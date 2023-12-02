В Южной Корее птица сбила американский истребитель F-35A

В Южной Корее американский истребитель-невидимку F-35A выведут из эксплуатации после столкновения с птицей в 2022 году. Об этом сообщает агентство «Ёнхап».
Как сообщает издание, ущерб после столкновения оценивали вместе с представителями завода-производителя Lockheed Martin. Комплексный анализ выявил повреждения около 300 компонентов, включая планер, конструкцию, двигатель, а также систему управления и навигации.
В итоге решили, что самолет будет дешевле утилизировать, чем ставить на ремонт, который по предварительным оценкам обошелся бы в $107.6 млн.
В социальных сетях люди шутят, что птица была «агентом Кремля», выведя из строя новейший истребитель американского производства. Южная Корея ранее приобрела такие самолеты у США с одобрения Государственного департамента, планируя усилить ими свои военно-воздушные силы на фоне обострения отношений с КНДР.
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долларов). Мир с интересом наблюдает за экономической гонкой этих двух супердержав.
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А орел, весом в 10 кг, попал в левый двигатель и перебил электрические/гидравлические линии.
Из-за чего шасси не вышли.