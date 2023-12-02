В Южной Корее птица сбила американский истребитель F-35A

Как сообщает издание, ущерб после столкновения оценивали вместе с представителями завода-производителя Lockheed Martin. Комплексный анализ выявил повреждения около 300 компонентов, включая планер, конструкцию, двигатель, а также систему управления и навигации.

В итоге решили, что самолет будет дешевле утилизировать, чем ставить на ремонт, который по предварительным оценкам обошелся бы в $107.6 млн.