Corkscrew Час назад
«Он, кстати, не против, если она также решит заработать на портале и утверждает, что поддержит Анну.»

Мышление прошаренного сутенера я считаю.
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minimalism
  • Дата регистрации: 02.11.2020
  • 1278 постов (1200 в горячем)

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