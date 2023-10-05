Модель Playboy променяла съемки и гламур на швабру уборщицы - и счастлива

Верена Твигг не осталась в модельном бизнесе, а просто сменила сферу деятельности. Она уверена, что главное - следовать своим желаниям, пусть для кого-то они и окажутся странными.
Верена Твигг из Великобритании прославилась как одна из моделей Playboy. Она даже принимала участие в вечеринках в знаменитом особняке Хью Хефнера и больше 10 лет кряду демонстрировала на подиумах нижнее бельё, снималась в эротических фотосессиях.
Чтобы выглядеть сексапильнее, Твигг сделала операцию по увеличению груди, после чего часто снималась топлес.
А потом, через время, вся эта суета ей надоела, и хотя модель всё еще оставалась в неплохой физической форме, она решила что пора что-то менять в своей жизни. Сначала Твигг обзавелась было модельным агентством, а потом ей захотелось тишины, покоя и... чистоты. Возможно поэтому гламурная дама в свои 35 лет круто поменяла жизнь и занялась клинингом.
«Это, наверно, шокирует старых фанатов, но теперь моя жизнь — полная противоположность прошлой. (…) Раньше я постоянно бывала на вечеринках, а теперь предпочитаю гулять с собакой на природе», — рассказывает она.
Экс-модель признается, что хотя и любит вспоминать свою прошлую жизнь, теперешняя нравится ей не меньше.
«Сначала я даже думала, что со мной что-то не так. Но потом поняла, что со временем мы меняемся. Теперь мне больше нравятся тишина и покой, чем блеск и гламур», - замечает она.
И хотя Твигг всё еще появляется на светских вечеринках и публичных мероприятиях, после них она спешит в свой маленький домик, к бойфренду и собаке.
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Скорее всего, купила чей-то бизнес и подгоняет клиентов.