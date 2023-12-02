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Хвостатые и порой очень несвоевременные, но трогательные будильники

Хвостатые и порой очень несвоевременные, но трогательные будильники

Автор:
02 декабря 2023 20:48
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Животное   Питомец   будильник   котик   побудка   подъём   сон   трогательно   утро   хозяин   
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Утро для большинства людей не самое приятное время суток. Ведь надо выдирать себя из уютных подушечно-одеяльных объятий и приступать… Ну, у каждого свои дела и обязанности, хотя почти всем хочется нежиться в кровати и досматривать сны.

Но если в доме есть специальный будильник, то утро можно начинать гораздо бодрее, веселее, безболезненнее и уже в отличном настроении. Ведь котик-будильник одним фактом своего существования и трогательной (а также слюнявой, когтистой и кусачей) заботой настроит на позитивную волну.

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Метки: Животное   Питомец   будильник   котик   побудка   подъём   сон   трогательно   утро   хозяин   
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VoltAmper Полчаса назад
Хвостатые и порой очень несвоевременные, но трогательные будильникиПосмотреть
Хвостатые и порой очень несвоевременные, но трогательные будильники
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