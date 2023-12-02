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В Южной Корее птица сбила американский истребитель F-35A

В Южной Корее птица сбила американский истребитель F-35A

Автор:
02 декабря 2023 20:34
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: F-35A   Южная Корея   истребитель   неисправности   птица   эксплуатация   
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В Южной Корее американский истребитель-невидимку F-35A выведут из эксплуатации после столкновения с птицей в 2022 году. Об этом сообщает агентство «Ёнхап».

Как сообщает издание, ущерб после столкновения оценивали вместе с представителями завода-производителя Lockheed Martin. Комплексный анализ выявил повреждения около 300 компонентов, включая планер, конструкцию, двигатель, а также систему управления и навигации.

В итоге решили, что самолет будет дешевле утилизировать, чем ставить на ремонт, который по предварительным оценкам обошелся бы в $107.6 млн.

В социальных сетях люди шутят, что птица была «агентом Кремля», выведя из строя новейший истребитель американского производства. Южная Корея ранее приобрела такие самолеты у США с одобрения Государственного департамента, планируя усилить ими свои военно-воздушные силы на фоне обострения отношений с КНДР.

Источник:

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Метки: F-35A   Южная Корея   истребитель   неисправности   птица   эксплуатация   
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15  комментариев
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9k
Алексей Час назад
В Южной Корее птица сбила американский истребитель F-35AПосмотреть
В Южной Корее птица сбила американский истребитель F-35A
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6k
Alex 4 минуты назад
Вот видите, российские ракеты "Гусь" поколения 5+ летают со сверхзвуковой скоростью, покрыты наноперьями и полностью имитируют жалобный шмяк гуся о стекло кабины F-35 при столкновении. Следующее поколение будет еще какое-то время лететь рядом с F-35, чтобы их успели заснять и убедиться, что это именно гуси.
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332
Абвгд Еёжзиклмн 5 минут назад
Анекдот один старый вспомнил. Вчера американской крылатой ракетой «Томагавк» (стоимость 2 млн. долларов)была уничтожена важная стратегическая цель в Афганистане – стадо ишаков (5 шт., общая стоимость 200
долларов). Мир с интересом наблюдает за экономической гонкой этих двух супердержав.
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22k
BiZ 23 минуты назад
новый стоит 300. ремонт 100. вывод: проще утилизировать?
говновброс.
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5k
Григорий Полчаса назад
глядь что это был за ПТИЦ?!! он поломал планер!!!
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1k
thrashbox Полчаса назад
Арол ниучем неуиноват !!!1
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20k
Robin Hood 49 минут назад
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12k
Владимир 51 минуту назад
Путин использует птиц как оружие!
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16k
Kucher Час назад
Птице вынесена благодарность от Ким Чен Ына.
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128k
БрОдЯгА Час назад
Путин лично дрессировал.
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66k
doker Час назад
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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