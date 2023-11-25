Вино от российских предпринимателей вошло в десятку лучших в Италии

Впервые в истории вино от российских производителей вошло в десятку лучших в Италии. Напиток от хозяйства Bertinga, основанного в 2014 году в Тоскане московскими бизнесменами Максимом Кашириным и Анатолием Корнеевым, получил 99 из 100 возможных баллов.

Судьями выступали крупнейшая итальянская газета Corriere della Sera, ежегодно представляющая гид "100 лучших вин и виноделов Италии", и влиятельный винный критик Джеймс Саклинг.





Крайне примечательно, что для красного вина Volta di Bertinga 2019 от российских владельцев это всего лишь третий год урожая. Известно, что хозяйство основателей российской виноторговой компании Simple Group производит всего 80 тысяч бутылок вина в год. Несмотря на незначительное количество, оно экспортируется во многие страны мира, в том числе в Россию, но в магазинах на полках алкогольных отделов оно не продаётся и поставляется только в рестораны.