Сухогруз "Blue Shark", севший на мель после шторма у посёлка Витязево, может остаться там навсегда

Напомним, мощнейший шторм посадил на мель сухогруз Blue Shark в районе посёлка Витязево ещё 27 ноября. Судно находится в 100 метрах от одной из главных пешеходных улиц города — набережной Паралия.

Blue Shark, построенный в 1997 году, в настоящее время ходит под флагом Белиза. Общая длина судна - 167 метров, ширина — 26. Занимается перевозкой полезных ископаемых.