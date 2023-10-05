Модель Playboy променяла съемки и гламур на швабру уборщицы - и счастлива

А потом, через время, вся эта суета ей надоела, и хотя модель всё еще оставалась в неплохой физической форме, она решила что пора что-то менять в своей жизни. Сначала Твигг обзавелась было модельным агентством, а потом ей захотелось тишины, покоя и... чистоты. Возможно поэтому гламурная дама в свои 35 лет круто поменяла жизнь и занялась клинингом.