Вино от российских предпринимателей вошло в десятку лучших в Италии

Это уникальный случай, поскольку в Италии и своим виноделам места не хватает, их там десятки тысяч.
Впервые в истории вино от российских производителей вошло в десятку лучших в Италии. Напиток от хозяйства Bertinga, основанного в 2014 году в Тоскане московскими бизнесменами Максимом Кашириным и Анатолием Корнеевым, получил 99 из 100 возможных баллов.
Судьями выступали крупнейшая итальянская газета Corriere della Sera, ежегодно представляющая гид "100 лучших вин и виноделов Италии", и влиятельный винный критик Джеймс Саклинг.
Крайне примечательно, что для красного вина Volta di Bertinga 2019 от российских владельцев это всего лишь третий год урожая. Известно, что хозяйство основателей российской виноторговой компании Simple Group производит всего 80 тысяч бутылок вина в год. Несмотря на незначительное количество, оно экспортируется во многие страны мира, в том числе в Россию, но в магазинах на полках алкогольных отделов оно не продаётся и поставляется только в рестораны.
Попадание вина от российских производителей в десятку лучших в Италии в Simple Group назвали уникальным случаем в мире итальянского виноделия, поскольку в стане представлены напитки от десятков тысяч виноделов.
"Успех Volta di Bertinga 2019 я бы описал как квинтэссенцию нашего собственного опыта в экспертизе винного рынка, в котором мы присутствуем почти 30 лет, а также сочетание хорошего терруара и знаний международной команды, которую удалось собрать для работы в нашем хозяйстве", — прокомментировал успех основатель и президент Simple Максим Каширин.
Источник:
- Рассветы и закаты Тосканы вобрали всю красоту мира
- В Италии решили осушить озеро, которое скрывает деревню-призрак
- 25 самых кассовых фильмов в истории кинематографа
- Италия возрождает чумные традиции
- Легендарный меч хранится в итальянской деревеньке
Недавно вон не смогли угадать сорта.
Признали бодягу лучшим, в восхитительными нотками там и прочим.
А хорошее вино забраковали. Просто им поменяли бутылки вроде так дело было.
А тут с дегустацией сильно напоминает про голого короля.
Скажут - вот вам вино благородных кровей - и все такие головами покивают, да да, каков букет! ))
Порой дорогое вино пробуешь, так себе, а бывает что и средненькое - вполне себе.
Это на лично мой вкус.
Все, что вам надо знать, когда морщите лоб в ресторане, пытаясь не ударить в грязь лицом при выборе вина и произнося "Мне пожалуй шато бронье рислинг савиньйон 2019 года".
Что до российского вина (я не профессионал в этом вот всём), то лично мне как-то зашло белое и розовое вино от Chateau Tamagne из Пятёрочки.