Хвостатые и порой очень несвоевременные, но трогательные будильники

Утро для большинства людей не самое приятное время суток. Ведь надо выдирать себя из уютных подушечно-одеяльных объятий и приступать… Ну, у каждого свои дела и обязанности, хотя почти всем хочется нежиться в кровати и досматривать сны.
Но если в доме есть специальный будильник, то утро можно начинать гораздо бодрее, веселее, безболезненнее и уже в отличном настроении. Ведь котик-будильник одним фактом своего существования и трогательной (а также слюнявой, когтистой и кусачей) заботой настроит на позитивную волну.
Источник:
Источник:
- Приземляюсь на носу, счастье всем уже несу!
- Не подходите к ним, они обиделись
- Кошки на окошке
- Друзья не для всех: экзотические, но очень милые домашние питомцы
- Котики-вдохновители