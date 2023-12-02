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Сухогруз "Blue Shark", севший на мель после шторма у посёлка Витязево, может остаться там навсегда

Сухогруз "Blue Shark", севший на мель после шторма у посёлка Витязево, может остаться там навсегда

Автор:
02 декабря 2023 19:52
Сообщество : Жить в России
Метки: Blue Shark   Витязево   Кубань   сухогруз   фотосессии   шторм   якорь   
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Сухогруз Blue Shark, у которого оторвался якорь во время мегашторма на Кубани, так и стоит на мели у поселка Витязево. Судно было пришвартовано в порту Тамани, но оттуда его унесло почти на 60 км в сторону. По данным SHOT, сухогруз засел на глубину примерно в 15 м. Отбуксировать его не могут - владелец "Голубой акулы" так до сих пор и не объявился, а местные предприниматели развернули вокруг необычного объекта бизнес - экскурсионные туры и фотосессии.

Напомним, мощнейший шторм посадил на мель сухогруз Blue Shark в районе посёлка Витязево ещё 27 ноября. Судно находится в 100 метрах от одной из главных пешеходных улиц города — набережной Паралия.

Blue Shark, построенный в 1997 году, в настоящее время ходит под флагом Белиза. Общая длина судна - 167 метров, ширина — 26. Занимается перевозкой полезных ископаемых.

Blue Shark шёл под флагом Белиза. На борту в момент шторма находился 21 человек экипажа, граждане Сирии, Индии и Египта. никто из них не пострадал. Состояние судна, которое перевозило около трёх тысяч тонн ячменя, на данный момент оценивается как нормальное, пробоин нет. Мегашторм застал его во время погрузки в морском порту Тамань. Экипаж принял решение перейти на якорную стоянку.

В данный момент экипаж находится на суше. Они ждут буксировки, но когда дождутся - неизвестно, сообщает источник SHOT в Росморречфлоте: под сухогрузом сплошной песок, водолазам понадобится какое-то время, чтобы обследовать дно и понять масштабы работы. Да и владелец Blue Shark до сих пор не объявился и не делал запрос на проведение работ. Если он не появится в ближайшее время, то может быть оштрафован.

Текущая стоимость 26-летнего Blue Shark, принадлежащего компании White Shark Shipping LTD-LIB (базируется юридически в Греции), — $5,4 млн. - пишет SHOT.

Сейчас на борту находится 169 тонн мазута, 33 тонны дизтоплива, 83 тонны воды, 6500 тонн балласта, а также груз — 2746 тонн ячменя стоимостью 24 млн рублей.

Не исключено, что Blue Shark может стать новой достопримечательностью Кубани, как это стало c турецким сухогрузом Rio. В 2018 году оно тоже попало в сильный шторм и село на мель в 80 км от Геленджика. Стоимость транспортировки Rio на тот момент оценили на сумму, равную стоимости самого корабля.

Тем временем, предприимчивые жители Анапы не теряют время зря, а зарабатывают - организуют экскурсии к севшему на мель сухогрузу. Соответствующая реклама стала появляться на сайтах объявлений буквально сразу после того, как шторм стих.

Первым, кто воспользовался идеей, стал пользователь «Авито» Игорь Дмитриевич, который пообещал прокатить клиентов до сухогруза всего за 500 рублей. Из-за образовавшегося ажиотажа объявление вскоре было снято, но успело превратиться в шутку и распространилось в соцсетях, - пишет Lenta.ru.

Однако вскоре у Игоря появились конкуренты. В настоящее время в сети все еще можно найти похожие объявления, хотя их стоимость сильно возросла. Сейчас цена такой поездки до Blue Shark составляет 5 тысяч рублей.

Источник:

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Метки: Blue Shark   Витязево   Кубань   сухогруз   фотосессии   шторм   якорь   
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3  комментария
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16k
sos1960sos 11 минут назад
Сколько можно съесть ячменя из расчёта на одного экскурсанта и входит ли это в стоимость экскурсии?
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36k
Андрей Иванов 2 минуты назад
Напомнило:
Венгерский разбойник на фоне горящего автомобиля! Фюнф марок!
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25k
ЦСКА 10 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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